MXH dậy sóng với trend chơi ảnh mới, tổng tài nghìn tỉ, là anh chồng hoa hậu cũng đu trend cuồng nhiệt

Những ngày gần đây, người dùng mạng xã hội đồng loạt “đu trend” tạo ảnh profile bằng công nghệ AI với phong cách điện ảnh. Trào lưu này gây sốt bởi chỉ cần một tấm ảnh gốc đơn giản, ứng dụng sẽ biến hóa thành những bức hình đầy nghệ thuật, lung linh chẳng kém gì poster phim.

Với tính năng tạo ảnh đại diện trên ứng dụng Gemini, người dùng có thể chọn nhiều phong cách khác nhau như điện ảnh, hoạt hình, fantasy hay nghệ thuật đương đại. Điểm cộng lớn nhất là không cần đầu tư buổi chụp cầu kỳ, không cần set-up studio, chỉ ngồi một chỗ cũng có bộ ảnh “xịn sò” để thay avatar. Công nghệ AI sẽ tự động nhận diện gương mặt, ánh sáng và background để tái tạo thành khung hình đẹp mắt, giúp người dùng tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí.

Người dùng có thể chọn nhiều phong cách khác nhau như điện ảnh, hoạt hình, fantasy hay nghệ thuật đương đại với Gemini AI.

Ảnh chân dung phông đỏ cũng đang làm mưa làm gió những ngày gần đây trên mạng xã hội/

Sự tiện lợi và tính cá nhân hóa chính là lý do khiến trào lưu này lan nhanh. Thay vì ảnh thẻ hay ảnh chân dung quen thuộc, các bức hình phong cách điện ảnh mang đến cảm giác mới mẻ, cá tính và có phần “nghệ sĩ” hơn. Nhờ đó, trend này không chỉ hấp dẫn giới trẻ mà còn khiến nhiều người nổi tiếng, doanh nhân, thậm chí những gương mặt vốn kín tiếng cũng “đu trend” để thử cho bằng bạn bằng bè.

Đáng chú ý, Đỗ Quang Vinh, “tổng tài nghìn tỉ”, đồng thời cũng được biết đến là anh chồng của nàng hậu đình đám Đỗ Mỹ Linh, đã đăng tải ảnh được tạo bởi Gemini lên trang cá nhân của mình. Chỉ ngồi trong xe, nhìn qua khung cửa kính, nhưng với hiệu ứng của AI, “tổng tài nghìn tỉ” đã có ngay tấm ảnh cực “chill” với chiếc vibe vừa lãng tử vừa hiện đại.

Chia sẻ dí dỏm của "tổng tài nghìn tỷ" Đỗ Quang Vinh: “Công nghệ giờ chỉ ngồi một chỗ cũng có hình đẹp”.

Hình ảnh của “anh chồng nhà người ta” nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận cho rằng AI giờ chẳng khác gì “phù thủy công nghệ”, biến mọi khung hình đời thường thành bức ảnh nghệ thuật. Không ít fan nữ còn tranh thủ “xin prompt Gemini” để có ảnh đẹp giống tổng tài.

Có thể nói, trào lưu này đang cho thấy sức mạnh của công nghệ AI trong việc thay đổi thói quen làm đẹp, đặc biệt là cách mỗi người thể hiện hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Và khi đến cả “tổng tài nghìn tỉ” cũng cuồng nhiệt bắt trend, đủ thấy cơn sốt này còn bùng nổ dài dài.