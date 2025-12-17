Hạt dẻ: Cái vị "vấp rồi nghiện" đang làm cả thế giới phát cuồng và Việt Nam cũng bắt trend không hề trượt

Cuối tuần trước, tôi hẹn bạn ở nhà hàng của Hotel du Parc, nhâm nhi một chiếc Mont Blanc vừa được bếp bánh chuyển lên tủ. Miếng bánh đầu tiên tan ra trên đầu lưỡi: lớp kem hạt dẻ mịn như tuyết, xen chút sượng nhẹ đặc trưng, rồi hậu ngọt bùi ngậy lan chậm… Tôi chợt giật mình: "Ủa, sao dạo này mình toàn gặp hạt dẻ thế này?".

Mở Instagram ra, bảng đề xuất ngập hạt dẻ: bạn bè check-in trà sữa hạt dẻ nướng, food blogger Nhật Bản khoe bánh Mont Blanc tự làm, vị đầu bếp nổi tiếng đang úp mở về món hạt dẻ mới sắp cho ra mắt. Lên TikTok lại càng "ngập": clip rang hạt dẻ bằng lò củi, xốt hạt dẻ quệt từng lớp đầy hấp dẫn vào ly trà sữa, các chị em bán hàng online khen hết lời về gói hạt dẻ ngào đường nội địa Trung… Tất cả như cùng đồng thanh nói một điều: mùa đông năm nay, hạt dẻ chính thức lên ngôi.

Thế là tôi, một người còn đang đắm chìm trong trend trà sữa khoai môn mịn màng, bỗng thấy mình bị cuốn theo cơn sốt ấy – không phải vì nó "trend", mà vì mỗi lần nhai hạt dẻ, tôi lại phải chậm lại một chút mới cảm nhận được lớp bùi ngậy ngọt hậu kéo dài… Cảm giác ấy khác hẳn mọi thứ tôi từng quen thuộc, và cũng chính nó khiến tôi nghiện.

Hạt dẻ từ lâu lắm rồi đã khiến cả thế giới phải mê mẩn

Hãy quay ngược về thế kỷ 19, khi bánh Mont Blanc ra đời, lấy cảm hứng từ ngọn núi cao nhất dãy Alps – Mont Blanc, biểu tượng của sự hùng vĩ phủ tuyết trắng. Bánh có hình dạng đặc trưng với đế bánh nhỏ phủ một lớp kem hạt dẻ được phun thành những sợi mảnh, giống như tuyết phủ trên đỉnh núi. Tên gọi "Mont Blanc" (núi trắng) không chỉ tả hình dáng mà còn gợi vị: ngọt ngào, bùi bùi, với hậu vị hạt dẻ kéo dài như tuyết tan trên lưỡi – vị bùi ngậy từ lớp bột hạt dẻ, xen chút "sượng" tự nhiên khiến ta phải nhai chậm để cảm nhận. Ban đầu là món tráng miệng quý tộc, Mont Blanc nhanh chóng chinh phục châu Âu, trở thành "biểu tượng mùa thu-đông" ở Pháp, Ý và đặc biệt Nhật Bản – nơi nó được biến tấu thành "Hitomaru Mont Blanc" với kem hạt dẻ tươi bản địa, chỉ phục vụ mùa thu, khiến người ta vẫn xếp hàng dài để được nếm.

Thế giới đang "điên" vì hạt dẻ theo cách nào?

Ở Châu Âu: cửa hàng cà phê "The coffee" ở Vienna vừa tung ra đồ uống hạt dẻ kết hợp trà hojicha – lớp bùi sượng ấm áp hòa cùng vị khói trà, hậu ngọt kéo dài, uống một ngụm là thấy cả mùa đông trong miệng. Đây quả thực là một sự kết hợp đầy tinh tế và chiến lược khi trend matcha vẫn đang tung hoành ở châu Âu. Một đầu bếp người Pháp, nổi tiếng với những clip làm bánh hàng triệu view, vừa mới đăng tải một clip làm bánh hạt dẻ. Và chưa đầy 24h, clip đã đạt được 8 triệu view cùng 350 nghìn tim trên Instagram - con số này cũng đủ cho thấy sức hút của hạt dẻ rồi nhỉ?

Ở Canada: Starbucks đem trở lại mùa lễ hội năm nay món Chestnut Praline Latte được ra mắt vào năm 2014, đây là thức uống được lấy cảm hứng từ hương thơm ngọt ngào của hạt dẻ rang quyện trong không khí tại các chợ Giáng sinh châu Âu, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo với mật mía đậm đà và vị ngọt ngào caramel đặc trưng của espresso. Hẳn là hạt dẻ phải "hot" lắm thì họ mới bán trở lại thứ đồ uống được ra mắt từ chục năm trước.

Ở Nhật Bản: hàng loạt các món tráng miệng như đá bào, bánh ngọt, wagashi… vị hạt dẻ cũng đang lần lượt được ra mắt.

Ở Hàn Quốc: công thức yul-ran (bánh hạt dẻ) làm từ bột hạt dẻ rang nghiền với mật ong và quế được chia sẻ nhiều hơn bình thường. Hay như món toast cũng được nâng cấp với hạt dẻ trong mùa đông năm nay.

Việt Nam: không hề lỡ nhịp nào với trend hạt dẻ

Mùa đông 2025, đi đâu cũng thấy hạt dẻ:

- Trà sữa: Gong Cha, Lam Trà, NooShan, Lachtach… đồng loạt tung trà sữa hạt dẻ, topping hạt dẻ rang giòn tan, lớp kem hạt dẻ béo ngậy. Ngay cả các thương hiệu trà sữa homemade cũng đang rần rần ngồi bóc hạt dẻ.

- Nhà hàng cao cấp: Senté cứ đến mùa đông là lại có món súp sen hạt dẻ nóng hổi. Một số nhà hàng fine-dining khác ở Hà Nội và Đà Lạt cũng đang thử nghiệm hạt dẻ trong các món nướng, risotto hoặc parfait.

- Bếp nhà: các mẹ, các chị trên group nấu ăn bắt đầu thi nhau chia sẻ công thức xốt hạt dẻ, cơm hạt dẻ, chè sắn mochi hạt dẻ… rồi thì cách rang hạt dẻ bằng nồi chiên không dầu, cách bóc hạt dẻ, cách chọn hạt dẻ…

- Cộng đồng bán hàng online: các đơn hạt dẻ tươi bóc sẵn hút chân không, bánh hạt dẻ Sapa hay hạt dẻ ngào đường vẫn đang được chốt ầm ầm.

Vì sao hạt dẻ lại khiến người ta "nghiện" đến vậy?

Không phải vì nó mịn màng như khoai môn, không ngọt gắt như đường hóa học.

Hạt dẻ ngon ở chỗ:

- Đầu tiên là cái "sượng" nhẹ như vấp lại – khiến ta phải nhai chậm.

- Rồi lớp bùi ngậy từ từ bung ra.

- Cuối cùng là hậu ngọt tự nhiên kéo dài, thơm mùi khói rang, như ôm cả mùa đông vào lòng.

Năm 2025, hạt dẻ không chỉ "lên ngôi" – nó nhắc nhở chúng ta về sự đơn giản tinh tế: một hạt nhỏ có thể sưởi ấm cả mùa đông. Từ Mont Blanc huyền thoại đến ly trà sữa hạt dẻ đường phố, xu hướng này lan tỏa vì tính đa năng (dinh dưỡng cao, dễ biến tấu) và sức hút cảm xúc – bùi bùi xen sượng, khiến ta phải chậm lại để "nghiện". Ở Việt Nam, với nguồn hạt dẻ nội địa dồi dào, đây là cơ hội để "Việt hóa" global trend. Và nếu bạn đang tự hỏi hạt dẻ Việt Nam ngon đến mức nào, hãy tìm hiểu về các "thủ phủ" nổi bật: Đà Lạt, Lạng Sơn, Cao Bằng. Ở Đà Lạt (Lâm Đồng), hạt dẻ rừng được hái từ những cây cổ thụ trong rừng sâu huyện Lạc Dương, vỏ nâu bóng ít lông tơ, nhân vàng tươi như khoai lang. Còn Lạng Sơn, với hơn 219 ha vườn dẻ ở phường Lương Văn Tri, biến hạt dẻ thành "vàng đen" của vùng núi phía Bắc.

Hạt dẻ không chỉ ngon – nó là câu chuyện về sự kiên nhẫn (rang, nghiền thủ công) và sự ấm áp cho mùa đông.

Hãy thử một miếng Mont Blanc Việt, nhấp ngụm trà sữa hạt dẻ nướng – bạn sẽ thấy, hạt dẻ chính là cầu nối giữa truyền thống và sáng tạo. Mùa đông năm nay, bạn sẽ "nướng" món hạt dẻ nào đầu tiên?