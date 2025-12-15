Nữ NSƯT nổi tiếng cả nước từ 1 vai diễn, U70 sống một mình tại TP.HCM, khẳng định “không biết buồn là gì”

Mỹ nhân màn ảnh một thời

NSƯT Hà Xuyên, sinh năm 1956 từng gây ấn tượng mạnh với khán giả với vai diễn nữ tình báo Ngọc Mai trong Biệt động Sài Gòn mang vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Nữ nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò diễn viên múa, nhưng sau đó nữ nghệ sĩ chuyển hướng sang điện ảnh và được khán giả yêu mến.

NSƯT Hà Xuyên đóng phim điện ảnh từ năm 1981, được đạo diễn Huy Thành chọn vào vai chính trong phim Xa và gần. Vai diễn này đã mang lại cho bà giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8.

Vai diễn nữ tình báo Ngọc Mai là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp NSƯT Hà Xuyên



Vai diễn Ngọc Mai trong Biệt động Sài Gòn năm 1986 đã đưa tên tuổi Hà Xuyên nổi tiếng với khán giả cả nước khi tác phẩm thành công lớn về doanh thu và gây tiếng vang. Để nhận được vai Ngọc Mai, bà phải vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, trong đó có cả những minh tinh nức tiếng thời bấy giờ. Đạo diễn Long Vân nhận xét nữ diễn viên hội tụ cả hai yếu tố tài năng và nhan sắc, giúp bà luôn tỏa sáng trong các vai diễn.

Nhận lời khen về nhan sắc nổi bật, nữ NSƯT chia sẻ: “...Làm diễn viên được trời cho nhan sắc là điều may mắn. Nhưng ngoại hình chỉ là một phần thôi, vì đẹp đến mấy mà không có thiên phú, không có tài năng nghệ thuật thì cũng không được”.

NSƯT Hà Xuyên (trái) và vai diễn đầu tay trong phim "Xa và gần"

Cũng trong năm 1986, nữ diễn viên còn tham dự Liên hoan phim Tasken-Matxcơva và góp mặt trong bộ phim Nơi bình minh chim hót. Sau đó, bà tiếp tục để lại dấu ấn với những bộ phim như Cô gái trên sông, Đô la trắng, Ba lần và Một lần, Lưới trời...

Năm 1997, Hà Xuyên chuyển sang làm việc tại Trung tâm Nghệ thuật và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam, phòng Phổ biến phim cho đến khi nghỉ hưu. Với những đóng góp cho nghệ thuật, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2001. Bà còn đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự Liên hoan phim Kim Kê (Trung Quốc) cùng năm này.

Cuộc sống về hưu bình dị, yên vui

Về hưu, NSƯT Hà Xuyên vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim. Tuy nhiên, bà chỉ chọn những vai diễn có đất diễn phù hợp để tiếp tục đóng góp cho nghệ thuật. Thỉnh thoảng, nữ NSƯT xuất hiện trên các show truyền hình, dự sự kiện ủng hộ đồng nghiệp thân thiết. Ngoài ra, bà cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để mang niềm vui đến cho những người kém may mắn.

Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên chọn cuộc sống một mình, bình lặng tại căn nhà nhỏ ở TP.HCM. “Tôi sống một cuộc sống tự do, tuyệt vời. So với lúc tôi kết hôn, thì lúc tôi độc thân sướng hơn nhiều. Tôi được tự quyết mọi thứ, ví dụ đi đóng phim lâu ngày, tôi cũng không phải nhìn sắc mặt ai cả”, nữ NSƯT chia sẻ.

NSƯT Hà Xuyên có cuộc sống an nhàn, tự do ở tuổi U70

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, khi được hỏi về chuyện tìm một chỗ dựa ở tuổi xế chiều, Hà Xuyên cho biết bà bản thân chỉ cần một người giúp việc tin cậy để hỗ trợ việc nhà và đồng hành hàng ngày.

Bà cảm thấy hài lòng với sự ổn định về tài chính từ lương hưu và sự hiếu thảo của con cái, nên không phải lo lắng về vấn đề kinh tế. Gia đình NSƯT Hà Xuyên quan niệm “con ai người nấy chăm”, nên các con không phiền bà chăm nom cháu. Nữ diễn viên thường xuyên gọi điện cho bạn bè, đi ăn sáng và uống cà phê. Bà còn thích khiêu vũ và dành thời gian bên con cháu vào cuối tuần. “Cuộc sống của tôi như thế này là quá thanh thản rồi…Tôi không biết buồn là gì”, nữ diễn viên bộc bạch.

(Tổng hợp)