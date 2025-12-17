Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam shipper suýt chết vì suy thận: Tất cả chỉ vì uống nước mà không dùng ống hút!

17-12-2025 - 20:12 PM | Sống

Chỉ vì một thói quen tưởng như vô hại, một nam shipper đã rơi vào tình trạng nguy kịch, suy thận nặng, nhiều cơ quan trong cơ thể bị tổn thương, suýt mất mạng.

Theo trang tin Shenzhen Dajianshi (Thâm Quyến, Trung Quốc), người đàn ông 45 tuổi này do đặc thù công việc thường xuyên ăn uống dọc đường. Một ngày trước khi nhập viện, anh ghé cửa hàng tiện lợi, ăn hộp cơm và uống một lon nước giải khát, mở nắp ra là uống trực tiếp, không dùng ống hút.

Không lâu sau, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi toàn thân, đau nhức cơ bắp, kèm sốt nhẹ. Nghĩ rằng chỉ là cảm lạnh thông thường, anh tự uống thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, cơn sốt cứ tái đi tái lại nhiều lần, các triệu chứng không thuyên giảm. Gia đình buộc phải đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, tình trạng đã trở nên nghiêm trọng. Người bệnh sốt cao liên tục suốt 4 ngày, nôn ói, lượng nước tiểu giảm rõ rệt trong vòng 24 giờ, da vùng đầu cổ và ngực đỏ bất thường, kết mạc mắt sung huyết. Các xét nghiệm cho thấy protein niệu và hồng cầu trong nước tiểu tăng cao, chức năng gan thận và nhiều cơ quan khác bị tổn thương nặng, rơi vào suy thận nghiêm trọng.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sốt xuất huyết kèm hội chứng thận, hay còn gọi là nhiễm virus Hanta (Hantavirus), một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ chuột sang người. Virus này tồn tại trong nước bọt, nước tiểu và phân chuột, có thể xâm nhập cơ thể người qua đường tiêu hóa hoặc hô hấp.

Các chuyên gia cho rằng, lon nước giải khát chính là “mắt xích” gây nhiễm bệnh. Trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản, vỏ lon có thể đã bị chuột tiếp xúc, để lại phân hoặc nước tiểu chứa virus. Khi người bệnh áp miệng trực tiếp vào miệng lon để uống, virus theo đó đi thẳng vào cơ thể.

Từ ca bệnh này, bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng đồ uống đóng lon. Không nên uống trực tiếp bằng miệng, tốt nhất là dùng ống hút, hoặc ít nhất phải rửa sạch, lau kỹ phần miệng lon trước khi uống để giảm nguy cơ đưa mầm bệnh vào cơ thể.

May mắn là sau khi được cấp cứu và điều trị tích cực, tình trạng của người tài xế đã dần cải thiện. Chia sẻ lại trải nghiệm suýt mất mạng, anh nói rằng bản thân có thói quen “mở lon là uống”, không bao giờ dùng ống hút. Chỉ đến khi được chẩn đoán nhiễm virus từ chuột, anh mới nhận ra sự nguy hiểm của thói quen này và khẳng định sau này sẽ thay đổi.

Câu chuyện là lời cảnh báo rõ ràng đôi khi rủi ro sức khỏe không đến từ những thứ quá xa xôi, mà nằm ngay trong những thói quen nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: SETH

"Vua phá thận" gọi tên 6 món ăn khoái khẩu nhiều người mê tít, đừng hỏi vì sao người trẻ suy thận ngày càng nhiều

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ mới

