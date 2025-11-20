Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Là gương mặt đang đại diện Việt Nam bước vào đấu trường Miss Universe, Hương Giang nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Không chỉ nhận được sự dõi theo của đông đảo khán giả, cô còn là một trong những người đẹp hiếm hoi được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong Vbiz chủ động bày tỏ sự ủng hộ trên mạng xã hội.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh Hương Giang xuất hiện giữa dàn thí sinh Miss Universe ngay sau phần thi Trang phục dân tộc. “Ông hoàng nhạc Việt” bày tỏ sự đồng tình với lựa chọn áo dài trắng của đại diện Việt Nam, đánh giá đây là hướng đi tinh tế, giản dị nhưng đầy khéo léo giữa “rừng” thiết kế cầu kỳ của cuộc thi.

Anh viết rằng ekip của Hương Giang đã có quyết định “cao tay”, bởi nhiều năm qua sân khấu Miss Universe vốn tràn ngập những bộ trang phục hoành tráng. Đồng thời, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại tuyên bố về dự đoán đàn em có khả năng tiến sâu: “Mạnh dạn đoán em ấy sẽ vào top 5”.

Đàm Vĩnh Hưng vừa tuyên bố- Ảnh 1.

Động thái của nam ca sĩ được xem như lời động viên mạnh mẽ dành cho Hương Giang giữa lúc cô đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Trước đó, loạt hình ảnh về bộ trang phục dân tộc, áo dài trắng kết hợp xe đạp, từng gây chia rẽ dư luận. Có người cho rằng lựa chọn này quá mộc mạc, dễ bị lu mờ giữa dàn thi sinh lộng lẫy; ngược lại, nhiều ý kiến đánh giá đây là chiến lược khác biệt, khai thác chiều sâu cảm xúc thay vì phô diễn sự cầu kỳ.

Hương Giang từng chia sẻ rằng mình từng ao ước được mặc áo dài đến trường như bao bạn bè, nhưng trong quá khứ ước mơ ấy đã từng vượt ngoài tầm với. Việc đưa áo dài trắng lên sân khấu Miss Universe vì thế không đơn thuần là một lựa chọn thời trang, mà là cách Hương Giang đi ngược dòng để thực hiện giấc mơ năm xưa ngay giữa đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới.

Cô cho biết: "Suốt quãng thời gian đi học, cô ấy đã luôn khát khao được mặc áo dài trắng tới trường. Và ngày hôm nay cô ấy sẽ thực hiện giấc mơ ngày ấy của mình trước hàng tỉ người trên thế giới với thông điệp: 'Giấc mơ có thể không thể thành hiện thực ngay lúc bạn khát khao nó nhất, nhưng hãy tin nó có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến theo cách đẹp đẽ nhất!'. Sẽ không có bất kì bộ đồ hoành tráng nào dành cho National Costume của Hương Giang. Chỉ có hình ảnh một nữ sinh cắp sách tới trường, dắt chiếc xe đạp sải bước trên sân khấu lần thứ 74 của Miss Universe".

(Tổng hợp)

