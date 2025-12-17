4 dấu hiệu cho thấy một người có thể sống thọ 100 tuổi

Jimmy Lindberg, cố vấn khoa học của tổ chức xác minh độ tuổi của những người sống thọ nhất thế giới Longevi Quest, đã nghiên cứu hàng nghìn người sống qua độ tuổi 110. Lindberg khẳng định, không chỉ điều kiện kinh tế hay gen, lối sống cũng là yếu tố tất yếu góp phần tạo nên cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ.

Dựa vào nghiên cứu, chuyên gia này đã chia sẻ với Business Insider về 4 điểm chung của những người sống “siêu thọ”, cũng là dấu hiệu cho thấy một người có khả năng sống lâu:

Có thái độ sống lạc quan

Ảnh minh hoạ

Chuyên gia Lindberg cho biết tinh thần kiên cường và chịu đựng được sự khó khăn, thử thách qua từng giai đoạn cuộc đời là một trong những yếu tố giúp gia tăng tuổi thọ ở những người sống hơn trăm tuổi trong nghiên cứu.

Năm 2023, các nhà nghiên cứu tại Đại học Complutense ở Madrid cũng đã thực hiện một nghiên cứu về những đặc điểm ở những người sống thọ hơn trăm tuổi. Theo đó, họ có xu hướng chung là luôn tìm kiếm hy vọng và tiếp tục đối mặt với nghịch cảnh, vượt lên khó khăn, từ đó sống khỏe mạnh và lâu dài.

Duy trì cân nặng ổn định

"Sự thật là chưa có người béo phì nào sống thọ hơn trăm tuổi. Theo nghiên cứu, những người sống thọ có thể duy trì cân nặng tương đối ổn định, không gặp tình trạng thừa cân trong suốt cuộc đời họ" , Jimmy Lindberg cho biết.

Ảnh minh hoạ

Trên thực tế, béo phì đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh là có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim, ung thư, tiểu đường, bệnh thận và bệnh gan cao. Tất cả bệnh trên đều làm tăng nguy cơ tử vong sớm, rút ngắn tuổi thọ của một người.

Năm 2022, một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí JAMA Network Open đã lấy đối tượng là 29.621 người có cân nặng, chiều cao và tuổi thọ khác nhau. Kết quả cho thấy, những người có BMI (chỉ số khối cơ thể) trên 30, được coi là béo phì có tuổi thọ trung bình 77,7 tuổi. Trong khi đó, những người có BMI từ 18,5 đến 29,9 sống lâu hơn gần 5 năm, đến khoảng 82 tuổi.

Chế độ ăn ít chất béo xấu và muối, giàu chất xơ

Theo CDC, để kéo dài tuổi thọ mọi người nên tránh xa thuốc lá, giảm lượng đồ uống có cồn, ăn nhiều trái cây và rau quả, nạp vào cơ thể ít natri và chất béo bão hòa. Chuyên gia Jimmy Lindberg gợi ý chế độ ăn Địa Trung Hải cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường, ung thư.

Chế độ ăn Địa Trung Hải được đánh giá là chế độ ăn uống lành mạnh nhất thế giới. Chế độ này khuyến khích mọi người ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, nạp protein nạc và chất béo tốt trong cá béo, gia cầm, dầu oliu... Đồng thời hạn chế các loại thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, nước uống có đường, ngũ cốc tinh chế không tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh hoạ

Duy trì tốt các mối quan hệ xã hội

Nhiều nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc duy trì các mối quan hệ xã hội bền chặt với việc sống lâu hơn. Trong đó bao gồm nghiên cứu về sự phát triển của người trưởng thành được thực hiện bởi Harvard. Đây là một dự án kéo dài 85 năm, theo dõi 3 thế hệ để xem điều gì giúp họ khỏe mạnh và hạnh phúc.

Tiến sĩ Robert Waldinger, nhà nghiên cứu chính của khảo sát, trước đây đã nói với Business Insider rằng các mối quan hệ xã hội lành mạnh có tác động đáng ngạc nhiên đến khả năng sống lâu hơn của mọi người. Còn theo Giáo sư Rose Anne Kenny, một nhà lão khoa tại Trinity College Dublin, có các mối quan hệ tốt cũng quan trọng đối với tuổi thọ như ăn uống lành mạnh và tập thể dục.

Theo Business Insider