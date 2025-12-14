Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp

14-12-2025 - 08:05 AM | Sống

VĐV Cẩm Tú giành HCB SEA Games 33 cho điền kinh Việt Nam gây chú ý về nhan sắc.

Tối ngày 13/12, VĐV điền kinh Lê Thị Cẩm Tú đã xuất sắc giành HCB nội dung 200m nữ tại SEA Games 33. Với thành tích 23 giây 14, Cẩm Tú đã xuất sắc về nhì, chỉ xếp sau VĐV mạnh mẽ Veronica Shanti Pereira của Singapore, mang về niềm tự hào lớn cho điền kinh nước nhà.

Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp- Ảnh 1.

Lê Thị Cẩm Tú giành HCB nội dung 200m

Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp- Ảnh 2.

Cẩm Tú ăn mừng với lá cờ tổ quốc

Cẩm Tú sinh năm 2005 đang nổi lên như một tài năng trẻ đầy triển vọng của thể thao Việt Nam, đặc biệt ở các nội dung chạy tốc độ 100m và 200m. Cô nàng còn gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp. Đặc biệt là vòng 2 6 múi cực săn chắc. Đôi chân dài nuột nà của Cẩm Tú trên đường chạy SEA Games cũng khiến cho dân tình khen không ngớt.

Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp- Ảnh 3.

Đôi chân dài cực nuột nà của Cẩm Tú

Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp- Ảnh 4.

Vóc dáng khiến ai cũng ngưỡng mộ của cô gái Việt Nam

Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp- Ảnh 5.

Cơ bụng cuồn cuộn 6 múi của VĐV sinh năm 2005

Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp- Ảnh 6.

Gương mặt cực xinh dù thường xuyên phải tập luyện dưới trời nắng mưa

Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp- Ảnh 7.

Gương mặt mới cực sáng của điền kinh Việt Nam

Trước khi tỏa sáng tại SEA Games, Lê Thị Cẩm Tú đã có một bảng thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước. Cô từng giành cú đúp HCV tại Giải điền kinh Vô địch Quốc gia dành cho lứa tuổi trẻ. Ở cấp độ Vô địch Quốc gia năm 2024, Cẩm Tú cũng đã khẳng định mình khi giành được HCB ở nội dung 200m nữ.

Cẩm Tú được kỳ vọng sẽ trở thành "bông hoa" tiếp theo của điền kinh Việt Nam, gánh vác trọng trách tại các cự ly tốc độ trong tương lai. Sự xuất hiện của Lê Thị Cẩm Tú tại SEA Games 33 đã góp phần chứng minh công tác đào tạo vận động viên trẻ của Việt Nam đang đi đúng hướng và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường quốc tế.

Theo Thanh Xuân - Phạm Huyền

thanhnienviet.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ăn một rổ cam quýt cũng không bằng một cân thứ này - bác sĩ gọi là "thuốc bổ gan tự nhiên", cực rẻ lại tốt cho cả dạ dày

Ăn một rổ cam quýt cũng không bằng một cân thứ này - bác sĩ gọi là "thuốc bổ gan tự nhiên", cực rẻ lại tốt cho cả dạ dày Nổi bật

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?

Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao? Nổi bật

Hành trình từ ổ lừa đảo tại Myanmar về Việt Nam, nạn nhân cầu cứu Hiếu PC, có lúc gần như tuyệt vọng

Hành trình từ ổ lừa đảo tại Myanmar về Việt Nam, nạn nhân cầu cứu Hiếu PC, có lúc gần như tuyệt vọng

07:45 , 14/12/2025
Đi làm shipper mà về quê “nổ” làm giám đốc: Sự thật hé lộ qua tờ thanh toán tiệc tất niên

Đi làm shipper mà về quê “nổ” làm giám đốc: Sự thật hé lộ qua tờ thanh toán tiệc tất niên

07:42 , 14/12/2025
“Từ 2026 trở đi, mình chỉ làm việc xứng đáng với giá trị của mình”: 7 bước để phụ nữ ngừng bán rẻ thời gian

“Từ 2026 trở đi, mình chỉ làm việc xứng đáng với giá trị của mình”: 7 bước để phụ nữ ngừng bán rẻ thời gian

05:05 , 14/12/2025
Căn bệnh gây tử vong sau vài giờ với triệu chứng mệt, khó thở ở trẻ nếu không xử trí kịp

Căn bệnh gây tử vong sau vài giờ với triệu chứng mệt, khó thở ở trẻ nếu không xử trí kịp

00:05 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên