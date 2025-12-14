Đàm Vĩnh Hưng thông báo rời khỏi biệt thự trăm tỷ ở cư xá Bắc Hải, TP.HCM

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức thông báo rời khỏi căn biệt thự gắn bó suốt 17 năm tại khu cư xá Bắc Hải, TP.HCM. Giọng ca Lâu đài tình ái chia tay ngôi nhà cũ với nhiều cảm xúc, xen lẫn sự trân trọng và biết ơn.

Anh chia sẻ: "Good bye! Tạm biệt cư xá Bắc Hải. Tạm biệt A14 Thất Sơn, phường 15, quận 10. Cảm ơn bạn đã cho gia đình Hưng 17 năm có được cảm giác là nhà, là nơi yên tâm trú mưa tránh nắng một cách an toàn nhất".

Đàm Vĩnh Hưng trong lòng nhiều cảm xúc khi phải chia tay căn biệt thự đã gắn bó suốt 17 năm

Nam ca sĩ cho biết căn biệt thự này không chỉ là nơi ở mà còn là chứng nhân cho những vui buồn, thăng trầm trong một phần đời của anh. Từ những lần sửa sang, đào xới, xây dựng cho đến những ngày cả gia đình cùng nhau vượt qua mùa dịch căng thẳng, tất cả đều gắn liền với không gian quen thuộc này.

Không quên nhắc đến tình làng nghĩa xóm, Mr. Đàm gửi lời cảm ơn tới những người hàng xóm thân thiện đã dành cho gia đình anh sự yêu thương, sẻ chia đúng nghĩa. Với nam ca sĩ, đó là một trong những điều quý giá khiến quyết định rời đi trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, anh khẳng định sự thay đổi này xuất phát từ lý do rất giản dị là vì con trai.

Nam ca sĩ chia sẻ lý do anh chuyển nhà là vì con trai

Đàm Vĩnh Hưng tâm sự, anh chỉ mong bé Polo được đi học gần trường, không phải thức dậy từ 6 giờ sáng mỗi ngày, vệ sinh cá nhân rồi lên xe ngủ tiếp cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. "Một chút thay đổi nhỏ vì người yêu thôi ý mà! Chỉ vậy thôi đó", nam ca sĩ cho biết. Điều này cho thấy vai trò ưu tiên tuyệt đối của anh dành cho con trai trong mọi quyết định lớn của cuộc sống.

Trước đó, trao đổi với Ngôi Sao, Đàm Vĩnh Hưng xác nhận anh đã hoàn tất việc bán căn biệt thự triệu đô tại khu cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Trước đây, ngôi nhà từng bị rao bán với giá 125 tỷ đồng, song nam ca sĩ từng lên tiếng phủ nhận mức giá này. Hiện tại, anh không tiết lộ con số cụ thể, nhưng với vị trí hai mặt tiền tại khu đất đắt đỏ, nhiều người ước tính giá trị cơ ngơi có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Một số hình ảnh căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng

Về nơi ở mới, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh chuyển đến khu vực Quận 2 (cũ). Anh nói với Thanh Niên: "Nhà bên kia còn dễ sợ hơn, nhiều tiều hơn kinh khủng vì mọi người biết rằng đất Quận 2 (cũ) giờ đắt ghê lắm. Tìm được vị trí đất ưng ý thì diện tích hơi nhỏ, mà tìm được diện tích đúng ý thì khu vực đó lại không đẹp. Tìm mãi, tìm mãi không được, nên Hưng bấm bụng "chơi đại" luôn, vượt qua cả số tiền mình bán nhà".