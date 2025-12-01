Thích ăn hải sản cùng thứ này vào buổi tối, người đàn ông tuổi 30 đã qua đời vì suy thận cấp

Khi nhận được thông tin anh Vương (Thiên Tân, Trung Quốc) đột ngột qua đời vì suy thận cấp, từ bạn bè đến đồng nghiệp đều "sốc nặng". Bởi anh mới qua tuổi 30 một chút, thường ngày vui vẻ và năng động, không có biểu hiện gì là bệnh nặng.

Người nhà anh Vương kể lại, anh bắt đầu kêu khó chịu từ ngay sau bữa tối, nhưng chỉ mua thuốc tiêu hóa uống vì nghĩ rằng do ăn quá no. Quá nửa đêm, anh được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng đau lưng dữ dội và đau ngón chân bất thường, cả người mệt mỏi, buồn tiểu nhưng không thể đi tiểu, rối loạn nhịp tim và tâm trạng bồn chồn bất thường.

Vừa kiểm tra, bác sĩ phòng cấp cứu nhận ra ngay những hạt nhô ra ở ngón chân là các hạt tophi người bệnh gout thường có. Hỏi người nhà mới biết hơn 2 năm trước anh Vương từng được chẩn đoán axit uric cao, chưa tới mức phải điều trị nhưng bác sĩ khuyên điều chỉnh chế độ ăn uống và tái khám định kỳ. Tuy nhiên, anh đều ngó lơ hết.

Làm thêm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ kết luận anh Vương bị suy thận cấp. Đồng thời rối loạn nhịp tim và có dấu hiệu tăng u rê huyết nhanh. Dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng anh không qua khỏi được, qua đời vào sáng sớm cùng ngày.

Tất cả tại kiểu ăn tối "biết hại nhưng vẫn làm"

Tìm hiểu kỹ hơn mới biết, buổi tối hôm xảy ra sự việc đau lòng, anh Vương ăn tối với hải sản và uống rượu. Hôm đó nhà có khách nên anh ăn uống nhiều hơn bình thường, nhưng hóa ra đây là kiểu bữa tối yêu thích của anh, ăn như vậy rất thường xuyên dù đã được bác sĩ cảnh báo.

Quê vợ của anh Vương ở vùng biển, gia đình bán hải sản nên thường xuyên gửi đồ ăn lên. Anh thì vốn thích hải sản tử nhỏ, hễ cứ ăn món nhiều thịt hay hải sản là nhất định phải có bia rượu đi kèm. Anh cũng cho rằng uống chút rượu buổi tối giúp tiêu hóa tốt hơn, dễ ngủ hơn. Dù vợ thường khuyên bảo nhưng anh ỷ lại mình còn trẻ nên không quá để tâm.

Trong khi bác sĩ điều trị của anh Vương cho biết, kiểu ăn uống này với người khỏe mạnh đã hại, với người có bệnh nền axit uric cao càng như "tự đầu độc". Anh thậm chí còn không phát hiện mình đã bị suy thận, cứ khó chịu thì dùng thuốc và ăn hải sản cùng bia rượu thời gian dài nên thận ngày càng bị tàn phá.

Bác sĩ giải thích, hải sản chứa rất nhiều purin. Khi vào cơ thể, purin chuyển thành axit uric. Bia cũng góp phần làm tăng axit uric do có men giàu purin. Rượu thì không nhiều purin bằng nhưng lại gây cản trở thận thải axit uric. Người uống rượu thường xuyên sẽ giữ axit uric trong máu nhiều hơn. Nồng độ axit uric cao kéo dài làm tinh thể urat lắng trong mô thận. Cầu thận và ống thận dễ bị viêm và tạo sỏi. Tổn thương tích tụ lâu ngày có thể tiến tới suy thận.

Khi kết hợp rượu hoặc bia với hải sản vào buổi tối, nguy cơ tăng mạnh. Buổi tối cơ thể giảm chuyển hóa. Lượng nước đưa vào thấp. Nước tiểu ít hơn. Axit uric khó thoát ra ngoài và dễ kết tinh trong lúc ngủ. Thận vì thế chịu áp lực lớn hơn, nhất là ở người đã có thói quen uống rượu nhiều ngày và có nồng độ axit uric cao như anh Vương.

Để bảo vệ thận, bác sĩ nhắc nhở cần kiểm soát chặt chẽ các thực phẩm giàu purin và tăng cường tập thể dục để tránh thừa cân, béo phì. Ngoài ra, còn một số thực phẩm khác cũng có thể gây hại cho thận nếu lạm dụng như: thịt đỏ, muối, món chiên rán nhiều dẫu mỡ, sữa và sản phẩm từ sữa, đồ uống có đường...