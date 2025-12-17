Cho đi cả năm rồi? Giờ là lúc tặng mình một món quà xứng đáng

Câu chuyện của chị Minh (Hà Nội) cũng giống như rất nhiều người trưởng thành khác. Suốt nhiều năm, chị dành gần như trọn tháng 12 để chọn quà cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Trong lúc dọn dẹp, nhẹ tay lau lớp bụi trên chiếc gương và bắt gặp ánh nhìn của bản thân, chị chợt nhận ra: chưa một lần chị tự tặng mình món quà gì.

Đêm đó, chị quyết định làm điều khác biệt: tự đặt tấm vé đầu tiên sau bốn năm, đến Thượng Hải, Quảng Châu - điểm đến chị từng mơ ước hồi sinh viên ngành ngôn ngữ. Chuyến đi giúp chị trở về với nguồn năng lượng nhẹ nhàng, bình tĩnh, như một dòng suối mát lành tưới tắm tâm hồn, để khi trở lại, chị lại sẵn sàng yêu thương hơn.

Cũng giống như chị Minh, câu chuyện của ông Quang (TP.HCM) là minh chứng cho một thế hệ đã quen với việc "cho đi trước, nghĩ về mình sau". Suốt đời sống tằn tiện với bản thân, ông sẵn sàng dành phần tốt nhất cho gia đình, nhưng luôn từ chối khi ai muốn tặng lại ông điều gì. Chỉ khi sức khỏe giảm sút vì căng thẳng, ông mới chịu dừng lại để lắng nghe chính mình.

Nhận lời tham gia chuyến du lịch ngắn ngày đến Côn Đảo cùng hội cựu chiến binh - những người bạn già từng đồng cam cộng khổ, giờ lại đồng hành trong hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trên chuyến bay, khi nhìn mây trôi qua khung cửa, ông bảo: "Lâu rồi mới thấy lòng mình nhẹ vậy." Lúc trở về, ông cười hiền: "Ba khỏe lại rồi, giờ mới có sức mà thương tụi con tiếp."

Sự chăm sóc tận tình của tiếp viên khiến hành trình bay trở nên nhẹ nhàng và đáng nhớ hơn với mọi hành khách

Yêu thương bản thân – Nền tảng của sự sẻ chia bền vững

Những câu chuyện tưởng chừng bình dị ấy phản ánh một thực tế quen thuộc: chúng ta thường hào phóng với mọi người, nhưng lại khắt khe với chính mình. Trong nhiều cộng đồng Á Đông, việc ưu tiên gia đình vẫn được xem là chuẩn mực - đến mức nhu cầu cá nhân bị gạt sang bên.

Nghiên cứu của Deloitte gần đây cho thấy chỉ 1/3 người tiêu dùng sẵn sàng mua quà cho chính mình trong mùa lễ. Điều này không chỉ phản ánh thói quen tiêu dùng, mà còn soi chiếu lối sống ưu tiên trách nhiệm trước nhu cầu cá nhân. Từ góc nhìn tâm lý, Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (APA) cho biết việc bỏ quên bản thân trong giai đoạn áp lực cao dễ dẫn đến kiệt sức cảm xúc.

Song, những người dám "tự thưởng" cho mình lại thường trải nghiệm sự bình an, năng lượng tích cực và niềm vui lan tỏa tới những người xung quanh. Bởi lẽ, không ai có thể trao đi tình yêu khi bản thân đang cạn kiệt.

Yêu bản thân là nền tảng để yêu thương người khác một cách bền vững hơn

Món quà đó có thể là chuyến đi khám phá một vùng đất mới, một kỳ nghỉ tái tạo năng lượng, hay đơn giản là hành trình trở về bên gia đình - với vòng tay vững chãi của cha, chiếc ôm ấm của mẹ, để trái tim được sưởi ấm bởi những điều bình dị mà thiêng liêng.

Tự thưởng một hành trình – Gửi gắm hy vọng và sự ấm áp

Hành trình của chị Minh và ông Quang, dù khác nhau về điểm đến nhưng đều giao nhau ở một điểm chung: một tấm vé. Thông điệp "Biết ơn mình bằng hành trình trên mây" từ Vietjet xuất hiện vô tình – đúng lúc chị Minh đang lướt điện thoại vào một tối mệt nhoài, và trong khoảnh khắc ông Quang nheo mắt nhìn lên tấm biển quảng cáo trên đường rước cháu tan học.

Vietjet tặng 20kg hành lý ký gửi cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn như một cách đồng hành cùng bạn trong món quà ý nghĩa nhất mùa cuối năm: món quà dành cho chính mình

Trên hành trình đến Thượng Hải, Quảng Châu, chị Minh đã tìm thấy khoảnh khắc nghỉ ngơi thật sự trên ghế da êm ái và thưởng thức bữa ăn nóng hổi. Còn ông Quang lại thấy mình hoàn toàn nhẹ nhõm khi được đội ngũ phi hành đoàn tận tâm chăm sóc trên từng phút giây của chuyến bay. Không khí trên tàu bay càng trở nên rộn ràng hơn khi cả hai được thưởng thức những màn trình diễn trên độ cao 10.000m đầy ấn tượng và nhận những món quà bất ngờ từ phi hành đoàn.

Hành khách hạng SkyBoss/Business của Vietjet luôn được chăm sóc chu đáo từ lúc làm thủ tục cho đến khi lên máy bay

Những hành trình tự thưởng ấy đã chứng minh thông điệp của Vietjet: một tấm vé không chỉ mang đến nghỉ ngơi, mà còn nạp đầy năng lượng, để mỗi người có thể yêu thương và sẻ chia nhiều hơn. Cuối năm này, hãy dành cho bản thân một món quà – một hành trình trên mây – để kết nối, nghỉ ngơi và khởi đầu mới đầy cảm hứng.