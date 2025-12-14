Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp

Tối ngày 13/12, VĐV điền kinh Lê Thị Cẩm Tú đã xuất sắc giành HCB nội dung 200m nữ tại SEA Games 33. Với thành tích 23 giây 14, Cẩm Tú đã xuất sắc về nhì, chỉ xếp sau VĐV mạnh mẽ Veronica Shanti Pereira của Singapore, mang về niềm tự hào lớn cho điền kinh nước nhà.

Lê Thị Cẩm Tú giành HCB nội dung 200m

Cẩm Tú ăn mừng với lá cờ tổ quốc

Cẩm Tú sinh năm 2005 đang nổi lên như một tài năng trẻ đầy triển vọng của thể thao Việt Nam, đặc biệt ở các nội dung chạy tốc độ 100m và 200m. Cô nàng còn gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp. Đặc biệt là vòng 2 6 múi cực săn chắc. Đôi chân dài nuột nà của Cẩm Tú trên đường chạy SEA Games cũng khiến cho dân tình khen không ngớt.

Đôi chân dài cực nuột nà của Cẩm Tú

Vóc dáng khiến ai cũng ngưỡng mộ của cô gái Việt Nam

Cơ bụng cuồn cuộn 6 múi của VĐV sinh năm 2005

Gương mặt cực xinh dù thường xuyên phải tập luyện dưới trời nắng mưa

Gương mặt mới cực sáng của điền kinh Việt Nam

Trước khi tỏa sáng tại SEA Games, Lê Thị Cẩm Tú đã có một bảng thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước. Cô từng giành cú đúp HCV tại Giải điền kinh Vô địch Quốc gia dành cho lứa tuổi trẻ. Ở cấp độ Vô địch Quốc gia năm 2024, Cẩm Tú cũng đã khẳng định mình khi giành được HCB ở nội dung 200m nữ.

Cẩm Tú được kỳ vọng sẽ trở thành "bông hoa" tiếp theo của điền kinh Việt Nam, gánh vác trọng trách tại các cự ly tốc độ trong tương lai. Sự xuất hiện của Lê Thị Cẩm Tú tại SEA Games 33 đã góp phần chứng minh công tác đào tạo vận động viên trẻ của Việt Nam đang đi đúng hướng và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường quốc tế.