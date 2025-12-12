Người đàn ông bất ngờ bị suy thận cấp chỉ sau 3 ngày dùng 1 loại thuốc hầu như nhà nào cũng có

Báo VnExpress đưa tin về trường hợp một người đàn ông 65 tuổi tại TP.HCM phải nhập viện cấp cứu do suy thận cấp chỉ sau ba ngày tự uống thuốc giảm đau. Được biết, người bệnh có tiền sử đái tháo đường và gout nhưng ít tái khám mà thường tự dùng lại đơn thuốc cũ. Gần đây, khi thấy các khớp sưng đau, đi lại khó khăn, bệnh nhân uống thêm thuốc giảm đau do người quen cho. Chỉ sau ba ngày, bệnh nhân xuất hiện mệt lả, phù toàn thân và tiểu rất ít dù trước đó không có bệnh thận.

Tự ý uống thuốc giảm đau trong 3 ngày, người đàn ông bị suy thận cấp (Ảnh minh họa).

Tại Bệnh viện Bình Dân, các xét nghiệm cho thấy chức năng thận của bệnh nhân giảm nhanh. Bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương thận cấp do thuốc giảm đau nhóm NSAID. Đây là loại thuốc đặc biệt nguy hiểm với người bệnh khi tự ý sử dụng do thận của ông vốn nhạy cảm do bệnh nền.

May mắn, nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, chức năng thận của bệnh nhân đã gần như hồi phục. Các bác sĩ tại Bệnh viện Bình Dân cảnh báo, có rất nhiều bệnh nhân bị suy thận cấp, thậm chí chuyển sang suy thận mạn phải lọc máu, chỉ vì sử dụng thuốc giảm đau kéo dài. “Hầu như ngày nào phòng khám cũng tiếp nhận ca suy thận cấp hoặc mạn liên quan thuốc giảm đau”, một bác sĩ của bệnh viện cho hay.

Sử dụng thuốc giảm đau sai cách có thể gây hại cho thận

Mô phỏng suy giảm chức năng thận (Ảnh minh họa).

Việc dùng thuốc giảm đau không đúng chỉ định, đặc biệt là sử dụng liều cao trong thời gian dài, có thể gây hại nghiêm trọng cho thận, đặc biệt đối với:

Người đang mắc bệnh gan hoặc thận; Phụ nữ có thai; Người có tiền sử dị ứng thuốc; Người mắc bệnh nặng như rối loạn đông máu, các bệnh lý tiêu hóa hay tim mạch, tiểu đường; Người đang dùng thuốc điều trị khác; Người uống rượu thường xuyên.

Nguyên nhân bắt nguồn từ cơ chế tác dụng của nhóm thuốc này: chúng làm giảm đau bằng cách ức chế quá trình tạo prostaglandin. Theo Cleveland Clinic, prostaglandin được sản sinh tại các mô viêm hoặc tổn thương, góp phần gây sưng đau. Tuy nhiên, chất này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giãn mạch máu tại thận, giúp duy trì lưu lượng máu đến cơ quan này. Khi prostaglandin bị ức chế quá mức, dòng máu nuôi thận giảm, dẫn đến suy giảm chức năng lọc, dễ gây tổn thương thận cấp, kéo theo nguy cơ suy thận mạn, suy tim, đột quỵ hay hình thành cục máu đông.

Cảnh báo từ bác sĩ

Mặc dù thuốc giảm đau được bày bán rộng rãi và nhiều loại không cần kê đơn nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chúng hoàn toàn an toàn. Bác sĩ khuyến cáo người dùng tuyệt đối không nên tự ý tăng liều, dùng kéo dài hoặc kết hợp nhiều loại thuốc mà không có tư vấn chuyên môn.

Ảnh: AI khởi tạo.

Đặc biệt, khi đang dùng thuốc giảm đau không kê đơn, nếu người bệnh gặp phải các triệu chứng bất thường, cần dừng uống và đi khám ngay lập tức. Đây đều là những cảnh báo quan trọng cho thấy cơ thể đang phản ứng bất thường với thuốc hoặc có thể là biểu hiện của tổn thương gan, suy thận cấp, rối loạn đông máu hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Việc chủ quan hoặc tự theo dõi tại nhà có thể khiến tổn thương tiến triển nặng hơn, thậm chí đe dọa tính mạng.