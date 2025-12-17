Cùng TokTok thắp lửa chiến thắng – Việt Nam vô địch, rinh quà lớn mùa SEA Games

Hòa mình vào không khí SEA Games rực lửa, TokTok tung ra chương trình quà tặng có giá trị cực khủng dành riêng cho người hâm mộ Việt Nam. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu những thiết bị gia dụng cao cấp trong không khí thể thao sôi động đang lan tỏa khắp cả nước, với chi phí 0 đồng.

Thắp lửa cảm xúc cùng hàng triệu trái tim Việt

SEA Games trở lại luôn mang theo bầu không khí cuồng nhiệt, tràn đầy tự hào và cảm xúc. Những ngày này, từ đường phố, quán cà phê đến các khán đài rực đỏ, tinh thần cổ vũ đội tuyển quốc gia đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nắm bắt nguồn cảm hứng ấy, TokTok – thương hiệu thiết bị gia dụng chuẩn Hàn Quốc – mang đến chương trình "SEA Games 33 - Chơi lớn rinh quà" như một món quà tri ân, đồng hành cùng người hâm mộ trong mùa SEA Games 2025.

Nóng cùng SEA Games với quà tặng siêu đặc biệt từ TokTok

TokTok theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng sống của các gia đình Việt thông qua những sản phẩm gia dụng hiện đại, an toàn và tiện nghi. Thương hiệu gần đây tạo dấu ấn mạnh mẽ với bước hợp tác chiến lược cùng HLV Kim Sang Sik – như một bước tiến mới trong hành trình lan tỏa phong cách sống khỏe đến mỗi gia đình Việt Nam.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik và mẫu thiết bị lọc nước TokTok TW-071 được tin dùng

Chính tinh thần đó đã đưa TokTok trở thành một trong những thương hiệu hòa nhịp cùng SEA Games, góp phần lan tỏa bầu không khí cổ vũ sôi động và những khoảnh khắc đáng nhớ của hàng triệu trái tim Việt.

Cơ hội sở hữu quà tặng trị giá 20 triệu đồng cực kỳ dễ dàng khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng

TokTok triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng trên toàn quốc. Cụ thể, từ ngày 12 đến 18 tháng 12 năm 2025, khi mua Máy lọc nước TokTok TW-071 hoặc sản phẩm có giá trị cao hơn, khách hàng sẽ tự động đủ điều kiện tham gia chương trình chọn quà và được lựa chọn 1 trong 2 phần quà đặc biệt nếu đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 33.

Đây là dịp để các gia đình vừa cổ vũ đội tuyển, vừa có cơ hội sở hữu những thiết bị cao cấp từ TokTok với chi phí 0 đồng. Hai bộ quà tặng là hai giải pháp thiết thực, góp phần nâng tầm sức khỏe và chất lượng sống cho các gia đình Việt, bao gồm 02 nắp bồn cầu điện tử TokTok TB-750 (trị giá 19,8 triệu đồng) hoặc 02 máy lọc không khí đến từ các thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc (trị giá lên tới 20,6 triệu đồng).

Sản phẩm nắp bồn cầu điện tử TokTok TB-750 cùng với điệu nhảy đặc trưng của HLV Kim Sang Sik

Sản phẩm nắp bồn cầu điện tử đang ngày càng được sử dụng nhiều tại các gia đình, công sở và thực sự biến phòng tắm thành một "rest room" mang lại trải nghiệm thực sự thư thái và sảng khoái với công nghệ hiện đại và tiện ích tới người sử dụng.

Một "rest room" thực sự với nắp bồn cầu điện tử TokTok mang tới sự sảng khoái và tiện nghi

Đồng thời khách hàng cũng có thể lựa chọn bộ sản phẩm quà tặng là 02 máy lọc không khí từ các thương hiệu hàng đầu của Hàn Quốc giúp cải thiện chất lượng không khí trong sinh hoạt hằng ngày và bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Bộ quà tặng 02 máy lọc không khí từ các thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc cho phòng khách và phòng ngủ, mang tới không khí trong lành cho cả gia đình.

TokTok – đồng hành cùng niềm tự hào Việt Nam trong mùa SEA Games

Chương trình "SEA Games 33 - Chơi lớn rinh quà" là sự khẳng định mạnh mẽ của TokTok về sự đồng hành, tin tưởng vào tinh thần chiến đấu của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam, chung nhịp đập với hàng triệu người hâm mộ trong mùa SEA Games. Mỗi chiến thắng của đội tuyển không chỉ mang đến niềm tự hào dân tộc mà còn đem lại cơ hội sở hữu những phần quà giá trị và thiết thực cho các gia đình Việt.

TokTok tự hào đồng hành, lan tỏa năng lượng tích cực và tiếp sức cho tinh thần chiến thắng của Việt Nam. Người hâm mộ có thể khám phá các chương trình và các lựa chọn quà tặng của thương hiệu thiết bị gia dụng TokTok tại website: www.toktokcare.com.