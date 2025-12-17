Top 5 món đồ trong bếp có thể ẩn chứa hàng triệu hạt vi nhựa: Nhiều gia đình vô tư dùng mỗi ngày

Vi nhựa đã trở thành một vấn đề khiến các nhà khoa học lo ngại về những tác động tiềm tàng của chúng đối với sức khỏe. Ước tính mỗi năm, con người hít phải, nuốt hoặc tiếp xúc trực tiếp với khoảng 22 triệu hạt vi nhựa.

Một nghiên cứu tháng 3/2024 phát hiện ra rằng những người có hạt vi nhựa trong động mạch cổ có nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc tử vong cao gấp đôi trong vòng 3 năm so với những người không có hạt này.

Ảnh minh hoạ

Vi nhựa khi xâm nhập vào cơ thể khả năng làm gián đoạn quá trình sinh học và mang theo các hóa chất như bisphenol, phthalate, chất chống cháy, PFAS và kim loại nặng phát tán vào máu và di chuyển đến gan, thận, não…, ảnh hưởng hô hấp, gây dị ứng, tổn thương thần kinh thậm chí gây nên sự phát triển tế bào ung thư.

Đáng lo ngại hơn, một phần không nhỏ trong số đó có thể xâm nhập vào cơ thể con người thông qua chính những bữa ăn quen thuộc, bắt nguồn từ các vật dụng nhà bếp tưởng chừng vô hại.

Vi nhựa hình thành khi các sản phẩm nhựa bị bào mòn, nứt vỡ hoặc phân rã trong quá trình sử dụng. Trong gian bếp, điều này có thể xảy ra thường xuyên khi đồ nhựa tiếp xúc với nhiệt độ cao, lực cắt, ma sát hoặc được sử dụng trong thời gian dài. Những hạt nhựa li ti sau đó dễ dàng lẫn vào thực phẩm và đi thẳng vào cơ thể người dùng.

Dụng cụ nấu ăn chống dính

Một nghiên cứu năm 2024 mới phát hiện ra đồ dùng nấu ăn bằng nhựa và chống dính giải phóng các hạt vi nhựa vào thức ăn trong quá trình nấu nướng, làm tăng nguy cơ tiếp xúc với các chất ô nhiễm có khả năng gây hại này.

Các nhà nghiên cứu Úc ước tính dụng cụ nấu ăn phủ chất chống dính Teflon chứa hàng nghìn, thậm chí hàng triệu hạt vi nhựa. Một vết nứt hoặc vỡ đơn giản trên chảo có thể khiến người dùng tiếp xúc với hơn 2 triệu hạt vi nhựa.

Ảnh minh hoạ

Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa

Những hộp đựng này dễ dàng đưa vi nhựa vào thực phẩm khi được làm nóng hoặc rửa. Một nghiên cứu cho thấy tất cả các hộp đựng thức ăn mang đi bằng nhựa tái sử dụng thường được các nhà hàng sử dụng đều chứa vi nhựa.

Muỗng, nĩa, đồ khuấy bằng nhựa

Nghiên cứu của Trung Quốc cho thấy muỗng, nĩa, đồ khuấy… bằng nhựa khi tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể thải vi nhựa vào món ăn. Khi đó, cơ thể bạn có thể hấp thụ chúng vào hệ tiêu hóa và máu.

Ảnh minh hoạ

Túi trà

Một nghiên cứu năm 2019 của Đại học McGill (Canada) phát hiện việc ngâm túi trà trong nước 95 độ giải phóng hạt vi nhựa vào nước. Đó là bởi hầu hết các túi trà đều được làm từ nhựa, có thể là nylon hoặc polyethylene terephthalate (PET).

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu Đại học Nevada (Mỹ) đã thử nghiệm các túi trà làm từ polypropylene, nylon và cellulose. Họ phát hiện ra cả 3 loại túi trà này đều giải phóng các hạt vi nhựa, trong đó túi polypropylene thải ra nhiều nhất.

Ống hút nhựa

Ống hút nhựa đặc biệt đáng lo ngại vì các nghiên cứu cho thấy chúng phát tán các hạt vi nhựa và nano nhựa, có thể tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng.

Với những dụng cụ tiềm ẩn nhiều hạt vi nhựa này, các gia đình có thể lựa chọn thay thế bằng dụng cụ bằng gỗ hoặc thép không gỉ, hộp đựng thực phẩm bằng thuỷ tinh, gốm sứ, ống hút tre hoặc kim loại để tái sử dụng… Những sự lựa chọn này vừa tốt cho sức khoẻ người dùng, vừa là giải pháp mang tính bảo vệ môi trường.

Theo Yahoo