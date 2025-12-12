Không ai ngờ: 4 CÂU NÓI đơn giản này có thể “tái lập trình” não trẻ, giúp con thông minh vượt bậc!

Bạn có biết rằng não bộ của trẻ rất dễ "bị thuyết phục" không? Nếu mỗi ngày bạn nói với con: "Con thật vụng về", "Con chẳng làm được gì", hoặc "Tính con khó chịu lắm"… Thì não bộ của trẻ sẽ tự động ghi nhận: "Mình không thông minh"; "Mình làm gì cũng hỏng"; "Mình là đứa khó ưa".

Nhưng nếu mỗi ngày, bạn "nạp năng lượng tích cực" cho não của con, thì nó cũng sẽ tin theo và phản hồi lại bằng cách giúp trẻ trở nên tự tin, bình tĩnh và thông minh hơn.

Tất nhiên, "nạp năng lượng" không phải là kiểu khen suông "con giỏi quá", "con số 1"… mà là những câu nói có kỹ thuật, giúp con xây dựng nền tảng tư duy đúng đắn.

Vậy 4 câu nói nào cha mẹ nên lặp lại mỗi ngày để con ngày càng ưu tú?

Ảnh minh hoạ

1. "Wow, lúc nãy con làm việc rất tập trung đấy!"

Một bà mẹ chia sẻ rằng trước đây chị hay… phá đám con mà không biết. Ví dụ khi con đang chơi xếp hình rất say mê, chị lại bước tới khen: "Ôi, con giỏi quá!". Hoặc nhắc con uống nước. Mỗi lần như vậy, con lại mất tập trung, không còn hứng thú như trước.

Sau này chị mới hiểu: Mỗi một lần người lớn xen vào là một lần phá vỡ "dòng chảy tập trung" của trẻ. Từ đó, chị lựa chọn không nói chen vào khi con đang chìm đắm trong một hoạt động.

Chỉ đợi đến khi con hoàn thành rồi mới nói: "Nãy con quan sát con ốc sên kỹ thật đấy, mắt mở to lắm luôn"; "Mẹ thấy con vẽ rất tập trung, mẹ nhìn mà thích luôn".

Sự khác biệt ở đây là: Khen vào "quá trình", không khen vào "kết quả". Khi đó, não trẻ tiếp nhận thông điệp: "Mình là người biết tập trung và cảm giác này rất dễ chịu".

Một đứa trẻ có khả năng tập trung tốt chính là nền tảng của mọi thành công trong học tập.

2. "Con nghĩ ra cách đó như thế nào? Dạy mẹ với nhé?"

Một lần phụ chị họ kèm bài cho cháu trai, chị định dùng cách của mình để giải toán. Không ngờ, cậu bé đã nhanh chóng tìm ra đáp án bằng một phương pháp rất sáng tạo.

Chị ngạc nhiên hỏi: "Con nghĩ ra cách đó như thế nào? Chỉ cho dì với được không?". Cậu bé ngại ngùng nhưng ánh mắt sáng lên. Cậu hào hứng kể từng bước cách mình quan sát, phát hiện quy luật và rút ra lời giải nhanh hơn.

Lúc đó, chị khen thật lòng: "Dì còn không nghĩ ra cách này, con giỏi quan sát thật đấy!". Và kể từ hôm đó, đứa trẻ thường xuyên chia sẻ những ý tưởng mới với chị bởi vì cậu cảm nhận được niềm vui của tư duy, và quan trọng hơn: cậu tin rằng mình thông minh.

Câu nói này có tác dụng vì:

Trẻ được ôn lại hành trình thành công → não củng cố lại liên kết tích cực.

Trẻ bắt đầu tin vào khả năng suy luận của mình.

Trẻ càng ngày càng "thích nghĩ", "thích tìm cách giải".

3. "Chúng ta cùng xem lần này con làm tốt điểm nào, và điểm nào có thể làm tốt hơn nhé".

Đây là câu nói xây dựng tư duy phát triển (growth mindset).

Một bà mẹ kể: con trai chị thi đấu thua, khóc rất lâu. Chị không vội dỗ. Khi con bình tĩnh, chị hỏi: "Con thấy phần nào con làm tốt nhất?". Con nghĩ một lúc và trả lời. Chị nói: "Đúng rồi, mẹ cũng thấy phần đó con làm rất tốt".

Rồi chị tiếp tục hỏi: "Nếu lần sau muốn thắng hơn, con thấy mình có thể cải thiện ở điểm nào một chút không?". Cậu bé suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi tự mình tìm ra chỗ cần cải thiện và quyết tâm luyện thêm. Đó chính là "tư duy phát triển": Thắng thì học cách làm tiếp tục; thua thì học cách làm tốt hơn.

Một đứa trẻ có tư duy này:

Không kiêu ngạo khi thành công

Không suy sụp khi thất bại

Luôn tiến bộ từng ngày

4. "Con tự quyết định đi"

Đây là câu nói đơn giản nhưng tạo ra quyền năng rất lớn cho trẻ. Nhiều cha mẹ quen quyết định thay con mọi chuyện vì lo con chọn sai. Nhưng nếu trẻ không được phép "chọn sai", trẻ cũng không bao giờ học được cách chọn đúng. Chúng ta không nói để trẻ quyết định mọi thứ, đặc biệt là những việc liên quan đến an toàn hay định hướng lớn.

Nhưng với những chuyện nhỏ như: Hôm nay muốn đi công viên hay sang nhà bạn; Thích mang đôi giày nào; Muốn ăn mì hay cơm... Hãy để trẻ tự lựa chọn.

Mỗi lựa chọn là một lần trẻ học cách:

Đánh giá tình huống

Cân nhắc hậu quả

Chịu trách nhiệm với quyết định của mình

Đó chính là năng lực ra quyết định, một kỹ năng mà cả người lớn nhiều khi còn thiếu.

Chỉ 4 câu nói, nhưng có thể thay đổi cả tương lai một đứa trẻ

Khen quá trình → trẻ trở nên tập trung

Khuyến khích trình bày tư duy → trẻ thông minh hơn

Phân tích thành công – thất bại → trẻ có tư duy phát triển

Giao quyền quyết định → trẻ tự tin và trưởng thành

Hãy thử nói 4 câu này mỗi ngày. Không lâu nữa, bạn sẽ thấy con mình thay đổi theo hướng tích cực, mạnh mẽ, và đáng kinh ngạc.