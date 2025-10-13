Cuộc sống đẹp như mơ của "tổng tài" nhà bầu Hiển: Giàu có, thành công, đến body cũng khiến người ta ghen tị!

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh khoe body cực phẩm khiến netizen trầm trồ

Nếu đã quen với hình tượng tổng tài "vừa có tiền, vừa có tài, vừa có sắc" trong những câu chuyện ngôn tình viral trên mạng thì ngoài đời, netizen cũng không ít lần phần trầm trồ với Đỗ Quang Vinh - con trai cả nhà bầu Hiển - minh chứng sống động cho combo hoàn hảo đó. Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vị thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ miệt mài tập gym, khoe body cực phẩm khiến dân tình không thể rời mắt.

Trong video, tổng tài Đỗ Quang Vinh xuất hiện với phong thái tự tin, body rắn chắc, từng múi cơ săn như tạc tượng. Từ động tác kéo tạ đến gập bụng đều dứt khoát, đúng chuẩn người có kinh nghiệm lâu năm trong phòng tập. Chẳng cần ánh sáng "điện ảnh" hay filter cầu kỳ, những video của Đỗ Quang Vinh được quay lại tại phòng tập vẫn đủ sức "gây thương nhớ" bởi sức hút từ vóc dáng cân đối, bờ vai rộng và cơ bụng 6 múi rõ nét.

Không ít netizen phải thốt lên đầy ghen tị và cũng ngưỡng mộ bởi cậu cả nhà bầu Hiển luôn toát lên thần thái của một người vừa có địa vị, vừa có kỷ luật bản thân.

Cuộc sống như mơ của "phó tổng nhà bầu Hiển"

Đằng sau vẻ ngoài phong độ ấy là một bản lý lịch khiến ai cũng phải nể phục. Đỗ Quang Vinh là con trai cả của bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch Ngân hàng SHB), hiện đang giữ vị trí Phó tổng giám đốc SHB. Anh từng có nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài, được đánh giá là người trẻ có tư duy hiện đại, năng động và bản lĩnh trên thương trường.

Không chỉ giỏi giang, Đỗ Quang Vinh còn khiến cộng đồng mạng yêu mến bởi hình ảnh ông bố đơn thân mẫu mực. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên ba con nhỏ. Dù bận rộn với công việc, anh vẫn luôn dành thời gian cho các con, đưa các bé đi chơi, du lịch và tận hưởng cuộc sống giản dị nhưng tràn ngập yêu thương.

Trên mạng xã hội, vị thiếu gia này cũng rất "đời thường": đôi khi là những khoảnh khắc chill bên ly cà phê sáng, khi lại là loạt ảnh du lịch sang chảnh ở trời Âu. Dù ở đâu, người ta vẫn thấy một Đỗ Quang Vinh chỉn chu, lịch lãm, toát lên khí chất doanh nhân nhưng không xa cách.

Giờ thì cư dân mạng đã hiểu vì sao cụm từ "tổng tài vạn người mê" được dành cho anh. Không chỉ có sự nghiệp vững vàng và gia thế "không phải dạng vừa", Đỗ Quang Vinh còn ý thức cao trong việc chăm sóc sức khỏe và hình thể.

Đoạn clip khoe body 6 múi mới đây chẳng khác nào lời khẳng định: Đẹp trai, thành đạt chưa đủ - phải khỏe mạnh và kỷ luật nữa mới đúng chuẩn tổng tài thế hệ mới!

Cuộc sống của thiếu gia nhà bầu Hiển vì thế càng khiến nhiều người ngưỡng mộ: có sự nghiệp, có con ngoan, có body chuẩn, lại sở hữu nụ cười điềm đạm và phong thái tự tin. Một tổng tài vừa "cháy" trong công việc, vừa "cháy" trong phòng gym - nhìn qua thôi cũng thấy cuốn hút rồi!