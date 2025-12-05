Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký xe, giấy phép lái xe của tất cả người dân ở Hà Nội

05-12-2025 - 08:31 AM | Sống

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký xe, giấy phép lái xe của tất cả người dân ở Hà Nội

Để "làm sạch" dữ liệu bằng lái, đăng ký xe, người dân có thể thực hiện theo hướng dẫn chi tiết của Công an TP Hà Nội.

Từ ngày 11/11, Công an TP Hà Nội bắt đầu thực hiện cao điểm 60 ngày đêm để rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn.

Kỳ vọng của chiến dịch là sẽ có dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe "đúng, đủ, sạch, sống", nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện.

Theo đó, Công an TP Hà Nội dự kiến rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện, 130 nghìn dữ liệu giấy phép lái xe và số hóa 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang quản lý.

Các trường hợp cần làm sạch dữ liệu là người dân tạm trú, thường trú trên địa bàn Hà Nội đang là chủ xe trên giấy tờ đăng ký hoặc đang sử dụng xe.

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký xe, giấy phép lái xe của tất cả người dân ở Hà Nội- Ảnh 1.

Để nâng cao năng lực quản lý, giám sát và phục vụ công dân trên môi trường số, tạo tiền đề chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý phương tiện giao thông, Công an TP đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công TP nghiên cứu, ứng dụng phương pháp "Thu thập, rà soát, cập nhật dữ liệu đăng ký phương tiện, GPLX bằng ứng dụng công nghệ thông tin thông qua nền tảng ứng dụng iHanoi".

Công an TP Hà Nội đã có hướng dẫn khai báo thông tin dữ liệu đăng ký xe, giấy phép trên nền tảng ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi, chi tiết dưới video sau:


Theo Duy Anh

DNTT

Từ Khóa:
giấy phép lái xe

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải công nghệ, đây mới là ngành học ChatGPT dự báo sẽ vươn lên "dẫn đầu" trong 5 năm tới

Không phải công nghệ, đây mới là ngành học ChatGPT dự báo sẽ vươn lên "dẫn đầu" trong 5 năm tới Nổi bật

Chỉ nhìn 3 thứ trong phòng, cụ ông thuê giúp việc lương 50 triệu/tháng tin chắc mình "thắng đời"

Chỉ nhìn 3 thứ trong phòng, cụ ông thuê giúp việc lương 50 triệu/tháng tin chắc mình "thắng đời" Nổi bật

Tại sao ung thư thận thường phát hiện muộn? Đã có quá nhiều người bỏ lỡ “2 nhiều, 1 ít” này ở giai đoạn sớm!

Tại sao ung thư thận thường phát hiện muộn? Đã có quá nhiều người bỏ lỡ “2 nhiều, 1 ít” này ở giai đoạn sớm!

08:20 , 05/12/2025
Từ du lịch nghỉ ngơi đến trị liệu phục hồi: Cuộc cách mạng sức khỏe toàn cầu

Từ du lịch nghỉ ngơi đến trị liệu phục hồi: Cuộc cách mạng sức khỏe toàn cầu

08:00 , 05/12/2025
Loại ấm siêu tốc có thể giải phóng tới 3 tỷ hạt vi nhựa: Nhiều gia đình, khách sạn vẫn vô tư sử dụng sai cách

Loại ấm siêu tốc có thể giải phóng tới 3 tỷ hạt vi nhựa: Nhiều gia đình, khách sạn vẫn vô tư sử dụng sai cách

07:53 , 05/12/2025
Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà uống nước cầm hơi còn hơn ăn 4 loại bữa sáng này

Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà uống nước cầm hơi còn hơn ăn 4 loại bữa sáng này

07:30 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên