"Bà hoàng" lĩnh vực điện ảnh tư nhân mở rạp chiếu flagship đầu tiên ở Hà Nội

Ngày 15 tháng 12 năm 2025, Galaxy Studio chính thức ra mắt Galaxy CineX – Hanoi Centre, rạp chiếu phim flagship đầu tiên của thương hiệu tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược của Galaxy Studio trong hành trình mở rộng thị trường ra phía Bắc, khẳng định mục tiêu dẫn đầu phân khúc rạp chiếu cao cấp và thiết lập chuẩn mực mới cho trải nghiệm điện ảnh tại Việt Nam.

Galaxy Studio tên đầy đủ là Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio Joint Stock Company) hoạt động ở các lĩnh vực chính là phát hành phim chiếu rạp, sản xuất phim và vận hành chuỗi rạp chiếu phim. Galaxy Studio có bà Đinh Thị Hoa là chủ tịch HĐQT. Bà từng là một trong những sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Harvard (Mỹ). Nữ doanh nhân nổi tiếng Đinh Thị Hoa được mệnh danh là "bà hoàng trong lĩnh vực điện ảnh tư nhân. Bên cạnh đó, người phụ nữ quyền lực này còn hàng loạt các chức danh khác như thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)... Ngoài ra, bà Đinh Thị Hoa còn vinh dự là 1 trong 10 nữ doanh nhân thành công của Việt Nam được tạp chí Forbes liệt kê trong phiên bản Việt số đầu tiên năm 2013.

Sau hơn 20 năm hoạt động, tính đến tháng 10/2025, Galaxy Studio sở hữu 26 rạp chiếu phim trên toàn quốc và là đại diện phát hành chính thức của các hãng phim quốc tế lớn từ Hollywood như Walt Disney, Sony Picture, Warner Brothers, Châu Âu và Châu Á với sự tín nhiệm và hợp tác lâu dài.

Rất nhiều bộ phim bom tấn nước ngoài do Galaxy Studio phát hành đã đạt doanh thu phòng vé kỷ lục tại thị trường nội địa như Spider-Man: No Way Home (2021), Avatar: The Way Of Water (2022), phim bom tấn Việt như Mắt Biếc (2019), Cua Lại Vợ Bầu (2019), Bố Già (2021) và Mưa đỏ (2025).

Galaxy CineX – Hanoi Centre tọa lạc tại vị trí đắc địa - Trung tâm Thương mại Hanoi Centre (175 Nguyễn Thái Học, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) - điểm đến văn hóa, giải trí mới của thủ đô. Đặt trọng tâm vào cảm xúc và sự thoải mái của người xem, rạp được thiết kế như một không gian giải trí toàn diện, nơi khách hàng có thể tận hưởng nhiều dịch vụ trọn vẹn trước, trong và sau khi xem phim. Không gian được chia thành các khu vực chuyên biệt mang bản sắc riêng nhằm tối ưu trải nghiệm cảm xúc cá nhân của khách đến rạp: phòng chờ VIP riêng tư với không gian sang trọng; khu vực ẩm thực đa dạng và tinh tế; hệ thống phòng chiếu được thiết kế theo chủ đề riêng đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khán giả.

Galaxy CineX – Hanoi Centre khẳng định chuẩn mực rạp chiếu thế hệ mới với công nghệ và trang thiết bị hàng đầu thế giới, hứa hẹn trải nghiệm điện ảnh tương đương với các rạp phim hàng đầu tại Mỹ, Singapore hay Hàn Quốc. Tại đây, lần đầu tiên khán giả Hà Nội có cơ hội trải nghiệm IMAX with Laser, công nghệ trình chiếu được mệnh danh là “chuẩn vàng” điện ảnh với hình ảnh sắc nét và chân thực tuyệt đối, giàu chiều sâu, mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao, thiết lập chuẩn mực thưởng thức phim bom tấn mới tại thủ đô.

Rạp phim nằm trong tổ hợp Tiến Bộ Plaza, tiền thân là Nhà in Tiến Bộ - một trong những biểu tượng văn hóa, ghi dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, kế thừa di sản ấy để trở thành ga dừng của cảm xúc và trải nghiệm - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai được kết nối qua ngôn ngữ điện ảnh. Đây là nơi khán giả không chỉ đến để xem phim, mà còn để chạm vào những giá trị văn hóa sâu sắc, được tái hiện trong một không gian hòa quyện ánh sáng, hình ảnh và âm thanh.

Galaxy CineX – Hanoi Centre tiên phong thiết lập chuẩn mực rạp chiếu thế hệ mới tại Hà Nội khi đồng bộ trang bị ba công nghệ trình chiếu và âm thanh hàng đầu thế giới - IMAX with Laser, Dolby Atmos và Onyx Cinema LED - mang đến trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao.

Với sự ra mắt của Galaxy CineX – Hanoi Centre, Galaxy Studio khẳng định cam kết mang đến chuẩn mực trải nghiệm điện ảnh ngày càng hoàn thiện cho khán giả Việt. Không chỉ dừng lại ở một rạp chiếu phim cao cấp, Galaxy CineX – Hanoi Centre đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đổi mới và nâng tầm trải nghiệm điện ảnh trong nước, góp phần kiến tạo một không gian văn hoá - giải trí hiện đại, gắn kết và truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu điện ảnh tại Thủ đô và trên toàn quốc.