Bà Lê Hoàng Diệp Thảo giữ vai trò quan trọng trong một sự kiện mang tầm quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Lạt

Sáng 25/11, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với TNI King Coffee tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Di sản cà phê toàn cầu 2025. Đây là sự kiện đánh dấu khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật – trải nghiệm – kết nối diễn ra liên tục từ 18/12/2025 đến 02/1/2026, tiếp nối Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025 do UBND Tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức.

Với tầm nhìn chiến lược đưa Đà Lạt thành “Thủ phủ Cà phê Toàn cầu”, Lễ hội được kiến tạo để trở thành một biểu tượng văn hóa – kinh tế mới trong ngành sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Theo đó, Lễ hội sẽ góp phần tôn vinh di sản thông qua những câu chuyện về hành trình gần hai thế kỷ của hạt cà phê trên dải đất Việt Nam, từ những đồn điền đầu tiên đến văn hóa thưởng thức cà phê phin độc đáo, nâng tầm giá trị của cà phê Việt Nam.

Họp báo công bố Lễ hội Di sản cà phê toàn cầu 2025

Lần đầu tiên được tổ chức, Lễ hội Di sản cà phê toàn cầu 2025 quy tụ những chuyên gia, nghệ nhân, doanh nghiệp hàng đầu thế giới để định hình lại tương lai của ngành cà phê Việt Nam theo mô hình bền vững, sáng tạo và mang lại giá trị kinh tế cao, từ đó tạo ra một điểm hẹn quốc tế thường niên, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch và mở đường cho các sáng kiến hợp tác toàn cầu, tiêu biểu là việc hình thành Liên minh Cà phê Việt Nam – Thế giới (GCA).

Không chỉ là một lễ hội, sự kiện được kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị cộng hưởng, tạo ra một hệ sinh thái phát triển bền vững. Về kinh tế, với sự tham dự của các doanh nghiệp, hiệp hội cà phê đến từ các cường quốc cà phê trên thế giới, sự kiện sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu và hợp tác mới, thúc đẩy ngành công nghiệp cà phê theo hướng kinh tế sáng tạo. Về du lịch, sự kiện được tổ chức thường niên, với mục tiêu định vị Đà Lạt trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch cà phê thế giới. Về văn hóa, sự kiện sẽ góp phần lan tỏa niềm tự hào về di sản cà phê Việt, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và kết nối cộng đồng yêu cà phê toàn cầu.

Vì vậy, lễ hội sẽ trở thành thương hiệu du lịch – kinh tế đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, lan toả hình ảnh đẹp của Việt Nam và là lời khẳng định của Việt Nam với thế giới: Cà phê Việt không chỉ có sản lượng, mà còn có câu chuyện, văn hóa và tầm nhìn dẫn dắt.

Lễ hội Di sản cà phê toàn cầu 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng và TNI King Coffee phối hợp tổ chức

Cuộc thi Barista Quốc tế – The Global Coffee Heritage Competition 2025 được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên là một trong những hoạt động trọng điểm của Lễ hội, quy tụ các barista đầy đam mê đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Cuộc thi hứa hẹn trở thành sân chơi quốc tế tầm cỡ, nơi các barista – những “người giữ lửa di sản” – giao thoa văn hoá, lan tỏa tinh thần sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành cà phê toàn cầu. Đây cũng là điểm nhấn đặc biệt giúp nâng tầm vị thế của Đà Lạt trên bản đồ các sự kiện cà phê quốc tế và mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng với cộng đồng barista thế giới.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập và CEO TNI King Coffee, chia sẻ: “Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu không chỉ là ngày hội của những người yêu cà phê, mà là tuyên ngôn về hành trình vươn tầm của cà phê Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta kể lại câu chuyện ấy bằng niềm tự hào để thế giới hiểu rằng Việt Nam không chỉ xuất khẩu cà phê, mà còn sở hữu một nền văn hóa cà phê sâu sắc và độc đáo.

Việc đăng cai tổ chức sự kiện tầm vóc quốc tế này là một bước đi chiến lược, khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam. Đất nước chúng ta không chỉ là một quốc gia sản xuất hàng đầu, mà còn là "trái tim" của văn hóa cà phê thế giới”.

Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025 là bước đi tiên phong, hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm của ngành cà phê thế giới, đồng thời tạo nền móng cho sự hình thành các sáng kiến quốc tế mới, trong đó có Liên minh Cà phê Việt Nam – Thế giới (GCA), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị hạt cà phê Việt và mở rộng tiếng nói của Việt Nam trong ngành cà phê toàn cầu.



