Người phụ nữ SN 1951 đến Agribank chuyển khoản 500 triệu đồng nhưng cán bộ không thực hiện giao dịch, báo công an kiểm tra

Chiều 15/12, cán bộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quế Võ nhận thấy khách hàng Nguyễn Thị Khuyến (sinh năm 1951) ở thôn Yên Giả, xã Chi Lăng, đến giao dịch chuyển tiền có biểu hiện bất thường. Nghi bà Khuyến bị các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng, cán bộ đã tạm ngừng giao dịch, báo tin cho cơ quan công an kiểm tra.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Quế Võ đã khẩn trương phối hợp xác minh vụ việc. Bà Khuyến cho biết đã nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội. Đối tượng này thông báo bà có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất cấm và liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý, yêu cầu bà mua sim điện thoại mới, điện thoại thông minh và liên lạc qua ứng dụng Zalo.

Quá trình gọi video, đối tượng dàn dựng hình ảnh giống cơ quan công an đang làm việc nhằm để nạn nhân tin tưởng. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà Khuyến chuyển số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp để “phục vụ công tác điều tra”.

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Quế Võ và cán bộ Công an phường tiếp nhận, hỗ trợ công dân, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cán bộ Ngân hàng đã phối hợp với Công an phường tuyên truyền, giải thích, vận động bà Khuyến không chuyển tiền. Sau khi nghe phân tích, hiểu được thủ đoạn lừa đảo của đối tượng, bà Khuyến đã đồng ý dừng việc chuyển số tiền trên.

Thượng tá Nguyễn Văn Đáp, Trưởng Công an phường Quế Võ, cho biết: “Các đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý lo sợ của người dân, sử dụng công nghệ cao, thậm chí dùng trí tuệ nhân tạo để giả mạo cán bộ cơ quan Nhà nước. Công an phường khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không làm theo yêu cầu từ các cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn. Đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để kịp thời ngăn chặn, xử lý".

Công an phường cũng đề nghị các ngân hàng trên địa bàn khi phát hiện khách hàng rút hoặc chuyển tiền với số lượng lớn, có biểu hiện bất thường như lo lắng, sợ hãi cần thông báo ngay cho cơ quan công an để phối hợp ngăn chặn, không để đối tượng lừa đảo có cơ hội gây án.

Theo Báo Bắc Ninh﻿