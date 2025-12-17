Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai, nhiều nơi sẽ có mưa to

17-12-2025 - 17:21 PM | Sống

Không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa nhỏ tại Bắc Bộ và mưa rào nặng hạt tại khu vực miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/12) khối không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao đã gây mưa cho miền Bắc và miền Trung.

Trong đó khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào nặng hạt, có nơi mưa to. Hình thái thời tiết này tiếp tục kéo dài trong đêm nay và ngày mai.

Đợt gió mùa Đông Bắc lần này có cường độ yếu nên gần như không làm thay đổi nhiệt độ tại các khu vực trên.

Không khí lạnh dự báo sẽ tiếp tục gây mưa tại Trung Bộ. (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 15-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng TP Huế cục bộ có nơi có mưa to. Nhiệt độ từ 18-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

