Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 dấu hiệu tiền bạc đang không hài lòng với bạn

14-12-2025 - 21:36 PM | Lifestyle

Bạn đang nghèo dần mà không nhận ra?

Không phải đợi tới lúc hết tiền mới gọi là nghèo. Có những dấu hiệu rất âm thầm: thu nhập nhìn vẫn ổn, cuộc sống vẫn “bình thường”, nhưng tài chính thì đang đi lùi từng chút một.

1. Thu nhập không thấp, nhưng tháng nào cũng không dư

Bạn không lương thấp, thậm chí còn tăng theo thời gian. Nhưng tiền vào bao nhiêu thì tiền ra bấy nhiêu, cuối tháng luôn về con số gần 0. Vấn đề không nằm ở mức sống cao, mà ở chỗ không có khoản “để lại” cho tương lai. Khi không dư được đồng nào, bạn không tích luỹ, không đầu tư, cũng không có vùng đệm cho rủi ro. Tài chính đứng yên nhiều năm chính là đang nghèo dần.

3 dấu hiệu tiền bạc đang không hài lòng với bạn - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Cuối tháng lúc nào cũng loay hoay xoay tiền

Không đến mức vay nợ, nhưng luôn phải tính toán từng ngày chờ lương: hoãn mua sắm, né lời rủ đi chơi, mong tháng này đừng phát sinh chuyện gì. Trạng thái này lặp đi lặp lại khiến bạn sống trong cảm giác căng thẳng âm ỉ. Bạn không thiếu tiền nghiêm trọng, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự yên tâm - đó là dấu hiệu rất rõ của tài chính yếu.

3. Không dám nghỉ việc dù rất mệt

Đây là dấu hiệu rõ nhất. Khi bạn không có quỹ dự phòng đủ vài tháng, mỗi quyết định đều bị tiền chi phối. Bạn ở lại một công việc không phù hợp chỉ vì sợ đứt thu nhập, sợ không xoay nổi chi phí sinh hoạt. Lúc này, tiền không còn là công cụ - nó trở thành thứ trói bạn lại.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
tiền bạc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tại sao Mỹ Tâm là ca sĩ duy nhất trong lịch sử nhạc Việt làm được điều này?

Tại sao Mỹ Tâm là ca sĩ duy nhất trong lịch sử nhạc Việt làm được điều này? Nổi bật

Nghiên cứu chỉ ra: Ngoại hình đẹp giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn?

Nghiên cứu chỉ ra: Ngoại hình đẹp giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn? Nổi bật

Bùi Khánh Linh công khai sánh đôi cùng bạn trai đại gia?

Bùi Khánh Linh công khai sánh đôi cùng bạn trai đại gia?

21:05 , 14/12/2025
Vbiz hiện tại không ai có nụ cười đẹp hơn thế này: Vừa hé môi đã thành huyền thoại, băng vạn năm cũng phải tan chảy

Vbiz hiện tại không ai có nụ cười đẹp hơn thế này: Vừa hé môi đã thành huyền thoại, băng vạn năm cũng phải tan chảy

21:00 , 14/12/2025
Nam NSND nổi tiếng cả nước, U80 mới công khai “nửa kia” trên truyền hình, đi diễn về đến nhà là “vợ ơi, tiền đây”

Nam NSND nổi tiếng cả nước, U80 mới công khai “nửa kia” trên truyền hình, đi diễn về đến nhà là “vợ ơi, tiền đây”

20:24 , 14/12/2025
Cam thường zoom cận của phu nhân tỷ phú Thuỷ Tiên: Gọi mẹ vợ trẻ đẹp nhất Việt Nam quá xứng đáng!

Cam thường zoom cận của phu nhân tỷ phú Thuỷ Tiên: Gọi mẹ vợ trẻ đẹp nhất Việt Nam quá xứng đáng!

20:23 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên