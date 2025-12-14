Lần đầu của Tuấn Hưng

Ngày 14/12, ca sĩ Tuấn Hưng chính thức ra mắt album “Chạm” với 5 ca khúc “Chạm vào nỗi nhớ mẹ”, “Trời xanh vẫn ở phía trước”, “Lặng thinh”, “Em” và “Cảm ơn” trên YouTube và các nền tảng số.

Lần trở lại này của Tuấn Hưng không chỉ với một tâm thế khác, trầm tĩnh và sâu sắc hơn mà còn ở vai trò mới: nhạc sĩ sáng tác. 5 ca khúc được anh lựa chọn đưa vào album “Chạm” chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều bài hát mà anh tự sáng tác trong quãng thời gian vừa qua. Đây có lẽ là bất ngờ lớn nhất mà anh đem theo khi tái xuất và tái ngộ khán giả - một màn “chạm” sân sáng tác âm nhạc khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Họp báo ra mắt album "Chạm" của Tuấn Hưng

Trong album “chào sân” với vai trò người viết nhạc kiêm ca sĩ thể hiện, Tuấn Hưng không chọn đưa vào các bài hát về tình yêu đôi lứa, vốn được xem là mảng đề tài dễ tạo “hit” trên thị trường âm nhạc, mà anh chọn bước ra khỏi vùng đệm quen thuộc của chính mình để viết về những điều sâu thẳm và rộng lớn hơn: về mẹ, về vợ, về bạn bè và những chiêm nghiệm của bản thân trong cuộc sống.

5 ca khúc trong album “Chạm” giống như 5 lát cắt cảm xúc mà Tuấn Hưng muốn chia sẻ cùng khán giả, theo cách gom nhặt những “va đập” trong cuộc sống, từ đó chắt lọc thành giai điệu. Đó là tiếng lòng của nam ca sĩ dành cho mẹ – người luôn âm thầm dõi theo và nâng đỡ anh; là những giai điệu gửi đến người vợ đã đồng cam cộng khổ qua mọi thăng trầm; là lời tri ân bạn bè luôn ở bên dù anh có lúc thu mình; đồng thời cũng là những chiêm nghiệm, tự nhủ dành cho chính bản thân.

Tuấn Hưng chia sẻ về cảm hứng sáng tác các ca khúc trong album mới

Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn khéo léo gửi gắm trong âm nhạc những thông điệp nhẹ nhàng về sự biết ơn, về giá trị của yêu thương và ý nghĩa của việc sống chậm lại để trân quý đời sống. Mỗi bài hát vì thế không chỉ là câu chuyện của riêng Tuấn Hưng, mà còn là lời nhắn nhủ đến tất cả những ai đã từng đi qua những biến động tương tự trong cuộc đời.

Đứng chân ở vai trò sáng tác, Tuấn Hưng đem đến một diện mạo âm nhạc khá riêng: giản dị, mộc mạc, có chút “bụi bặm” phong trần và phảng phất tinh thần “du ca” đầy phóng khoáng như người ta vẫn thường thấy ở nhạc sĩ Trần Tiến.

Chia sẻ tại buổi họp báo giới thiệu album mới, Tuấn Hưng cho biết anh không dám nhận mình là nhạc sĩ vì không được đào tạo bài bản, chỉ viết nhạc bằng cảm xúc thật và nhận được sự hỗ trợ từ nhạc sĩ Phạm Việt Tuân. Quãng thời gian thực hiện “Chạm” kéo dài 4 tháng nhưng nam ca sĩ cảm thấy “dài như 4 năm” khi trải qua biến cố về gia đình và sức khỏe.

“Tôi gượng dậy, cố bước đi bằng âm nhạc. Tất cả sự cố gắng đó không phải vì điều gì cả, tôi tự thấy thời kỳ đỉnh cao của Tuấn Hưng đã qua từ rất lâu rồi và không bao giờ huyễn hoặc mình hay đặt cho mình ước mơ sẽ trở lại đường đua âm nhạc. Nhưng có lẽ sự bền bỉ, nỗ lực trong âm nhạc là điều mọi người có thể thấy ở Tuấn Hưng”, giọng ca “Nắm lấy tay anh” chia sẻ.

Tuấn Hưng bày tỏ tình cảm với vợ qua ca khúc "Em"

Với Tuấn Hưng, thời kỳ đỉnh cao của người nghệ sĩ không đong đếm bằng lượng khán giả mà là thời điểm sức sáng tạo tốt nhất. Dù nhiều người cho rằng đỉnh cao sự nghiệp gắn liền với tuổi trẻ nhưng theo anh, sau khi trải qua những quãng thời gian thăng trầm, nếu một nghệ sĩ bất ngờ vụt sáng trở lại, tiếp tục sáng tạo và được công chúng đón nhận thì đó cũng chính là một dạng “đỉnh cao”.

Nam ca sĩ nhấn mạnh không có thước đo chung nào cho khái niệm đỉnh cao, bởi mỗi người cần tự định nghĩa theo hành trình và giá trị của chính bản thân mình.

“Tôi vẫn là một nghệ sĩ có nhiều sức ảnh hưởng trong phòng karaoke và đám cưới. Trong phòng karaoke tôi nghĩ mọi người có chọn 10 bài thì chắc sẽ có vài bài của Tuấn Hưng. Hay trong đám cưới mọi người vẫn mở Nắm lấy tay anh hay Gấp đôi yêu thương của tôi, nên vị trí của Tuấn Hưng bây giờ có lẽ là đo đếm ở phòng karaoke hay đám cưới. Cuộc sống này như thế nào cũng là do mình chọn và mình hạnh phúc với những điều đang có”, nam ca sĩ bộc bạch.

Sau album “Chạm”, Tuấn Hưng vẫn ấp ủ những sáng tác về về quê hương, đất nước và tình người. Đây là những chủ đề mà anh tin rằng có sức lan tỏa bền bỉ và ý nghĩa lâu dài trong hành trình âm nhạc sắp tới, thể hiện mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng và xã hội của một người nghệ sĩ.