"Đặc quyền" của shipper miền Tây, cả nước bất ngờ

17-12-2025 - 17:40 PM | Sống

Rất dễ nhận ra điểm thú vị này ở các shipper miền Tây.

Với những shipper giao hàng lâu năm, việc thân quen với khách không còn là chuyện lạ. Giao đi giao lại một địa chỉ suốt nhiều ngày nhiều tháng, đôi bên dần hiểu nhau đến mức không cần báo trước, chỉ cần đặt hàng là shipper biết để đâu, gửi một tin nhắn ngắn gọn là khách tự hiểu.

Và nếu nhắc đến mức độ thân thiết giữa shipper và khách hàng, có lẽ nhiều người sẽ nhớ ngay đến những câu chuyện của các shipper miền Tây. Ở đây, ngoài chuyện giao hàng thuận tiện, không ít shipper còn có "đặc quyền" rất đời thường: được khách mời vào nhà uống nước, ăn cơm ké, tráng miệng vài miếng trái cây, thậm chí lúc về còn được "dúi" thêm bánh kẹo bánh trái mang theo. Những điều tưởng rất nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng thú vị, cho thấy cấp độ thân thiết level max của các shipper, nhất là với khách hàng là cô chú lớn tuổi.

Trên TikTok có hàng loạt clip hài hước về shipper miền Tây đang đi giao hàng bỗng thành khách tới chơi nhà. Clip nào cũng hút cả trăm nghìn lượt xem, phần bình luận rôm rả khi dân tình tận mắt thấy mức độ thân thiết level max của shipper với khách hàng, đặc biệt là những cô dì chú bác trung niên (TikTok @huynhnhu174, @g.sp.pee)

Việc shipper ở miền Tây thường được khách mời vào nhà ăn cơm uống trà thực ra đến từ các yếu tố rất đời thường, chứ không hẳn là điều gì quá đặc biệt. Trước hết, không gian sống ở miền Tây chủ yếu là nhà mặt đất, rộng và thoáng, shipper giao hàng thường đi thẳng đến tận cửa chứ không qua bảo vệ hay khu gửi đồ như ở chung cư tại các thành phố lớn. Nhiều khi giao đúng giờ cơm, đúng lúc gia đình vừa nấu xong món, chủ nhà ra nhận hàng thế là tiện thể mời vào ăn chung. Nhịp sống ở đây cũng ít áp lực giờ giấc, nên shipper giao xong đơn vẫn có thể nán lại vài phút uống nước, trò chuyện.

Thêm vào đó là thói quen hiếu khách, đặc biệt ở những gia đình có cô chú lớn tuổi. Ở miền Tây, đã mời là mời thật, không tồn tại văn hóa "mời lơi", miệng vừa nói thì tay đã kéo ghế, lấy chén đũa, gọt trái cây. Trong hoàn cảnh như vậy, nhiều shipper cũng khó mà từ chối, đơn giản vì mọi thứ diễn ra quá tự nhiên và thoải mái.

Chuyện shipper có "đặc quyền" vào nhà khách chơi, nán lại ăn cơm uống trà... ở nơi nào cũng có thể bắt gặp. Nhưng không thể phủ nhận rằng ở miền Tây, những tình huống như vậy xuất hiện thường xuyên hơn, phần nhiều nhờ sự thuận lợi về không gian sống, nhịp sinh hoạt cũng như tính cách cởi mở, gần gũi của người dân vùng sông nước. (TikTok @trieumanne, @chubaohong.00)

Có bằng thạc sĩ vẫn quyết chỉ làm shipper, người đàn ông tiết lộ: Mỗi tuần kiếm 12-13 triệu đồng!

shipper

