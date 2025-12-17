Chuyên gia thuế cảnh báo: Doanh thu thực tế của hộ kinh doanh có thể cao hơn con số 1 tỷ đồng, cần sớm làm điều này

Tại Tọa đàm "Tháo gỡ vướng mắc chuyển đổi thuế khoán sang kê khai" dành cho hộ kinh doanh của TheLEADER tổ chức mới đây, bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Tổng Thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng trong năm 2025 đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là nhóm thuộc diện bắt buộc. Trong trường hợp hộ chưa đăng ký, cơ quan thuế cũng đã chủ động đôn đốc.

Tuy nhiên, bà Hải cũng cho biết, con số 1 tỷ đồng này là doanh thu do cơ quan thuế quản lý trên sổ. Trong thực tế, doanh thu của nhiều hộ có thể cao hơn. Vì vậy những hộ kinh doanh năm 2026 hoặc cuối năm 2025, kể cả hộ khoán, nếu dự kiến doanh thu thực tế của mình sẽ vượt 1 tỷ đồng thì nên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sớm.

Theo vị chuyên gia, việc đăng ký sớm hóa đơn điện tử là rất quan trọng. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thời gian làm quen với hóa đơn điện tử, làm quen với phần mềm bán hàng để khi bước vào diện bắt buộc thì không bị vi phạm.

Cũng theo bà Hải, hiện nay có rất nhiều phần mềm bán hàng và phần mềm hóa đơn điện tử được cung cấp miễn phí cho các hộ kinh doanh, kể cả những hộ nằm dưới ngưỡng bắt buộc. Khi quy mô kinh doanh lớn lên, doanh thu tăng và hộ bước vào diện phải sử dụng hóa đơn điện tử thì đã hoàn toàn thành thạo nhờ thời gian sử dụng các gói miễn phí trước đó.

"Đây cũng là lý do tôi khuyên rằng hộ kinh doanh nên sớm sử dụng hóa đơn điện tử. Thực tế hiện nay nhiều hộ dù chưa thuộc diện bắt buộc nhưng vẫn tự nguyện áp dụng để chủ động chuẩn bị", bà nhấn mạnh.

Bà cũng chia sẻ thêm, giải pháp tối ưu nhất là sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đây là một quy trình khép kín và thuận tiện, từ khâu bán hàng, tính tiền, thanh toán cho đến khi ấn nút tạo hóa đơn đều diễn ra liên tục trên cùng một hệ thống.

Liên quan đến vấn đề xử phạt mà hộ kinh doanh lo lắng, vị chuyên gia cho biết trước đây, theo các quy định cũ, hành vi không xuất hóa đơn hoặc xuất sai thời điểm bị xử phạt rất nặng, tính tiền phạt trên từng tờ hóa đơn vi phạm.

Tuy nhiên, hiện nay, theo Nghị định 310, quy chế xử phạt đã có sự thay đổi tiến bộ hơn. Cơ quan chức năng sẽ tính đó là một hành vi vi phạm với tình tiết tăng nặng dựa trên số lượng hóa đơn, chứ không cộng dồn tiền phạt của từng tờ như trước.

"Mặc dù mức phạt vẫn là con số đáng kể, có thể lên đến hàng triệu hoặc chục triệu đồng, nhưng cách tính này đã giảm bớt áp lực hơn so với cơ chế cũ", bà Hải nhấn mạnh.

Về việc chuẩn bị sổ sách kế toán (nếu hộ kinh doanh dự kiến doanh thu 2026 trên ngưỡng), bà Hải cho biết, nếu thuộc nhóm 2 (doanh thu trên ngưỡng 501 triệu đồng - dưới 3 tỷ đồng/năm), nhóm 3 (doanh thu từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ đồng/năm) hoặc nhóm 4 (doanh thu trên 50 tỷ đồng) thì hộ cũng nên bắt đầu làm quen từ trước.