Ăn quá nhiều 3 loại rau này, người đàn ông qua đời vì suy thận cấp

Nhiều người vẫn tin rằng việc tăng cường rau xanh là chìa khóa vàng cho sức khỏe, nhưng nó lại không đúng với tất cả mọi người hay tất cả các loại rau. Cũng vì quan niệm sai lầm này mà ông Trần (Quảng Châu, Trung Quốc) đã qua đời vì suy thận cấp ở tuổi 41.

Ảnh minh họa

Khoảng 2 năm trước, ông Trương đi khám vì mệt mỏi và đau khớp, phát hiện chỉ số axit uric cao. Thay vì tuân thủ phác đồ điều trị, ông lại chủ quan và quyết định điều chỉnh chế độ ăn bằng cách cắt giảm thịt, dầu mỡ và tăng cường rau củ. Sai lầm chết người của ông là hoàn toàn không chú ý lời dặn của bác sĩ về việc hạn chế một số loại rau chứa nhiều purin và kali. Vì ông tin rằng "rau nào cũng tốt" miễn là ăn nhiều, loại ai cũng thường ăn.

Thói quen ăn uống sai lầm này kéo dài âm thầm tàn phá quả thận của ông, vốn đã bị suy yếu do axit uric cao không được kiểm soát. Hai tháng trước khi bi kịch xảy ra, sức khỏe ông suy yếu nghiêm trọng, sụt cân nhanh chóng, xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, phù nề và đau khớp. Mãi đến khi tiểu ra máu, nôn mửa dữ dội và khó thở, gia đình mới ép ông nhập viện. Bất chấp mọi nỗ lực của các y bác sĩ, ông Trương không qua khỏi, tử vong ở tuổi 41 vì tăng urê huyết dẫn đến suy thận cấp.

3 loại rau vốn tốt nhưng ăn nhiều lại cực hại với người thận yếu, axit uric cao

Bác sĩ điều trị của ông Trần là Thạc sĩ Wang Yinfeng (Quảng Châu, Trung Quốc). Bác sĩ Wang cho biết, tìm hiểu lối sống cho thấy ông Trần ăn quá nhiều 3 loại rau: cải bẹ xanh, giá đỗ và rau chân vịt. Vị bác sĩ này cũng nhấn mạnh, vấn đề không nằm ở chất lượng của rau mà ở bệnh nền, khả năng đào thải của thận ông Trần vốn kém trong khi 3 loại rau này đều quá nhiều purin.

"Rau chân vịt có lượng purin cao, khoảng 57-58 mg/100g và kali dồi dào 500-700 mg/100g); Cải bẹ xanh thì purin khoảng 50-70 mg/100g và khoảng 400 mg kali/100g rau. Còn giá đỗ trung bình 40-60 mg purin/100g. Hàm lượng purin và kali cao này gây áp lực rất lớn với nhóm người có chỉ số axit uric cao và thận yếu nên cần kiểm soát chặt chẽ lượng ăn, chần qua trước khi ăn" - bác sĩ Wang chia sẻ.

Ảnh minh họa

Thực phẩm giàu purin sẽ chuyển hóa thành axit uric, gây tích tụ. Người mắc bệnh thận hay axituric cao sẽ gặp khó khăn trong việc đào thải. Tương tự, khi chức năng thận suy giảm sẽ khó loại bỏ kali dư thừa, dẫn đến tăng kali máu nguy hiểm. Liên tục nạp purin vào mà không thể đào thải khó tránh khỏi thận cùng nhiều cơ quan khác quá tải và suy yếu, xảy ra các bệnh lý cùng biến chứng nguy hiểm.

Câu chuyện đau lòng của ông Trần là lời cảnh tỉnh về chọn thực phẩm phù hợp, nhất là khi có bệnh nền. Đặc biệt, cần đi khám ngay khi cơ thể có bất thường chứ không chỉ khám định kỳ, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ nếu có.