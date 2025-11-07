Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện hạt vi nhựa trong loại hải sản đắt đỏ bậc nhất

07-11-2025 - 15:43 PM | Sống

Vi nhựa được phát hiện trong phần thịt của loại hải sản này, phần mà người tiêu dùng ăn trực tiếp.

Theo truyền thông Anh ngày 6/11, nhóm khoa học của Đại học Dalhousie (Canada) đã phân tích 16 con tôm hùm bắt tại 4 vùng khai thác chính dọc bờ Đông Canada. Kết quả cho thấy trong tất cả mẫu thịt của cả tôm đực và tôm cái đều có vi nhựa, những mảnh nhựa cực nhỏ, dưới 5mm, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

5 năm trước, giới khoa học từng phát hiện vi nhựa trong giai đoạn ấu trùng tôm hùm Mỹ. Nhưng đây là lần đầu tiên, vi nhựa được phát hiện trong phần thịt của tôm trưởng thành, phần mà người tiêu dùng ăn trực tiếp.

Các nhà nghiên cứu cho biết cần phải tiếp tục giám sát lượng vi nhựa mà tôm hùm ăn phải tại chính vùng đánh bắt. Bởi sự hiện diện vi nhựa trong cơ thịt tôm không chỉ tác động đến sức khỏe tôm hùm, mà có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng và các ngành liên quan.

Trong phòng thí nghiệm, 16 mẫu cơ thịt đuôi tôm được nhuộm bằng một loại thuốc nhuộm phát sáng dưới kính hiển vi, cho phép nhận diện hạt nhựa như những chấm sáng li ti. Sau đó, nhóm dùng kỹ thuật Raman spectroscopy, một hệ nhận dạng theo “dấu vân tay hóa học” để xác định từng loại nhựa trong mẫu thịt.

Phát hiện hạt vi nhựa trong loại hải sản đắt đỏ bậc nhất- Ảnh 1.

Kết quả trung bình trong mỗi gram thịt tôm có 6-7 hạt vi nhựa, kích thước trung bình 3,65 micromet (chỉ bằng khoảng 1/30 sợi tóc người).

Một điểm đáng chú ý là tôm hùm vùng Tây Nam Canada có nồng độ vi nhựa cao hơn. Những con tôm này có phần đuôi ngắn hơn nhưng trọng lượng tổng thể không khác biệt nhiều. Nhóm nghiên cứu nghi ngờ vi nhựa có thể làm giảm mức độ ăn và giảm tốc độ trao đổi chất ở tôm.

Phân tích hóa học cho thấy thành phần nhựa chủ yếu gồm ethylene-vinyl acetate (EVA), loại nhựa phổ biến trong giày dép, ván lướt sóng và rèm tắm; polyester - thường dùng trong quần áo, nội thất; và polysulfone - sử dụng trong thiết bị điện và y tế. Vi nhựa có thể xuất phát từ sợi vải tổng hợp, keo công nghiệp hay vật liệu nhựa dùng trong ngành hàng hải.

Về tác động sức khỏe, giới khoa học từng ghi nhận vi nhựa có thể đánh đổi bằng giảm khả năng ăn, tăng tỷ lệ tử vong ở các loài giáp xác. Khi đi lên chuỗi thức ăn, vi nhựa cuối cùng đi vào cơ thể người. Đã có nghiên cứu tìm thấy vi nhựa trong máu, nhau thai, thậm chí trong mô não người.

Hiện chưa có đầy đủ dữ liệu về rủi ro dài hạn, nhưng nhiều nghiên cứu đã liên hệ sự hiện diện của vi nhựa trong cơ thể với tổn thương DNA, tổn thương tế bào, nguy cơ tim mạch, tiểu đường, vô sinh, sinh non và nhiều dạng ung thư.

Công bố này đăng trên tạp chí Regional Studies in Marine Science. Trước đó, hồi đầu năm, một nghiên cứu khác cũng tìm thấy vi nhựa trong 6 loại hải sản được tiêu thụ phổ biến như cá hồi, cá tuyết, cá hồng đá, tôm hồng, cá trích và cá lamprey Thái Bình Dương.

Vi nhựa hiện diện trong nước đóng chai, muối, sữa, đường, bia, mật ong, thịt bò, thịt gà, thậm chí sản phẩm chay. Điều này cho thấy, từ đại dương cho đến bàn ăn trong gia đình, thực phẩm nhiễm vi nhựa không còn là vấn đề xa vời.

Top 2 loại củ quả đứng đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hàng ngày

Theo Mỹ Diệu

