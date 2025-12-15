Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tình hình hiện tại của Cường Đô La

15-12-2025 - 19:23 PM | Lifestyle

Động thái trên MXH của doanh nhân Cường Đô La đang gây chú ý.

Cường Đô La là một trong những doanh nhân giàu có, được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Bởi lẽ sau khi kết hôn, Cường Đô La thoải mái chia sẻ cuộc sống gia đình, không kín bưng như nhiều đại gia khác. Anh gây chú ý bởi hình ảnh ra ngoài làm doanh nhân, về nhà làm bố bỉm chăm con vô cùng chu đáo.

Hiện tại, những thông tin liên quan đến cuộc sống của Cường Đô La đang nhận được sự chú ý. Theo đó, cách đây 1 ngày, trên trang cá nhân có gần 800 nghìn theo dõi, Cường Đô La đăng tải loạt ảnh cùng gia đình dự tiệc tất niên với nhân viên của công ty.

Đến chiều 15/12, tài khoản mạng xã hội của vợ chồng Cường Đô La vẫn đang trong trạng thái hoạt động nhưng không có bài đăng mới.

Lần lộ diện gần nhất của Cường Đô La là trong tiệc tất niên của công ty (Ảnh: FBNV)

Cường Đô La sinh năm 1982, là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan. Vợ chồng Cường Đô La sinh sống trong ngôi biệt thự bề thế, có thiết kế hiện đại ở "khu nhà giàu" Quận 7, TP.HCM. Nam doanh nhân thường xuyên "flex" những góc trong căn nhà, đặc biệt là gara chứ đầy siêu xe. Các góc trong nhà của Cường Đô La đều được trang trí toát lên phong cách sang trọng, ấm cúng.

Không chỉ ở trong nhà "triệu đô", Cường Đô La còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe không thua kém ai trong showbiz Việt. Nam doanh nhân từng gây chóng khi là người Việt đầu tiên tham gia hành trình siêu xe lớn nhất thế giới Gumball 3000. Chỉ tính riêng phí đăng ký cho hành trình của Cường Đô La đã lên đến 2,5 tỷ đồng, siêu xe Ferrari SF90 Spider được mang đi "khai chiến" hơn 50 tỷ đồng. Bên trong gara xe của gia đình Đàm Thu Trang và Cường Đô La còn có những "chiến mã" đến từ các thương hiệu đắt đỏ như: amborghini Gallardo, Audi R8 V10, Ferrari 488 GTB, McLaren 720S, Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracan, Porsche 911 Carrera S, Rolls-Royce Wraith, Porsche...

Cường Đô La sống trong biệt thự, có niềm đam mê với siêu xe (Ảnh: FBNV)

5 loại cây đuổi muỗi, ruồi, gián hiệu quả, lại dễ trồng, không tốn diện tích: Nhà nào cũng nên có ít nhất 1 cây

Theo Hạ Anh

Đời sống pháp luật

