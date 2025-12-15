Thân hình "giả dối" của Lưu Diệc Phi

Sáng 15/12, truyền thông Trung Quốc cho hay, Lưu Diệc Phi mới đây đã tới Abu Dhabi (UAE) để góp mặt tại sự kiện đua xe công thức 1 Abu Dhabi Grand Prix. Trên trang cá nhân, "thần tiên tỷ tỷ" vừa chia sẻ tới người hâm mộ loạt ảnh trong lần cô ghé thăm 1 quán cà phê ở Abu Dhabi. Trong hình, Lưu Diệc Phi diện crop top, khoe vòng eo thon gọn ở độ tuổi U40. Ban đầu, nhiều khán giả cho rằng vóc dáng hiện tại của mỹ nhân Câu Chuyện Hoa Hồng có được là nhờ những nỗ lực giảm cân.

Thế nhưng, mọi sự chú ý của netizen sau đó đã đổ dồn vào tấm ảnh động chưa qua chỉnh sửa do Lưu Diệc Phi lỡ tay chia sẻ lên trang cá nhân. Tới bức hình này, cô đã lộ vóc dáng thật với vòng eo không hề thon gọn như loạt ảnh được đăng tải lên mạng cùng thời điểm. Tới lúc này, truyền thông cùng khán giả đồng loạt nhận định, loạt ảnh Lưu Diệc Phi khoe vòng eo thon thả được chụp tại quán cà phê Abu Dhabi thực ra là sản phẩm photoshop kỹ càng và vốn không phải hình gốc. Được biết, "thần tiên tỷ tỷ" đã phải xóa hội bức hình động chưa photoshop làm lộ vóc dáng thật sự của cô và thay thế bằng 1 tấm ảnh tĩnh giấu nhẹm body.

Lưu Diệc Phi thả dáng tại 1 quán cà phê ở UAE, cô gây ấn tượng mạnh với "vòng eo con kiến". Nhưng hóa ra đây đều là ảnh đã qua photoshop

Nữ diễn viên trượt tay đăng nhầm ảnh chưa chỉnh sửa (bên trái) lên mạng. Trong hình này, cô lộ vóc dáng thật, không thon thả và gọn gàng như hình đã là lượt kỹ càng bằng công cụ photoshop

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi bị tố chỉnh ảnh quá đà. Còn nhớ trong quá khứ, mỹ nhân sinh năm 1987 rất nhiều lần lộ bằng chứng sống ảo khi tham gia các sự kiện lớn. Cụ thể, khi đối chiếu hình ảnh cam thường khán giả quay chụp cho Lưu Diệc Phi với loạt ảnh lung linh do chính ekip nữ diễn viên đăng lên mạng, công chúng dễ dàng nhận ra sự khác biệt đáng kể, không thể chối cãi. Thậm chí, không ít netizen xứ Trung còn khuyên mỹ nhân 8X nên giảm cân để đỡ phải tốn thời gian chỉnh ảnh.

Lưu Diệc Phi nhiều lần lộ bằng chứng sống ảo, với ảnh tự đăng khác xa so với hình do người qua đường chụp cho cô

Lưu Diệc Phi sinh ngày 25/8/1987, được biết đến rộng rãi với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" nhờ nhan sắc thanh thoát, khí chất thoát tục và hình tượng trong sáng. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và bắt đầu nổi tiếng từ rất sớm qua những vai diễn trong Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần Điêu Đại Hiệp (2006), giúp tên tuổi cô vươn tầm toàn châu Á.

Giai đoạn sau này, Lưu Diệc Phi tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều bộ phim lớn như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Hồng Môn Yến, Tứ Đại Danh Bổ, Dạ Khúc, Mộng Hoa Lục, và đặc biệt là vai Hoa Mộc Lan ở bản live-action Mulan (2020) của Disney đã đưa cô trở thành 1 trong số ít diễn viên Hoa ngữ đảm nhận vai nữ chính trong bom tấn Hollywood.