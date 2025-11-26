Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) đã có những chia sẻ gây chú ý về con trai Nguyễn Quốc Hưng (Subeo). Theo tiết lộ của nam doanh nhân, Subeo dùng tiền tiết kiệm để mua thực phẩm, nước uống và thuốc men, sau đó nhờ tài xế riêng chở đến điểm quyên góp đồ cứu trợ cho người dân vùng lũ.

Cường Đô La bày tỏ sự tự hào khi con trai biết đóng góp, giúp đỡ mọi người bằng khả năng của bản thân. Hình ảnh Subeo mặc đồng phục, tự tay chuyển đồ cứu trợ nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng. Với vẻ bề ngoài giản dị, nhiều người không nhận ra thiếu gia nhà Cường Đô La.

Doanh nhân Cường Đô La cho biết những hình ảnh này được người tài xế riêng của gia đình ghi lại và chia sẻ với anh

Nguyễn Quốc Hưng (Subeo) sinh năm 2010, hiện đang theo học một trường quốc tế nổi tiếng tại TP.HCM. Ở tuổi 15, Subeo có chiều cao gần 1,8m, vẻ bề ngoài điển trai và phong thái chững chạc. Dù sống rất kín tiếng, chỉ lộ diện qua các trang mạng xã hội của bố mẹ, cậu cả nhà Cường Đô La vẫn nhận được sự chú ý đặc biệt.

Phong thải chững chạc của cậu cả nhà Cường Đô La ở tuổi 15

Hồ Ngọc Hà cho biết Subeo là người không thích tiếp xúc với ống kính nên thường lạnh lùng, ít nói nơi đông người. Khi về nhà, Subeo vẫn thể hiện tình cảm với các em nhỏ và không bao giờ cãi lời người lớn.

Gần đây, doanh nhân Cường Đô La đăng tải hình ảnh con trai thực tập tại các vị trí công việc khác nhau trong tập đoàn gia đình, từ kinh doanh đến phục vụ nhà hàng. “Nữ hoàng giải trí” tiết lộ Subeo đang có kế hoạch đi du học tại New Zealand trong tương lai.