Nữ sinh bỏ trường y để vào showbiz, có ngay tin hẹn hò nam thần đẹp nhất nước

Chiều 14/12, tờ Kbizoom khiến công chúng xôn xao khi đăng tải bài báo về bí mật đời tư không ngờ của nữ diễn viên hạng A xứ Hàn Jeon Yeo Bin. Ít ai biết rằng nữ minh tinh họ Jeon ban đầu theo đuổi giấc mơ trở thành 1 bác sĩ chứ không muốn theo nghiệp diễn xuất.

Hồi còn học cấp 3, Jeon Yeo Bin từng là học sinh xuất sắc với mục tiêu đi đậu vào trường y. Khi ấy, cô thường xuyên đứng đầu toàn trường và luôn được giáo viên chủ nhiệm khen ngợi là học sinh có thành tích ổn định. Ngay từ năm lớp 12, cô đã dồn toàn lực để đạt được mục tiêu vào trường y theo đúng nguyện vọng ban đầu.

Hồi cấp 3, Jeon Yeo Bin là "mọt sách" chính hiệu và mơ ước thi đỗ vào trường y

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi sau khi Jeon Yeo Bin say mê bộ phim Dead Poets Society. Chính lối diễn xuất đầy biến hóa của các diễn viên trong tác phẩm này đã khơi dậy trong lòng mỹ nhân họ Jeon niềm đam mê với nghệ thuật. Và rồi cô bắt đầu khao khát trở thành 1 diễn viên xuất sắc có thể chạm đến trái tim khán giả bằng lối diễn xuất cuốn hút như dàn sao của Dead Poets Society. Còn nhớ thời điểm Jeon Yeo Bin quyết định bỏ trường y để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật đã khiến gia đình và những người xung quanh cảm thấy không khỏi ngỡ ngàng.

Jeon Yeo Bin chính thức ra mắt làng giải trí qua bộ phim Bulchuibulgui hồi năm 2012 và từng bước nâng cao kỹ năng diễn xuất qua các vai phụ. Người đẹp luôn tận tâm nghiên cứu nhân vật mỗi khi nhận được dự án mới và kiên trì học hỏi ngay trên phim trường với tinh thần cầu tiến.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Jeon Yeo Bin đến vào năm 2018 khi cô có màn diễn xuất cực kỳ ấn tượng trong bộ phim độc lập mang tên After My Death. Nhờ lối diễn xuất tinh tế, nữ diễn viên đã nhận được sự công nhận của giới phê bình và giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất ở Busan Film Critics Awards.

Jeon Yeo Bin từng bước ghi dấu ấn trong lòng công chúng nhờ tài năng nổi bật

Nữ nghệ sĩ họ Jeon trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ tác phẩm ăn khách Vincenzo của đài tvN hồi năm 2021. Cũng trong khoảng thời gian này, cô đã dính tin hẹn hò với nam thần đẹp trai nhất nhì xứ kim chi Song Joong Ki.

Khi ấy, "team qua đường" đã tóm gọn hình ảnh được cho là Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin trong 1 buổi hẹn hò. Trong tấm hình gây xôn xao, 2 diễn viên ngồi sát rạt và thậm chí còn đội 2 chiếc mũ giống như mũ đôi. Từ đây, tin đồn Jeon Yeo Bin "phim giả tình thật" với nam thần họ Song đã lan nhanh như tên bắn khắp mạng xã hội châu Á. Tuy nhiên, không ít khán giả lại cho rằng, bức ảnh chụp cùng nhau chưa nói lên được mối quan hệ thực sự của cặp đôi và cũng có thể đây chỉ là 1 buổi gặp mặt bình thường giữa những người đồng nghiệp thân thiết.