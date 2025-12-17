Thứ tiếng được nói nhiều thứ 5 thế giới, chữ viết như tranh vẽ: Chỉ 1 trường ở Việt Nam đào tạo nhưng thu nhập lên tới 70 triệu/tháng

Nghe có vẻ "xa xôi", nhưng tiếng Ả Rập thực chất đang là một trong những ngành học hiếm - lạ - nhiều tiềm năng tại Việt Nam. Không chỉ gắn liền với một nền văn minh cổ đại rực rỡ, ngôn ngữ này còn mở ra hàng loạt cơ hội nghề nghiệp chất lượng cao trong bối cảnh thế giới ngày càng kết nối sâu với khu vực Trung Đông - Bắc Phi.

Dưới đây là loạt sự thật thú vị khiến tiếng Ả Rập vừa khó nhằn, vừa cuốn không lối thoát.

1. Một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc

Không phải ngẫu nhiên mà tiếng Ả Rập đứng chung "mâm" với tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga và Tây Ban Nha. Đây là một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc, được sử dụng trong các văn bản ngoại giao, hội nghị quốc tế và hoạt động chính trị toàn cầu.

Từ rất sớm, tiếng Ả Rập đã đóng vai trò quan trọng trong tôn giáo, thương mại, khoa học và văn hóa, ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều khu vực trên thế giới.

2. Ở Việt Nam, chỉ duy nhất 1 trường đào tạo chính quy

Giữa những ngoại ngữ phổ biến như Anh, Trung, Hàn, Nhật…, ngôn ngữ Ả Rập lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Tính đến hiện tại, chỉ có Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội đào tạo chính quy ngành học này.

Điểm chuẩn năm 2025 của ngành Ngôn ngữ Ả Rập tại ULIS là 21,88 điểm (thang 30) - con số đủ cho thấy mức độ cạnh tranh và sức hút không hề nhỏ của một ngành học "ít người biết nhưng nhiều người cần".

3. Top 10 ngôn ngữ được nói nhiều nhất hành tinh

Theo bảng xếp hạng của Ethnologue năm 2024, tiếng Ả Rập xếp thứ 5 trong danh sách các ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới, chỉ sau tiếng Anh, Quan Thoại, Hindi và Tây Ban Nha.

BXH 10 thứ tiếng được sử dụng nhiều nhất thế giới năm 2025 theo Ethnologue (Ảnh: Ethnologue)

Với hơn 334 triệu người sử dụng tại hơn 60 quốc gia, tiếng Ả Rập phổ biến rộng khắp Trung Đông và Bắc Phi. Đây không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày mà còn gắn chặt với tôn giáo, văn hóa và chính trị của cả một khu vực rộng lớn.

4. Không dựa trên một bảng chữ cái nào

Một trong những đặc điểm khiến ngôn ngữ Ả Rập trở nên độc đáo và đầy thử thách chính là hệ thống chữ cái. Khác với các ngôn ngữ sử dụng bảng chữ cái đầy đủ, tiếng Ả Rập chỉ cung cấp các phụ âm và yêu cầu người viết phải dựa vào ngữ cảnh và kiến thức về ngôn ngữ để tự bổ sung các nguyên âm thiếu, hệ thống này gọi là "abjad". Tên "abjad" dựa trên bốn chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Ả Rập cũ, là a, b, j, d, để thay thế thuật ngữ phổ biến "bảng chữ cái phụ âm".

Chính vì thế, để thành thạo tiếng Ả Rập, người học cần thời gian dài hơn nhiều so với các ngôn ngữ phổ biến khác. Nếu một số ngôn ngữ trên thế giới chỉ cần khoảng 600 giờ học, thì tiếng Ả Rập có thể ngốn tới 2.200 giờ, tương đương gần 2 năm học tập nghiêm túc.

5. Từ ngôn ngữ của kinh sách đến văn thơ

Tiếng Ả Rập được xem là ngôn ngữ thiêng liêng của Hồi giáo - nơi Kinh Qur’an ra đời. Những câu kinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn được đánh giá cao về mặt văn chương, với vần điệu trau chuốt và hình ảnh ẩn dụ tinh tế.

Không dừng lại ở kinh sách, tiếng Ả Rập còn là "cái nôi" của một kho tàng thơ ca, văn xuôi và triết học đồ sộ, trải dài hàng thế kỷ, từ những bài thơ tình lãng mạn đến các tác phẩm mang chiều sâu tư tưởng.

6. Thư pháp Ả Rập - nghệ thuật của thị giác và tâm linh

Nếu chữ viết Latinh thiên về sự tiện dụng thì chữ Ả Rập lại khiến người ta choáng ngợp vì quá đẹp. Thư pháp Ả Rập được xem là một loại hình nghệ thuật thị giác, nơi từng nét bút không chỉ để đọc mà còn để chiêm ngưỡng.

Từ giấy, sách thánh cho đến các công trình kiến trúc, thư pháp Ả Rập xuất hiện như một phần linh hồn của thánh đường Hồi giáo, biến những bức tường đá khô khan thành không gian nghệ thuật và tâm linh đầy rung cảm.

Chữ viết đầy tính nghệ thuật của ngôn ngữ Ả Rập.

7. Cơ hội việc làm rộng mở

Thông thạo tiếng Ả Rập đồng nghĩa với việc bạn sở hữu một lợi thế cạnh tranh rất lớn trên thị trường lao động. Các quốc gia Trung Đông đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu nhân lực biết tiếng Ả Rập trong các lĩnh vực như dầu khí, xây dựng, du lịch, ngoại giao, thương mại quốc tế.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Ả Rập có cơ hội tiếp cận những công việc mức lương tốt, chế độ đãi ngộ cao và môi trường làm việc mang tính quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh ngành học này ở Việt Nam vẫn còn rất khan hiếm.

Chẳng hạn như, lương của tiếp viên hàng không hãng Qatar Airways từ 3.000 USD (khoảng 76 triệu đồng), lương tiếp viên hàng không hãng Emirates Airlines từ 30-70 triệu đồng/tháng (theo Glassdoor).