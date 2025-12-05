Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký xe, giấy phép lái xe của tất cả người dân ở Hà Nội

Từ ngày 11/11, Công an TP Hà Nội bắt đầu thực hiện cao điểm 60 ngày đêm để rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn.

Kỳ vọng của chiến dịch là sẽ có dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe "đúng, đủ, sạch, sống", nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện.

Theo đó, Công an TP Hà Nội dự kiến rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện, 130 nghìn dữ liệu giấy phép lái xe và số hóa 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang quản lý.

Các trường hợp cần làm sạch dữ liệu là người dân tạm trú, thường trú trên địa bàn Hà Nội đang là chủ xe trên giấy tờ đăng ký hoặc đang sử dụng xe.

Để nâng cao năng lực quản lý, giám sát và phục vụ công dân trên môi trường số, tạo tiền đề chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý phương tiện giao thông, Công an TP đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công TP nghiên cứu, ứng dụng phương pháp "Thu thập, rà soát, cập nhật dữ liệu đăng ký phương tiện, GPLX bằng ứng dụng công nghệ thông tin thông qua nền tảng ứng dụng iHanoi".

Công an TP Hà Nội đã có hướng dẫn khai báo thông tin dữ liệu đăng ký xe, giấy phép trên nền tảng ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi, chi tiết dưới video sau: