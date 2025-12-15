Thiếu gia nghìn tỷ ban ngày làm CEO, đêm làm ca sĩ: Cát-xê chưa từng là vấn đề

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ “đào lại” profile của ca sĩ Kiey, tên thật Vưu Tuấn Kiệt (sinh năm 1994). Ít ai biết rằng anh chính là con trai út và cũng là con trai duy nhất của ông Vưu Khải Thành - nhà sáng lập Biti’s. Sinh ra trong gia đình giàu có, Vưu Tuấn Kiệt hiện giữ vị trí Giám đốc phát triển dự án tại công ty bất động sản gia đình Hòa Anh Phát, đồng thời sở hữu một khách sạn 4 sao tại Lào Cai.

Thế nhưng, trái với hình ảnh phô trương thường thấy ở những “rich kid”, Tuấn Kiệt chọn cho mình lối sống kín tiếng. Anh âm thầm dành phần lớn tâm huyết cho âm nhạc - nơi anh tìm thấy sự cân bằng và bản ngã cá nhân. Chia sẻ về áp lực sinh ra trong gia đình có nền tảng lớn, Tuấn Kiệt từng cho biết từ nhỏ anh đã phải suy nghĩ về việc làm sao tận dụng và duy trì những nguồn lực sẵn có một cách tốt nhất. Trách nhiệm và nghĩa vụ đôi khi không song hành với ước mơ cá nhân, đặc biệt trong định hướng nghề nghiệp. Anh cũng thừa nhận bản thân luôn có sự so sánh với thành tựu của ba mẹ, luôn muốn mình phải bằng hoặc hơn. Với Tuấn Kiệt, đó là động lực tích cực, nhưng anh hiểu với nhiều người khác, cái bóng gia đình có thể trở thành áp lực kéo dài suốt đời.

Được đào tạo bài bản tại Anh và Trung Quốc, Tuấn Kiệt sớm ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của một người thừa kế. Tuấn Kiệt cho rằng việc “sinh ra ở vạch đích” vừa là lợi thế, vừa là thử thách, buộc bản thân phải không ngừng nỗ lực để chứng minh năng lực và vượt qua cái bóng gia đình.

Trước khi chính thức xuất hiện với tư cách ca sĩ, Kiey đã có nhiều năm hoạt động âm thầm ở hậu trường âm nhạc với vai trò sáng tác, phối khí và sản xuất. Anh theo đuổi dòng indie - alternative - electronic, sớm định hình hướng đi riêng khi không đặt nặng yếu tố thị trường mà tập trung vào không khí, cảm xúc và chiều sâu nội tâm.

Năm 2019, Kiey phát hành album đầu tay Night To Myself, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình làm nhạc độc lập. Dù không tạo hiệu ứng truyền thông mạnh, album này được xem là nền móng cho phong cách âm nhạc anh theo đuổi về sau, với giai điệu tối giản, phối khí mang hơi hướng electronic/ambient và ca từ giàu tính tự sự. Ở giai đoạn này, Kiey vẫn là một nghệ sĩ indie kín tiếng, bền bỉ đầu tư cho âm nhạc như một hành trình cá nhân.

Phải đến năm 2023, Vưu Tuấn Kiệt mới chính thức debut với nghệ danh Kiey, ra mắt sản phẩm Mê Cung. Ca khúc gây chú ý nhờ không khí u tối, màu sắc điện ảnh và tinh thần indie rõ nét, đồng thời đánh dấu bước chuyển từ một người làm nhạc phía sau hậu trường sang nghệ sĩ trình diễn trước công chúng.

Hiện tại, Kiey song song sống trọn vẹn trong hai vai trò: ban ngày là doanh nhân bất động sản, ban đêm là nghệ sĩ sáng tạo. Gia đình từng lo lắng, nhưng dần yên tâm và ủng hộ khi thấy anh theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc, có trách nhiệm và luôn gìn giữ hình ảnh chung. Với quan điểm “mọi thứ đều là kinh doanh”, Vưu Tuấn Kiệt nhìn cả bất động sản lẫn âm nhạc như những khoản đầu tư dài hạn - nơi chiến lược, kỷ luật và đam mê phải song hành.