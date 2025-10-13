Con gái MC giàu nhất showbiz 15 tuổi đã có Rolls-Royce riêng, sinh nhật 16 tuổi ngồi Maybach 60 tỷ đồng: Bố mẹ tiết lộ 1 điều gây ngỡ ngàng

Ngày 13/10, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước loạt hình ảnh trong tiệc sinh nhật 16 tuổi của Vương Thi Linh, con gái của cặp đôi nổi tiếng MC Lý Tương và đạo diễn Vương Nhạc Luân. Dù đã ly hôn từ năm 2021, cặp đôi vẫn cùng xuất hiện tại Anh để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật xa hoa, được ví như lễ trưởng thành của công chúa cho cô con gái duy nhất.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức theo phong cách Anh quốc cổ điển, với không gian tràn ngập hoa tươi, nến và những chi tiết trang trí tinh xảo. Tâm điểm của bữa tiệc là chiếc bánh sinh nhật khổng lồ màu hồng hình lâu đài, cao gần nửa người lớn, được chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết. Khi Vương Thi Linh đứng trước chiếc bánh để cầu nguyện, ái nữ nhà MC đình đám trông chẳng khác nào một nàng công chúa thật sự.

Vương Thi Linh gây ấn tượng khi diện chiếc váy dạ hội đỏ trễ vai, kết hợp cùng túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn và đôi giày cao gót thanh lịch. Giới truyền thông bóc giá, chỉ riêng bộ váy đã có giá khoảng 26.000 NDT (hơn 96 triệu đồng), đôi giày khoảng 14.000 NDT (gần 52 triệu đồng), còn chiếc vòng tay Bvlgari trên tay cô bé có giá gần 100.000 NDT (hơn 370 triệu đồng). Ngoài ra, Vương Thi Linh còn được đưa đến bữa tiệc trên chiếc siêu xe Maybach Pullman trị giá tới 16 triệu NDT (khoảng 22 tỷ đồng).

Thiếu nữ 16 tuổi gây chú ý khi xuất hiện ở tiệc sinh nhật cạnh chiếc xe sang 16 triệu NDT (khoảng 60 tỷ đồng)

Năm ngoái, truyền thông Trung Quốc được một phen xôn xao khi Lý Tương đăng ảnh khoe đã tặng con gái một chiếc xe sang Roll-Royce khi cô bé chỉ mới 15 tuổi, đồng thời nói thêm rằng ở London (Anh) 16 tuổi đã được thi lấy bằng. Điều đó có nghĩa là hiện tại, Vương Thi Linh đã đủ tuổi vã sẵn sàng để chính thức lái chiếc xe đắt đỏ khiến nhiều người mơ ước này.

Dù đã ly hôn 4 năm, nhưng Lý Tương và Vương Nhạc Luân vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện vì con gái. Không chỉ xuất hiện cùng nhau trong dịp sinh nhật, họ thường xuyên cùng con tham gia các hoạt động và đồng hành cùng quá trình trưởng thành của cô bé.

Hiện tại, Vương Nhạc Luân vẫn để ảnh đại diện trên mạng xã hội là hình chụp cùng con gái, Lý Tương thì được khen là người mẹ kiên nhẫn và tâm lý: khi con học chưa tốt, bà yêu cầu con hoàn thành bài tập nhưng luôn khích lệ thay vì trách mắng.

Vương Thi Linh đón sinh nhật bên bố mẹ và những bạn bè, khách mời thân thiết của gia đình

Vốn được hâm mộ vì cách dạy con theo phong cách quý tộc trong điều kiện tốt nhất, MC Lý Tương từng chia sẻ, bà quan niệm nuôi con không chỉ là cho con điều kiện vật chất đầy đủ, mà quan trọng hơn là xây dựng môi trường để con phát triển tính tự lập và lòng tự tin.

Ngay từ khi còn nhỏ, Vương Thi Linh đã được mẹ chú trọng đầu tư giáo dục toàn diện. Lý Tương không chỉ tìm những giáo viên chất lượng, mà còn khuyến khích con tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm để tiếp xúc với các lĩnh vực khác nhau, mở rộng tầm nhìn.

Đặc biệt, Vương Nhạc Luân và Lý Tương còn gây bất ngờ khi tiết lộ trong tiệc sinh nhật rằng họ cùng nhau ký kết chung 1 bản điều khoản nuôi dạy con cái. Trong đó, Vương Thi Linh được bố mẹ cho tham gia ít nhất 200 giờ học hàng năm về phép tắc ăn uống, ứng xử xã giao và các lễ nghi khác.

Hiện nay, Vương Thi Linh đang theo học tại trường nữ sinh danh tiếng Benenden ở Anh - nơi từng đào tạo nhiều nhân vật hoàng gia và chính trị gia. Học phí mỗi kỳ tại đây ước tính hơn 13.000 bảng Anh/kỳ học (khoảng hơn 400 triệu đồng). Vương Thi Linh rất có năng khiếu hội họa, mục tiêu của cô bé là thi vào Đại học Oxford, chuyên ngành Mỹ thuật.

Lý Tương sinh năm 1967, là một người thành công và nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực từ MC, diễn viên cho đến kinh doanh tại Trung Quốc, được mệnh danh là “nữ MC giàu nhất showbiz Hoa Ngữ”.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực truyền thông - giải trí, Lý Tương còn được biết đến là một nữ doanh nhân tài ba, có tầm nhìn xa trông rộng. Cho đến hiện tại, nữ MC đã sở hữu 70 căn hộ ở cả Trung Quốc và nơi khác trên thế giới.

(Theo Baijiahao)