Hòa Minzy bị Nguyễn Văn Chung “bơ đẹp”

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hòa Minzy khi cô liên tục khẳng định tên tuổi trên nhiều phương diện. Từ MV Bắc Bling - cú trở lại “oanh tạc” Vpop với lượt xem bùng nổ đến Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, Hòa Minzy đã cho thấy sự bền bỉ trong hành trình xây dựng định vị nghệ sĩ. Nếu Bắc Bling giúp cô lấy lại vị thế dẫn đầu, thì Nỗi Đau Giữa Hòa Bình lại trở thành sản phẩm cần thiết tô đậm chiều sâu nghệ thuật và hướng đi lâu dài.

Với hơn 25 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong thời gian ngắn, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình không chỉ là một ca khúc nhạc phim đơn thuần mà còn trở thành hit tiếp theo trong sự nghiệp ca hát của Hòa Minzy. Bài hát này gắn liền với ý tưởng Mẹ Việt Nam Anh Hùng, ra mắt đúng thời điểm cả làng nhạc hướng về Đại lễ A80, khiến ca khúc càng được công chúng đồng cảm. Đây là một trong những minh chứng rõ nhất cho việc nghệ sĩ khi chọn đúng chủ đề, đúng thời điểm và đúng cảm xúc, thành công sẽ vượt kỳ vọng.

Mong muốn ban đầu của Hòa Minzy là được Nguyễn Văn Chung sáng tác riêng một ca khúc về chủ đề Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Tuy nhiên, để có được cơ duyên này, hành trình của Hòa Minzy không hề dễ dàng. Trước đó, nữ ca sĩ từng chủ động nhắn tin cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - cái tên “săn đón” bậc nhất sau bản hit quốc dân Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đạt con số khủng 6.5 tỷ view trên nền tảng quốc tế. Mong muốn ban đầu của Hòa Minzy là được Nguyễn Văn Chung sáng tác riêng một ca khúc về chủ đề Mẹ Việt Nam Anh Hùng, nhưng điều bất ngờ là… cô đã không được phản hồi.

Hòa Minzy trong cuộc phỏng vấn mới nhất

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với chúng tôi, chính Hòa Minzy cũng kể lại câu chuyện này. Cô bộc bạch: “Thật ra, Hòa là người đã chủ động nhắn tin cho ekip của anh Nguyễn Văn Chung trước cả khi có dự án Mưa Đỏ. Sau thành công của Bắc Bling và một loạt ca khúc vui tươi, Hòa muốn làm một điều gì đó sâu lắng hơn, và Hòa đã nghĩ ngay đến chủ đề mẹ Việt Nam Anh hùng. Hòa nhắn tin đặt hàng anh Chung sáng tác một bài về chủ đề này nhưng một thời gian sau không thấy phản hồi. Sau đó, Hòa nhận được lời mời từ nhà sản xuất phim Mưa Đỏ để hát nhạc phim, và bất ngờ là ca khúc đó do chính anh Nguyễn Văn Chung sáng tác. Mọi thứ rất tình cờ, cả ba bên đều không biết về sự liên kết của nhau.”

Giọng ca Hòa Minzy được đánh giá là phù hợp với Nỗi Đau Giữa Hòa Bình

Sự “ngẫu nhiên” ấy lại tạo ra một cục diện hoàn hảo. Bản nhạc phim Nỗi Đau Giữa Hòa Bình sau đó nhanh chóng trở thành “mảnh ghép” cần thiết cho chặng đường tiếp theo của Hòa Minzy. Từ lúc thu âm, dựng MV đến khi ra mắt, nữ ca sĩ chỉ có chưa đầy một tháng. Nhưng chính sự gấp gáp đó lại khiến ê-kíp phải dồn toàn lực để hoàn thiện một sản phẩm vừa vặn, chỉn chu và đủ sức chạm đến cảm xúc đại chúng. Hòa cùng đạo diễn Nhu Đặng đã nhanh chóng thống nhất kịch bản, rồi tức tốc bay vào Quảng Trị quay MV. Nhiều khán giả thậm chí còn không phân biệt được đâu là cảnh phim, đâu là cảnh MV vì mức độ hòa trộn quá khéo léo.

MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - Hòa Minzy x Nguyễn Văn Chung

Câu chuyện phía sau cũng được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận trong bài phỏng vấn với chúng tôi dịp 2/9. Anh chia sẻ rằng bản thân viết Nỗi Đau Giữa Hòa Bình sau khi xem phản draft phim Mưa Đỏ. Trùng hợp là, NSX phim Mưa Đỏ đã đề cử Hòa Minzy hát nhạc phim. Cuối cùng hai nghệ sĩ vẫn hợp tác cùng nhau nhờ cơ duyên từ bộ phim này.

Nguyễn Văn Chung nói về cơ duyên hợp tác với Hòa Minzy

Trên mạng xã hội, quản lý của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ lại bài phỏng vấn Hòa Minzy, thông tin thêm về màn hợp tác triệu view này: “Mình có đọc được một vài bình luận về việc ai trình bày bài hát như: Có tiền là có bài hát chứ gì đâu! Nhưng đối với anh Nguyễn Văn Chung thì không hẳn, có những chủ đề anh cần sự rung động, ‘chọn mặt gửi vàng’ thật sự kỹ lưỡng. Em Hòa Minzy cùng bài hát Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là một trong số những bài hát trong trường hợp như thế.”

Với Nguyễn Văn Chung, cảm xúc và sự đồng điệu mới là yếu tố quyết định

Chính lời chia sẻ này càng củng cố thêm quan điểm “không phải nghệ sĩ nào cũng có thể sở hữu hit chỉ bằng tiền”. Với Nguyễn Văn Chung, cảm xúc và sự đồng điệu mới là yếu tố quyết định. Việc Nguyễn Văn Chung từng “bơ đẹp” tin nhắn đặt hàng của Hòa Minzy, nhưng sau đó lại chính tay viết cho cô một bản nhạc phim để đời, đủ thấy âm nhạc sẽ thăng hoa nhất khi hội tụ cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa.