Mở triệu lộc vàng đón Tết sung túc cùng Bia Hà Nội Tết 2026

Qua nhiều thế hệ, Bia Hà Nội đã trờ thành một phần của Tết Việt. Trước mỗi dịp năm mới, sắc vàng đỏ đặc trưng của Bia Hà Nội là những dấu hiệu báo hiệu ngày Tết đang đến gần. Và khi cảm nhận hương vị quen thuộc của Bia Hà Nội, ta như được trở về bên mâm cơm gia đình, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm và mong ước cho một năm mới trọn vẹn.

Tết 2026, với mong muốn tri ân Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành, Bia Hà Nội triển khai chương trình khuyến mại "Thấy Bia Hà Nội là thấy Tết" với rất nhiều giải thưởng vô cùng hấp dẫn, mang đến một mùa Tết tài lộc may mắn.

Chương trình diễn ra từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 31/3/2026, khách hàng từ 18 tuổi trở lên khi mua 1 thùng Bia Hà Nội sẽ có cơ hội trúng 10 Giải Nhất mỗi giải 150 triệu đồng tiền mặt; 100 Giải Nhì mỗi giải 10 triệu đồng tiền mặt; 3.200 Giải Ba mỗi giải 1 triệu đồng; hàng triệu Giải Tư và Giải Năm mỗi giải 20.000 đồng & 10.000 đồng.

Để tham gia chương trình, Quý khách hãy tìm thẻ cào gắn ở mặt trong thùng bia, cào lớp phủ bạc để lấy mã số và tham dự chương trình theo một trong 3 cách dưới đây:

Cách 1 (Miễn phí): Quét mã QR Code và nhập mã trên mini appg Bia Hà Nội

Cách 2 (Miễn phí): Quét QR Code và nhập mã trên trang web www.kmbiahanoi.vn

Cách 3 (1.000đ/tin nhắn): Soạn tin và gửi đến đầu số 8068 theo cú pháp: BHN [khoảng trắng] [Mã số]

Các bước tham gia chương trình khuyến mại "Thấy Bia Hà Nội là thấy Tết" của Bia Hà Nội Tết 2026

Sau khi nhận được mã số, hệ thống quản lý chương trình sẽ tự động xác định trúng thưởng Giải Ba hoặc Giải Tư. Kết quả sẽ được thông báo ngay cho khách hàng cùng hướng dẫn nhận thưởng. Nhằm gia tăng lợi ích của giải thưởng, khách hàng tham gia chương trình bằng Zalo hoặc Landing Page khi trúng thưởng Giải Tư và Giải Năm có thể chọn cách thước nhận thưởng bằng Tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử Momo.

Đặc biệt năm nay chương trình có Giải Ba – 1 Triệu Đồng được trao cho các khách hàng dựa trên số lượng mã tham dự gửi về chương trình. Bắt đầu từ ngày 7/12/2025, mỗi tuần 200 số điện thoại có số lượng mã số tham dự nhiều nhất và sớm nhất sẽ được chọn để trao thưởng Giải Ba. Mỗi số điện thoại được trúng thưởng Giải Ba 1 lần trong toàn bộ chương trình. Giải thưởng được Habeco trả trực tiếp cho khách hàng trúng thưởng bằng tiền qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo hoặc nạp tiền điện thoại.

Tất cả các mã số tham dự chương trình đều được quay thưởng một lần để xác định trúng thưởng Giải Nhất hoặc Giải Nhì vào các ngày 11/12/2025, 08/01/2026, 12/02/2026 và 02/4/2026. Quý khách tham khảo thể lệ chương trình khuyến mại chi tiết tại link: www.kmbiahanoi.vn

Hãy đến ngay các siêu thị, đại lý, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc để mở những thùng Bia Hà Nội Tết 2026 trúng ngay tài lộc và cùng nhau đón một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn, sum vầy bên gia đình!

Theo dõi thông tin chi tiết về CTKM tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/biahanoi1890

Website: https://www.habeco.com.vn