Người đàn ông nhất quyết không chịu nhận thừa kế 3 tỷ đồng, 3 ngày đi hơn 500km để báo cảnh sát

Ngày 21/4/2024, tại thôn Mai Trì, quận Thái Điện, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), gia đình ông Lý Kiến Bình trải qua một biến cố lớn. Người em trai ruột của ông bất ngờ qua đời, để lại khối tài sản đáng kể gồm một khoản tiền tiết kiệm, một căn chung cư và ngôi nhà trị giá gần 800.000 NDT (tương đương hơn 2,9 tỷ đồng).

Theo quy định, người thừa kế trực tiếp của người em là cô con gái duy nhất. Tuy nhiên, cô bé này từ nhỏ đã thất lạc liên lạc với họ hàng. Trong bối cảnh ấy, nhiều người khuyên ông Lý nên đứng ra nhận quyền thừa kế để giữ gìn tài sản.

Thế nhưng, trước đề nghị ấy, ông Lý đã kiên quyết lắc đầu. “Của cải của em trai, chỉ có con cái nó mới được nhận. Tôi không thể lấy dù chỉ một đồng,” ông nói với người thân. Vợ ông – bà Lạc Tiểu Hồng – cũng đồng tình: “Chúng tôi có thể sống giản dị, nhưng không thể để di sản của em trai rơi vào tay người ngoài. Nó phải thuộc về cháu gái.”

Quyết tâm tìm cháu giữa thành phố xa lạ

Sau tang lễ, hai vợ chồng không nghĩ đến chuyện giữ lại tài sản cho mình, mà quyết tâm sẽ tìm bằng được cô cháu gái thất lạc.

Ban đầu, họ gửi gắm kỳ vọng cho người con trai cả của họ, hiện làm việc ở Trịnh Châu. Sau nhiều lần dò la tin tức nhưng bất thành, họ nhận ra, chỉ có cái tên khai sinh giữa thành phố hàng triệu dân chẳng khác nào “mò kim đáy bể”.

Gần một năm ròng rã tìm kiếm không kết quả, bà Hồng đã động viên chồng: “Ngồi chờ thì cũng vô ích. Tốt nhất là tự chúng ta lên đường, tự mình đi tìm.”

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 10/3/2025, đôi vợ chồng ngoài 60 tuổi quyết định rời Vũ Hán, bắt chuyến tàu dài hơn 500 km đến Trịnh Châu. Họ lần theo từng manh mối mờ nhạt, từ những đồng nghiệp cũ của em trai đến nơi từng làm việc của người em dâu. Nhưng thật trớ trêu, cơ quan này đã bị phá bỏ từ lâu.

Giữa lúc tuyệt vọng, khi đang ngồi nghỉ bên vỉa hè, bà Hồng bất chợt nghĩ đến việc tìm đến Sở Dân chính địa phương để tra cứu hồ sơ. Tại đây, họ tìm thấy một tài liệu cũ về hôn thú của người em trai, trong đó ghi rõ địa chỉ người vợ trước.

Manh mối quý giá và cuộc đoàn tụ sau gần hai thập kỷ

Bám theo địa chỉ trong hồ sơ, hai vợ chồng tìm đến một đồn cảnh sát địa phương. Sau khi nghe câu chuyện, một cán bộ công an lập tức giúp họ kết nối với tổ trưởng dân phố khu vực.

Nhờ sự phối hợp này, họ đã tìm được tung tích cô gái – Lý Vũ Đồng, 23 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối tại một trường đại học ở Trịnh Châu.

Vũ Đồng từ nhỏ được dì ruột nuôi dưỡng sau khi mẹ qua đời hơn 10 năm trước. Do hoàn cảnh khó khăn và thay đổi nơi ở, cô mất liên lạc với gia đình bên nội.

Ngày 13/3/2025, vợ chồng ông Lý lần đầu gặp lại cháu gái. Nhìn gương mặt Vũ Đồng có nhiều nét giống em trai quá cố, bà Hồng bật khóc, ôm chặt cháu trong vòng tay. “Cháu chính là máu mủ của gia đình, bao năm qua chúng ta chỉ chờ ngày này,” bà nghẹn ngào.

Ông Lý nhẹ nhàng căn dặn cháu: “Kỳ nghỉ hè hãy trở về Vũ Hán. Tài sản của cha cháu, gia đình đã giữ gìn trọn vẹn. Đó là công sức cả đời ông ấy, cũng là phần của cháu.”

Ảnh minh họa: Internet

Giữ vẹn nguyên di sản cho người thân

Gia đình ông Lý vốn chỉ có thu nhập khiêm tốn, khoảng 6.000 NDT mỗi tháng (tương đương 20 triệu đồng) từ lao động chân tay. Thế nhưng, suốt gần một năm, họ vẫn để nguyên khối tài sản giá trị, không sử dụng dù bản thân không dư dả.

Ông Lý chia sẻ: “Cháu gái của em trai không thể bị lãng quên. Chúng tôi chỉ làm tròn bổn phận của anh chị.”

Niềm tin ấy khiến câu chuyện của họ trở thành nguồn cảm hứng lớn. Nhiều người dân địa phương cho biết, hành động của đôi vợ chồng đã gợi nhắc về giá trị của sự chính trực và tình thân – điều hiếm thấy trong xã hội ngày càng coi trọng vật chất.

Sau khi tìm thấy cháu gái, vợ chồng ông Lý như trút được gánh nặng. Bà Hồng tâm sự: “Điều tôi mong nhất bây giờ là cháu có thể về Vũ Hán, ngồi bên bàn cơm gia đình, ăn bát canh củ sen tôi nấu. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cháu cảm nhận được hương vị quê hương, biết rằng vẫn còn người thân bên cạnh.”

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa, được nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc như Nhân Dân Nhật Báo và Tân Hoa Xã đưa tin. Trên mạng xã hội, hàng triệu lượt bình luận bày tỏ sự khâm phục với sự liêm chính và nghĩa tình của đôi vợ chồng.

Một độc giả viết: “Trong thời buổi nhiều người sẵn sàng tranh chấp vì tiền bạc, thì họ lại chọn giữ gìn tài sản cho cháu gái. Thật đáng kính trọng.”

Người khác chia sẻ: “Họ không giàu có, nhưng lại sở hữu thứ quý giá hơn cả tiền bạc – đó là nhân cách và tình nghĩa.”

Câu chuyện của vợ chồng ông Lý Kiến Bình không chỉ đơn thuần là hành trình tìm lại người thân. Nó còn là minh chứng cho chân lý giản dị: của cải có thể mất đi, nhưng tình thân và lòng chính trực mới là tài sản bền vững.

Trong xã hội nhiều biến động, hành động của họ nhắc nhở rằng sự gắn kết gia đình và lòng trung thực vẫn còn nguyên giá trị. Và đôi khi, chính những người bình thường, sống giản dị, lại để lại bài học lớn nhất cho cộng đồng.