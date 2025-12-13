Được bố chồng tỷ phú gửi đồ quý, Linh Rin xắn tay áo chế biến bí kíp đẹp da

Nhắc đến Linh Rin, người ta không chỉ nhớ đến hình ảnh nàng dâu hào môn có phong thái thanh lịch mà còn bị hút mắt bởi vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo cùng làn da trắng hồng, mịn màng đặc trưng. Gần đây nhất, qua ống kính cam thường trong lần xuất hiện tại đám cưới em chồng Tiên Nguyễn tối 5/12, làn da của Linh Rin vẫn hiện lên trong veo, căng bóng như phủ lớp sương nhẹ. Đằng sau vẻ đẹp này, bên cạnh việc chăm sóc da bài bản, Linh Rin đặc biệt chú trọng vào chế độ ăn uống, và một trong những bí quyết giúp cô duy trì vẻ đẹp ấy lại đến từ một món quen thuộc trong bếp: mật ong.

Da thật của Linh Rin ở tuổi 32 trước ống kính cam thường siêu zoom.

Trên trang cá nhân, Linh Rin nhiều lần chia sẻ cô vốn là tín đồ của mật ong, trong nhà không bao giờ có đường, nhưng mật ong thì luôn phải có, thậm chí là có rất nhiều loại. Cô hài hước tiết lộ bản thân đã sở hữu đủ các dòng mật ong khác nhau nhưng vẫn luôn khao khát có thêm, bởi với Linh Rin, mật ong không chỉ là gia vị mà còn là một phần của lối sống chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tự nhiên.

Việc thay đường bằng mật ong đem đến nhiều điểm cộng cho sức khoẻ và sắc đẹp. Mật ong chứa các enzyme tự nhiên, khả năng kháng khuẩn nhẹ và nhiều chất chống oxy hóa, nhờ đó giúp hạn chế tình trạng lên mụn, da xỉn màu hoặc nổi mụn ẩn. Khi dùng đều đặn, mật ong giúp cơ thể duy trì trạng thái trao đổi chất ổn định hơn, từ đó gián tiếp hỗ trợ làm sáng và làm đều màu da theo cách tự nhiên, an toàn.

Không chỉ trắng mịn, làn da khoẻ đẹp còn phải có độ ẩm mượt nhất định - yếu tố giúp da chống lão hoá.

Có lần trong một video, Linh Rin kể chuyện nhân dịp được bố chồng - tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gửi tặng gần chục chai mật ong, cộng thêm việc những hũ mật tự làm trước đây đã dùng hết, cô quyết định dành một buổi để chế biến vài vị mới. Thay vì chỉ sử dụng mật ong nguyên chất, cô thử trải nghiệm cách lên men nhẹ với muối hồng và các loại thảo mộc để tạo ra những hỗn hợp tốt cho tiêu hóa lẫn sắc đẹp.

Linh Rin "nghiện" mật ong, tự tay chế biến các vị mật ong lên men khác nhau tại nhà (Nguồn IGNV).

Một hũ được cô kết hợp giữa mật ong, muối hồng và quế để pha uống như một dạng nước điện giải tự nhiên, vừa giúp cân bằng khoáng chất vừa hỗ trợ làm ấm cơ thể. Một loại khác được phối với lá trà, dự kiến dùng kèm bánh waffle cho bữa sáng, tạo vị ngọt thanh mà không gắt như đường tinh luyện. Lọ cuối cùng là sự kết hợp giữa mật ong và các loại trái khô cùng trái chua lên men nhẹ, dùng để hỗ trợ tiêu hóa - điều Linh Rin rất quan tâm để giữ vóc dáng thon gọn và làn da luôn thông thoáng, không bị ảnh hưởng bởi stress tiêu hóa.

Những phiên bản mật ong lên men kiểu này mang lại nhiều lợi ích cho làn da hơn so với mật ong thông thường. Trong quá trình lên men, lượng enzyme tự nhiên tăng lên, tạo môi trường giàu lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Khi đường ruột khỏe, làn da cũng trở nên sáng, ít mụn và đều màu hơn.

Đồng thời, sự kết hợp với thảo mộc như quế hay trà xanh giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện độ đàn hồi của da. Với trái cây chua và muối hồng, hỗn hợp còn mang tính detox nhẹ, giúp cơ thể thải độc tự nhiên và góp phần làm da căng bóng hơn.

Một số người còn dùng hỗn hợp này pha loãng để rửa mặt giúp diệt khuẩn nhẹ, giảm mụn đầu đen hay làm mặt nạ dưỡng da, hỗ trợ cấp ẩm, tăng độ mềm mịn.