Hà Nội lọt nhóm các thành phố có chất lượng không khí tốt trên thế giới

14-12-2025 - 10:18 AM | Sống

Sau nhiều ngày ô nhiễm ở mức gây hại, chất lượng không khí tại Hà Nội đã cải thiện rõ rệt khi chỉ số AQI sáng 14/12 trở lại ngưỡng trung bình.

Sau nhiều ngày liên tiếp ở ngưỡng kém và gây lo ngại cho sức khỏe, chất lượng không khí tại Hà Nội đã có tín hiệu tích cực. Theo số liệu ghi nhận từ hệ thống IQAir, trong sáng ngày 14/12, chỉ số AQI tại Hà Nội đã giảm về mức trung bình, cho thấy mức độ ô nhiễm không khí được cải thiện đáng kể so với những ngày trước đó.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng được xếp thứ 58 trong danh sách những thành phố có chất lượng không khí sạch nhất thế giới tại thời điểm ghi nhận, một vị trí khá tích cực.

Bảng xếp hạng những thành phố lớn sạch nhất thế giới

Cùng với số liệu từ IQAir, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc cho biết, vào tối ngày 13/12, toàn bộ các trạm đo chất lượng không khí trên địa bàn Hà Nội đều ghi nhận AQI ở mức tốt. Cụ thể, trạm đo tại Đại học Bách khoa, cổng Parabol đường Giải Phóng và trạm tại Công viên Nhân Chính, khu vực Khuất Duy Tiến đều có chỉ số AQI dưới 50, ngưỡng được đánh giá là an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Theo các chuyên gia môi trường, chất lượng không khí có thể thay đổi liên tục theo thời điểm trong ngày, điều kiện thời tiết, mật độ phương tiện giao thông cũng như hoạt động sản xuất, xây dựng. Trong các thành phần gây ô nhiễm không khí, bụi mịn vẫn được xem là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và người có bệnh lý hô hấp.

Dù chất lượng không khí đang có dấu hiệu cải thiện, các cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân không nên chủ quan. Việc theo dõi thường xuyên chỉ số AQI, sử dụng khẩu trang hoặc khẩu trang chuyên dụng có khả năng lọc bụi mịn khi ra ngoài, đồng thời hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm ô nhiễm tăng cao vẫn là những biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

