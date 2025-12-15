Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô

15-12-2025 - 18:35 PM | Lifestyle

Không chỉ có nhan sắc và gu thời trang, khối bất động sản của mỹ nhân này cũng vô cùng đáng nể.

Nàng Hậu có "style ăn cưới" đẹp nhất nhì Vbiz

Hoa hậu Phương Khánh không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào và cuốn hút, cô còn được biết đến là một trong những mỹ nhân có phong cách dự tiệc cưới tinh tế bậc nhất Vbiz. Xuất hiện tại đám cưới của ái nữ tỷ phú Tiên Nguyễn ngày 7/12, Phương Khánh nhanh chóng trở thành khách mời được chú ý nhất khi diện chiếc đầm lụa thanh lịch, vẫn đầy gợi cảm.

Đến tối 12/12 vừa qua, trong tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới của Hoa hậu Khánh Vân, mỹ nhân 1995 lại tiếp tục ghi điểm khi chọn diện mẫu đầm cổ yếm màu đồng nhạt. Thiết kế sang trọng, tôn dáng giúp cô nhận về loạt lời khen cho vẻ đẹp quý phái và khí chất nổi bật.

Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 1.
Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 2.

Phương Khánh khi dự đám cưới của rich kid Tiên Nguyễn và tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới của Hoa hậu Khánh Vân

Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 3.
Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 4.

Phương Khánh sở hữu gu thời trang thanh lịch, từ style ăn cưới đến đời thường đều được netizen không tiếc lời khen ngợi

Mỹ nhân 1995 sở hữu bất động sản khủng, nổi bật là penthouse "triệu đô"

Phương Khánh vốn được biết đến là nàng Hậu kín tiếng, mặc dù ít tham gia các hoạt động showbiz nhưng cô lại sở hữu khối tài sản đáng nể. Ở tuổi 30, Phương Khánh nắm trong tay nhiều bất động sản "không phải dạng vừa", nổi bật nhất phải kể đến căn penthouse rộng lớn ở TP.HCM, view "bạc tỷ" khi có thể nhìn thấy Landmark 81, Bitexco và sông Sài Gòn. Không gian sống có thiết kế sang trọng, tinh tế và hiện đại, toát lên vẻ đẳng cấp, thể hiện rõ gu thẩm mỹ lẫn chất sống hưởng thụ của nàng Hậu. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, ước tính penthouse của Phương Khánh có giá thị trường khoảng 35 tỷ đồng.

Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 5.
Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 6.

Penthouse trắng của Phương Khánh có diện tích rộng rãi, thoáng đãng

Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 7.

Phòng khách trong nhà được bài trí tinh tế với sofa đen

Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 8.

Khu vực bếp gây ấn tượng với mặt vân đá nổi bật

Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 9.

Bếp thông với ban công, vừa thoáng vừa đón ánh sáng vào nhà

Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 10.

Từ phòng tắm trong penthouse có thể ngắm toàn cảnh thành phố

Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 11.

Trong nhà có thiết kế nhiều hệ cửa kính để tạo cảm giác thông thoáng, rộng rãi

Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 12.

Ban công được Phương Khánh trồng nhiều cây xanh

Mỹ nhân Việt có "style ăn cưới" đẹp rung chuyển thị giác, sống đời nữ hoàng trong penthouse triệu đô - Ảnh 13.

Không gian này cũng sở hữu tầm view tuyệt đẹp, có thể nhìn thấy Landmark 81, Bitexco và sông Sài Gòn.

Tổng hợp

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

