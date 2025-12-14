Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp
VĐV Cẩm Tú giành HCB SEA Games 33 cho điền kinh Việt Nam gây chú ý về nhan sắc.
- 13-12-2025Chỉ trong 5 ngày, người đàn ông Gia Lai chuyển khoản liên tục 4,9 tỷ đồng để nhận chiết khấu: Công an vào cuộc xác định giao dịch bất thường
- 11-12-2025Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến ‘sàn giao dịch CME GROUP’: 1 người ở Hà Tĩnh đã mất 400 triệu đồng và bị ép chuyển thêm 4 tỷ
- 13-12-2025Loại cá không xương, thịt dày, ít tanh lại còn “đại bổ”: Dân sành nhìn thấy ngoài chợ là tranh nhau mua
Tối ngày 13/12, VĐV điền kinh Lê Thị Cẩm Tú đã xuất sắc giành HCB nội dung 200m nữ tại SEA Games 33. Với thành tích 23 giây 14, Cẩm Tú đã xuất sắc về nhì, chỉ xếp sau VĐV mạnh mẽ Veronica Shanti Pereira của Singapore, mang về niềm tự hào lớn cho điền kinh nước nhà.
Cẩm Tú sinh năm 2005 đang nổi lên như một tài năng trẻ đầy triển vọng của thể thao Việt Nam, đặc biệt ở các nội dung chạy tốc độ 100m và 200m. Cô nàng còn gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp. Đặc biệt là vòng 2 6 múi cực săn chắc. Đôi chân dài nuột nà của Cẩm Tú trên đường chạy SEA Games cũng khiến cho dân tình khen không ngớt.
Trước khi tỏa sáng tại SEA Games, Lê Thị Cẩm Tú đã có một bảng thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước. Cô từng giành cú đúp HCV tại Giải điền kinh Vô địch Quốc gia dành cho lứa tuổi trẻ. Ở cấp độ Vô địch Quốc gia năm 2024, Cẩm Tú cũng đã khẳng định mình khi giành được HCB ở nội dung 200m nữ.
Cẩm Tú được kỳ vọng sẽ trở thành "bông hoa" tiếp theo của điền kinh Việt Nam, gánh vác trọng trách tại các cự ly tốc độ trong tương lai. Sự xuất hiện của Lê Thị Cẩm Tú tại SEA Games 33 đã góp phần chứng minh công tác đào tạo vận động viên trẻ của Việt Nam đang đi đúng hướng và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường quốc tế.
thanhnienviet.vn