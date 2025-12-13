Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ Tâm cầu xin

Mỹ Tâm có dòng trạng thái gây chú ý trước thềm concert See The Light tại SVĐ Mỹ Đình.

Tối nay (13/12), concert See The Light được mong chờ bậc nhất trong sự nghiệp của Mỹ Tâm chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Tuy nhiên, trước thềm đêm diễn, khu vực Hà Nội thời tiết nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ dao động từ 14-22 độ C.

Trước diễn biến thời tiết này, Mỹ Tâm đã có một chia sẻ ngắn nhưng đầy cảm xúc trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Dòng trạng thái mới nhất của Mỹ Tâm trước giờ diễn concert See The Light

Dòng trạng thái ngắn gọn thể hiện rõ sự lo lắng và quan tâm của cô dành cho người hâm mộ giữa điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận chia sẻ, động viên từ fan.

Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy ấm lòng trước sự chu đáo của Mỹ Tâm. Không ít người để lại lời nhắn khẳng định đã chuẩn bị áo mưa, áo ấm đầy đủ và sẵn sàng để đồng hành cùng thần tượng trong đêm nhạc đặc biệt. Một số ý kiến còn cho rằng, chính sự chân thành và gần gũi ấy là lý do khiến Mỹ Tâm luôn giữ được vị trí vững chắc trong lòng công chúng suốt hơn hai thập kỷ qua.

Mỹ Tâm chia sẻ hình ảnh tập luyện trước thềm concert

Concert See The Light tại Mỹ Đình được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Mỹ Tâm, không chỉ bởi quy mô lớn lên đến 40.000 khán giả mà còn bởi đây là lần hiếm hoi một nữ ca sĩ V-pop tổ chức liveshow cá nhân tại sân vận động quốc gia. Suốt nhiều ngày qua, công tác chuẩn bị cho chương trình đã được gấp rút hoàn thiện, từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến kịch bản biểu diễn.

Với sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ, đêm diễn tại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ vẫn diễn ra trọn vẹn và giàu cảm xúc, trở thành sự kiện âm nhạc bùng nổ dịp cuối năm.

Kim Linh

