Nghi lễ đạp vỡ ly thuỷ tinh kỳ lạ trong đám cưới lần 2 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Sau siêu đám cưới tại TP.HCM, Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục tổ chức lễ cưới lần 2 tại Đà Nẵng. Được biết, đám cưới này có quy mô khách mời nhỏ hơn, ấm cúng hơn, chủ yếu là bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể. Dẫu vậy, từ không gian tiệc cưới cho đến các lễ nghi trong đám cưới vẫn được Tiên Nguyễn đầu tư chỉn chu, hoành tráng, không bỏ qua bất cứ bước nào.

Tiên Nguyễn xuất hiện xinh đẹp trong đám cưới lần 2 tại Đà Nẵng

Đáng chú ý, trong đám cưới này của Tiên Nguyễn, hai vợ chồng cô thực hiện một nghi lễ cực đặc biệt. Theo đó, một chiếc ly thủy tinh sẽ được bọc trong một chiếc túi vải đẹp, sau đó đặt dưới chân của cặp đôi. Cô dâu chú rể sẽ cùng nhau đạp vỡ chiếc ly đó trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè và tất cả sẽ cùng hô vàng “Mazel tov” - có nghĩa là chúc mừng.

Được biết, đây là một nghi lễ đặc biệt mà nhiều cặp đôi khác trên thế giới cũng đã từng thực hiện. Theo truyền thống người Do Thái, việc đập vỡ ly thủy tinh trong đám cưới tượng trưng cho việc đánh dấu sự kết thúc cuộc sống độc thân, bắt đầu một chương mới đầy niềm vui và cả những thử thách.

Clip: Cô dâu và chú rể cùng thực hiện nghi thức đặc biệt - đạp vỡ ly thủy tinh trong ngày cưới

Cả hai sẽ cùng nhau đạp vỡ ly trong tiếng hô vang "Mazel Tov" - chúc mừng của những người chứng kiến

Theo một số quan niệm, chiếc ly thủy tinh tượng trưng cho sự mong manh của cuộc sống, mối quan hệ và cả hôn nhân. Tiếng vỡ của ly thủy tinh và sau đó là những tiếng hô vang chúc mừng của người dự đám cưới sẽ giúp xua đi những điều không mong muốn. Nhiều mảnh vỡ nhỏ cũng có thể tượng trưng cho sự sung túc của cuộc sống mà cặp đôi sẽ được hưởng từ ngày này trở đi.

Không ít cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ khi đây là lần đầu tiên được chứng kiến nghi lễ này trong đám cưới. Song với nhiều người, họ cũng quan niệm rằng khi cả cô dâu, chú rể cùng đồng lòng thực hiện một nghi thức đặc biệt trong ngày trọng đại đều mang đến ý nghĩa về sự đồng hành, tình yêu bền chặt và gửi gắm mong ước về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, trọn vẹn.

Bên cạnh màn lễ này, các khoảnh khắc khác trong buổi tiệc cũng được Tiên Nguyễn và bạn bè chia sẻ rầm rộ trên MXH. Ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và chồng - Justin Cohen liên tục thể hiện tình cảm trước bạn bè thân thiết. Cặp đôi không ngần ngại trao nhau nụ hôn ngọt ngào, khoá môi giữa không gian tiệc cưới lãng mạn, tạo nên những khoảnh khắc khiến nhiều người phải trầm trồ.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi được bạn bè ghi lại

Trong lễ cưới, Tiên Nguyễn chọn chiếc váy cưới trắng bồng bềnh như công chúa, nhan sắc cô dâu được khen "đỉnh lưu". Ái nữ nhà tỷ phú cũng thay nhiều outfit, “quậy tới bến” trong ngày vui của mình.

Tiên Nguyễn (SN 1997) vốn được biết đến là richkid, con gái của “ông vua hàng hiệu” - tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô tốt nghiệp ngành Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Anh và Thạc sĩ Quản lý Hàng không. Hiện cô quản lý chuỗi cửa hàng thời trang của gia đình, thường xuyên xuất hiện tại các Tuần lễ Thời trang, giao lưu với các nhân vật nổi tiếng quốc tế, được xem là một trong những đại diện thời trang thế hệ mới của Việt Nam.

Chồng của Tiên Nguyễn là người Canada gốc Dubai. Anh cũng được biết đến là doanh nhân, hoạt động trong ngành quảng cáo ở Việt Nam. Hai người hẹn hò kín đáo nhiều năm và chưa từng công khai mối quan hệ.