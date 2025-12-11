Từng được tỷ phú "xấu nhất Hong Kong (Trung Quốc)" mua với giá hơn 526 tỷ đồng, số phận 30 chiếc Rolls-Royce sau đó ra sao?

Stephen Hung từ lâu không còn là cái tên xa lạ trong giới kinh doanh Hong Kong, Trung Quốc. Sinh ra trong gia đình giàu có, không chỉ được thừa hưởng khối tài sản lớn từ cha, Stephen Hung còn tự mình gây dựng đế chế trải rộng từ bất động sản, giải trí đến casino.

Cụ thể, Stephen Hung từng là Chủ tịch The 13 Holdings Limited, đứng đầu Tập đoàn Đầu tư Taipan, đồng thời giữ vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn Giải trí Rio – đơn vị sở hữu khách sạn và sòng bài Rio tại Macau. Nhắc đến ông, người ta sẽ nhắc đến sự giàu có và độ chất chơi khó ai bì kịp.

Năm 2014, Stephen Hung khiến dư luận châu Á choáng váng khi mạnh tay đặt mua 30 chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá tổng cộng 20 triệu USD (hơn 526 tỷ đồng) để phục vụ khách sạn hạng sang The 13 đang chuẩn bị khai trương tại Macau. Theo Washington Post, đây là “đơn hàng Rolls-Royce lớn nhất thế giới từ trước đến nay”.

Những chiếc Phantom đặt riêng này có kích thước khổng lồ, dài 20 feet và rộng hơn 6 feet – gần tương đương diện tích một phòng khách sạn bình dân ở London. Trong đó, hai chiếc đắt nhất được trang trí bằng vàng thật.

Khách sạn The 13 dự kiến khai trương vào năm 2016, được đầu tư bằng lợi nhuận kinh doanh của Stephen Hung qua nhiều năm cùng các khoản vay lớn từ ngân hàng. Đội xe Rolls-Royce được dùng để đưa đón miễn phí khách VIP giữa khách sạn và các đầu mối giao thông ở Macau.

Kế hoạch của Stephen Hung là biến Macau thành một thiên đường độc nhất vô nhị dành cho giới siêu giàu, nơi mỗi trải nghiệm đều được thiết kế để phô diễn đỉnh cao của sự xa hoa. Nhiều khu vực bên trong khách sạn được trang trí bằng lớp mạ vàng, toàn bộ không gian đậm mùi tiền, mức độ sang trọng không kém gì các công trình của giới siêu giàu Trung Đông.

Đến nay, đã 11 năm đã trôi qua kể từ ngày Stephen Hung rót tiền mua loạt Rolls-Royce đắt đỏ để phục vụ kế hoạch xa hoa ấy. Câu hỏi nhiều người đặt ra lúc này: số phận của 30 chiếc xe từng gây chấn động châu Á giờ ra sao?

Dù Stephen Hung luôn xuất hiện với hình ảnh một doanh nhân giàu có, hào nhoáng, song một số nguồn tin cho biết tình hình tài chính của ông đã không còn vững vàng như trước.

Theo đó vào năm 2019, trang macaubusiness.com đưa tin South Shore Holdings Limited – công ty sở hữu khách sạn The 13 – thông báo đã bán 24 trong số 30 chiếc xe Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase phiên bản đặt riêng với giá khoảng 24 triệu đô la Hong Kong (tương đương 3,1 triệu USD). Trong thông báo phát đi, công ty nêu rõ toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ ngân hàng.

Trước đó, South Shore báo cáo khoản lỗ khoảng 442,3 triệu đô la Hong Kong. Tổng nợ phải trả của tập đoàn đã lên tới khoảng 7,9 tỷ đô la Hong Kong, trong đó riêng các khoản vay ngân hàng đến hạn trong vòng một năm chiếm khoảng 4,09 tỷ đô la Hong Kong. Stephen Hung cũng đã từ chức đồng chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của The 13 Holdings Ltd vào tháng 1 năm 2018.

Sự lao dốc này bắt nguồn từ việc khách sạn The 13 khai trương chậm hai năm so với kế hoạch. Thay vì mở cửa năm 2016, khách sạn phải đến 2018 mới vận hành do không được cấp phép kinh doanh sòng bạc.

Khi khách sạn The 13 hoàn thiện, dòng Rolls-Royce Phantom thế hệ mới đã ra mắt. Điều đó đồng nghĩa với việc 30 chiếc Rolls-Royce Phantom của tỷ phú Stephen Hung gần như trở thành “xe cũ” ngay trước khi được lăn bánh. Vì không còn được giới nhà giàu xem trọng, dàn xe này về sau chủ yếu được sử dụng trong dịch vụ cưới.

Lý do chúng bị bán với giá rẻ càng rõ hơn qua phân tích từ Chejiahao – nền tảng nội dung thuộc Autohome, trang tin ô tô lớn nhất Trung Quốc. Theo đó, màu sơn đỏ rực và nội thất đỏ khiến chúng khó tiếp cận nhóm khách hàng doanh nhân vốn chuộng tông màu trung tính.

Việc xe dùng tay lái bên phải càng thu hẹp thị trường khi chỉ đăng ký được tại Hong Kong – Quảng Đông. Dù gần như mới hoàn toàn, chúng vẫn là dòng đã “lỗi thời”, khó tiêu thụ với mức giá cao. Cuối cùng, những chiếc xe từng trị giá hàng chục triệu USD giờ đây chỉ có thể bán tháo với giá siêu rẻ.

(Tổng hợp)