G-DRAGON gửi thông điệp đến người dân chịu ảnh hưởng bão lũ tại Việt Nam, viết bằng 3 thứ tiếng quá tinh tế!

08-11-2025 - 21:11 PM | Sống

G-DRAGON khiến người hâm mộ không khỏi xúc động với thông điệp trước thềm concert.

Sau nhiều ngày chờ đợi, concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1 đã chính thức diễn ra Ocean City khiến người hâm mộ vỡ òa trong sự vui sướng hạnh phúc. Hàng chục nghìn lightstick vàng rực sáng cả khán đài tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và xúc động xứng đáng với danh xưng “ông hoàng Kpop”.

Đặc biệt, trước khi chính thức xuất hiện, G-DRAGON đã gửi một thông điệp đầy xúc động đến toàn bộ khán giả Việt Nam. Trên màn hình LED khổng lồ, nam nghệ sĩ cùng ekip chia sẻ bằng 3 thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hàn: “Có tin tức về thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt và bão ở Việt Nam. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả những ai bị ảnh hưởng. Cầu mong cuộc sống thường nhật và những trái tim tổn thương sớm được chữa lành. Chúc mọi người luôn an toàn, khỏe mạnh và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người đang nỗ lực trong công tác khắc phục hậu quả”. 

G-DRAGON gửi thông điệp đến người dân chịu ảnh hưởng bão lũ tại Việt Nam, viết bằng 3 thứ tiếng quá tinh tế!- Ảnh 1.

Thông điệp vô cùng xúc động của G-DRAGON và ekip gửi đến người dân chịu ảnh hưởng bão lũ tại Việt Nam

Thông điệp ngắn gọn nhưng khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi đây là sự quan tâm vô cùng chân thành của G-DRAGON dành cho đồng bào Việt Nam đặc biệt là trong thời điểm miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Ngay sau đó cũng tại concert, G-DRAGON không giấu được sự hào hứng khi anh trở lại Hà Nội chỉ sau khoảng 4 tháng kể từ sự kiện âm nhạc trên SVĐ Mỹ Đình vào tháng 6 vừa qua. Với sự cuồng nhiệt của cộng đồng FAM và VIP tại Việt Nam, chắc chắn đây sẽ là một đêm concert đáng nhớ với người hâm mộ cũng như G-DRAGON.

Một số hình ảnh của G-DRAGON khi xuất hiện trên sân khấu tại Việt Nam: 

G-DRAGON gửi thông điệp đến người dân chịu ảnh hưởng bão lũ tại Việt Nam, viết bằng 3 thứ tiếng quá tinh tế!- Ảnh 2.

Theo An Nhi

