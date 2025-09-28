Hòa Minzy: "Nếu con có tất cả nhưng không còn bố mẹ ở bên thì tiền bạc cũng chẳng ích gì nữa"

Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy đã đăng tải đoạn status đầy cảm xúc nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của mẹ, khi cả gia đình sang Nga. Trong bài đăng, cô không chỉ chúc mẹ tuổi mới an nhiên, mà còn gửi gắm tình cảm yêu thương, lời khát khao được báo hiếu và mong bố mẹ mãi mạnh khỏe để cùng con gái bước vào những chặng đường mới của cuộc đời.



Bố mẹ Hòa Minzy trên đất nước Nga.

"Bố mẹ của con …

Điều hạnh phúc nhất ở tuổi 30 của con đó chính là được chăm sóc bố mẹ, được báo hiếu bố mẹ khi bố mẹ còn khoẻ mạnh, đủ điều kiện đưa bố mẹ đi khắp thế giới khi mắt bố mẹ còn sáng để nhìn ngắm nhìn mọi thứ và chân bố mẹ còn khoẻ để đi được thong dong khắp nơi.

Bố mẹ đã quá vất vả để chăm lo cho các con các cháu rồi ạ, làm đủ thứ nghề để sao cho 5 chị em có cơm ăn áo mặc đầy đủ.

Nếu con có tất cả nhưng không còn bố mẹ ở bên thì tiền bạc cũng chẳng ích gì nữa rồi vì thế con đã rất cố gắng để có thể làm dc điều này càng sớm càng tốt.

Vậy nên bố mẹ ơi, xin ông trời cho bố mẹ luôn có nhiều sức khoẻ để bên cạnh chị em con, cho con có cơ hội đưa bố mẹ đi khắp nơi đẹp đẽ và ăn thêm nhiều món ngon trên thế gian này.

Và khoẻ mạnh đợi ngày con làm cô dâu xinh đẹp nữa ạ. Con yêu bố mẹ, chúc mừng mẹ của con sinh nhật tuổi 60. 1 sinh nhật thật đặc biệt trên đất nước Nga xinh đẹp".

Hoa Minzy và người thân chúc mừng sinh nhật mẹ.

Dòng chia sẻ của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của nữ ca sĩ. Nhiều người cũng xúc động với mong muốn trở thành cô dâu xinh đẹp của Hòa Minzy.

"Giỏi giang, thông minh, hiếu thảo, tình cảm, tâm ý thiện lành, cá tính mà hiểu chuyện, hoàn thiện theo xu hướng tốt đẹp, xinh yêu nữa... Bố mẹ nào cũng muốn có bé Hòa"; "Nghe đến câu "đợi ngày con làm cô dâu xinh đẹp" của chị Hoà mà thương ghê. Mong chị gái sẽ thật hạnh phúc nhé. Vì chị xứng đáng"; "Một người con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, xinh đẹp và tài năng. Mong Hoà sớm làm cô dâu xinh đẹp nha"; "Hòa đáng yêu quá! Chúc 2 bác thật nhiều sức khoẻ, vui vẻ bên con cháu và đồng hành cùng con gái yêu đạt các mục tiêu và mơ ước trong cuộc sống"... là một số chia sẻ của cư dân mạng.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Cô được biết đến từ cuộc thi "Học viện Ngôi sao 2014" và nổi tiếng với các bản hit như Rời bỏ , Không thể cùng nhau suốt kiếp . Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Hòa Minzy còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình, đặc biệt là con trai đầu lòng. Ở tuổi 30, nữ ca sĩ vẫn giữ được hình ảnh gần gũi, vui vẻ, và nay càng được yêu mến hơn nhờ những tâm sự chân thành về gia đình và cha mẹ.