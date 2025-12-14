Cam thường zoom cận của phu nhân tỷ phú Thuỷ Tiên: Gọi mẹ vợ trẻ đẹp nhất Việt Nam quá xứng đáng!

Sau hôn lễ xa hoa diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh, Tiên Nguyễn tiếp tục đãi người thân, bạn bè tiệc thân mật tại Đà Nẵng. Không chỉ cô dâu chú rể mà mẹ của cô dâu là bà Lê Hồng Thuỷ Tiên cũng liên tục chiếm spotlight vì visual sang trọng, khí chất quý phái và phong độ nhan sắc đáng nể theo năm tháng.

Đặc biệt, đoạn clip hậu trường do team makeup thực hiện cho bà Thuỷ Tiên đã nhanh chóng trở nên viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Video ghi lại cận cảnh quá trình hoàn thiện layout trang điểm, làm nổi bật làn da tươi trẻ, gương mặt hài hòa cùng thần thái rạng rỡ của nữ doanh nhân đứng sau tập đoàn thời trang xa xỉ. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip đã thu về gần 900 lượt xem, kèm theo hàng trăm bình luận bày tỏ sự trầm trồ trước nhan sắc "không tuổi" và của vị phu nhân này.

Phu nhân Thuỷ Tiên makeup chuẩn bị cho tiệc cưới của con gái Tiên Nguyễn tại Intercontinental Da Nang. (Nguồn: nganbui384)

Dễ nhận thấy, gương mặt của bà Thuỷ Tiên mang nét mềm mại, hài hoà với làn da căng bóng, mịn màng – yếu tố then chốt giúp tổng thể diện mạo luôn tươi mới. Lớp nền mỏng nhẹ, trong veo kết hợp cùng tông makeup tự nhiên càng tôn lên làn da khỏe khoắn, có độ đàn hồi tốt. Má hồng phơn phớt, hàng mi cong vút và màu môi trầm ấm tạo nên vẻ đẹp nền nã, đúng tinh thần "less is more" nhưng vẫn đủ cuốn hút. Đây cũng là phong cách trang điểm được nhiều phụ nữ trung niên ưa chuộng bởi khả năng trẻ hóa gương mặt mà không cần quá cầu kỳ.

Team makeup hoàn thiện layout trang điểm cho phu nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên khi bà tham dự lễ cưới của con gái Tiên Nguyễn tại Đà Nẵng.

Nhìn những bức ảnh này, không ai nghĩ bà Thuỷ Tiên đã 55 tuổi.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, vẫn có một chi tiết cho thấy dấu vết thời gian. Đó chính là vùng da cổ. So với gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng, da cổ của bà lộ rõ hơn các dấu hiệu lão hoá như nếp nhăn mảnh và độ chảy xệ nhẹ. Đây vốn là vùng da "khó chiều", mỏng và ít tuyến dầu, thường có tốc độ lão hoá nhanh hơn nhưng lại hay bị bỏ quên trong chu trình chăm sóc da hằng ngày. Thực tế, rất nhiều phụ nữ dù sở hữu gương mặt trẻ trung vẫn khó tránh khỏi sự chênh lệch tuổi tác giữa da mặt và da cổ.

Netizen xuýt xoa trước nhan sắc của phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Dẫu vậy, điều này không làm giảm đi sức hút tổng thể của bà Thuỷ Tiên. Ngược lại, sự hiện diện song song giữa nét trẻ trung và dấu ấn thời gian lại khiến vẻ đẹp của bà trở nên chân thực, gần gũi và đầy thuyết phục.

Phu nhân tỷ phú ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung, sang trọng trong lễ cưới của con gái cưng Tiên Nguyễn.



