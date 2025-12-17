Đi nghỉ dưỡng, du khách vô tình cầm trên tay “thần chết đại dương” có nọc độc gấp 1.000 lần Xyanua

Chuyến đi nghỉ dưỡng ở thiên đường biển Philippines của anh chàng người Anh Andy McConnell đã suýt nữa trở thành một chuyến đi định mệnh. Trong lúc đang bơi lội vui vẻ, Andy tình cờ bắt gặp một sinh vật lạ với những vòng tròn màu xanh dương vô cùng bắt mắt.

Hào hứng với phát hiện độc lạ, Andy không ngần ngại dùng tay không bắt chú bạch tuộc nhỏ bé lên và quay video khoe với mọi người. Trong đoạn clip, anh ta còn nhẹ nhàng để nó bò trên lòng bàn tay và nhanh tay chộp lại mỗi khi nó cố bơi đi. "Tôi chưa bao giờ thấy con gì như thế này trước đây," Andy thích thú nói.

Andy McConnell cầm trên tay thứ sinh vật chết người. Nguồn: Storyful

Có một sự thật kinh hoàng mà anh chàng du khách này hoàn toàn không hay biết: Sinh vật với vẻ ngoài nổi bật như tranh vẽ kia chính là BẠCH TUỘC VÒNG XANH (blue-ringed octopus) – một trong những loài động vật biển có nọc độc mạnh nhất thế giới!

Những chiếc vòng xanh lung linh kia thực chất là lời cảnh báo tử thần. Chúng chỉ lóe sáng lên rực rỡ khi con vật cảm thấy bị đe dọa và chuẩn bị ra đòn chí mạng.

Chất độc của nó có tên tetrodotoxin, được sản sinh bởi vi khuẩn trong tuyến nước bọt của con vật. Theo báo cáo từ Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, các chuyên gia đánh giá độc tố này nguy hiểm gấp 1.000 lần so với chất Xyanua.

Theo báo cáo, nhiều người đã suýt chết vì chất độc chết người của bạch tuộc. Nguồn: Sahara Frost

Chất độc sẽ tấn công hệ thần kinh, gây tê liệt toàn bộ cơ vận động một cách nhanh chóng. Nạn nhân hoàn toàn tỉnh táo nhưng không thể cử động, không thể thở và có thể tử vong chỉ trong vòng vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời.

May mắn thay, trong lần chạm trán này, chú bạch tuộc vòng xanh có vẻ như đang "thư giãn" và không cảm thấy bị đe dọa quá mức. Nó đã không kích hoạt cơ chế phòng vệ tối thượng của mình, và Andy McConnell đã thoát khỏi một tình huống "cận kề cửa tử" mà không hề hay biết.

Các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về mức độ nguy hiểm những sinh vật lạ, đặc biệt là những loài có màu sắc sặc sỡ, bắt mắt. Vẻ đẹp ấy có thể là tín hiệu của những rủi ro chết người. Nếu nhìn thấy một chú bạch tuộc vòng xanh, đừng cố bắt hay chạm vào nó, bạn chỉ có thể nhìn chúng từ xa!