Loại ấm siêu tốc có thể giải phóng tới 3 tỷ hạt vi nhựa: Nhiều gia đình, khách sạn vẫn vô tư sử dụng sai cách

Đun nước bằng ấm siêu tốc vốn là thói quen quen thuộc của hàng triệu người trên thế giới - từ gia đình, ký túc xá đến các khách sạn, homestay. Tiện lợi, nhanh gọn, dễ dùng - đó là lý do ấm siêu tốc gần như trở thành vật dụng "mặc định" ở nhiều nơi lưu trú. Tuy nhiên, những chiếc ấm siêu tốc bằng nhựa - loại xuất hiện rất phổ biến trong nhiều gia đình và cả các cơ sở lưu trú - lại đang khiến giới khoa học cảnh báo mạnh mẽ.

(Ảnh: Hanna_Alandi/Getty Images)

Theo nghiên cứu mới công bố ngày 1/12 của Tiến sĩ Elvis Okoffo, Đại học Queensland (Australia), việc đun nước bằng ấm nhựa có thể giải phóng lượng nano nhựa khổng lồ vào nước uống. Đây là loại hạt nhựa siêu nhỏ còn nguy hại hơn vi nhựa thông thường, và có khả năng xâm nhập vào cơ thể người dễ dàng hơn.

Kết quả cho thấy, ở lần đun nước đầu tiên, một chiếc ấm siêu tốc bằng nhựa có thể giải phóng tới 3 tỷ hạt nano nhựa chỉ trong một cốc nước 250ml. Những lần đun tiếp theo, mức độ giảm dần, nhưng sau 150 lần sử dụng, nước vẫn chứa tới 820.000 hạt nano nhựa trên mỗi ml, tương đương khoảng 205 triệu hạt trong một cốc nước.

Tiến sĩ Okoffo giải thích một cách dễ hiểu: ấm nhựa khi tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ khiến một phần vật liệu phân rã, tạo ra các hạt nhựa cực nhỏ. Nước máy chứa nhiều khoáng chất có thể giúp giảm tình trạng này nhờ hình thành lớp phủ bảo vệ trên bề mặt ấm - nhưng không đủ để ngăn hoàn toàn. Chính vì vậy, ông khuyến cáo: không nên uống nước đun sôi lần đầu từ ấm nhựa. Thay vào đó, hãy đun nước vài lần rồi đổ đi, giúp giảm đáng kể lượng nano nhựa còn tồn dư. Việc chỉ tráng ấm là không đủ, bởi lớp nhựa phân rã chỉ bị rửa trôi khi được đun nóng.

(Ảnh: Getty Images/iStockphoto)

Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều gia đình lẫn khách sạn vẫn sử dụng ấm siêu tốc bằng nhựa nhưng không phải ai cũng biết cách làm trên.

Từ những cảnh báo này, các chuyên gia đưa ra một số lời khuyên đơn giản nhưng hữu ích: Nếu dùng ấm nhựa, nên đun 1-2 lần đầu rồi đổ đi chứ không nên sử dụng những lượt nước đầu này.

Không chỉ sử dụng trong gia đình, khi ở khách sạn hoặc homestay, tốt nhất cũng nên làm hành động tương tự. Không chỉ hạn chế tình trạng ảnh hưởng của vi nhựa mà còn là một trong những cách giúp vệ sinh ấm.

Nghiên cứu của Đại học Queensland đã mở ra thêm một góc nhìn mới: những vật dụng quen thuộc nhất đôi khi lại tiềm ẩn nguy cơ không ngờ. Và chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ - như đun nước một lần rồi đổ đi - cũng giúp giảm đáng kể lượng hạt nhựa mà cơ thể phải tiếp xúc mỗi ngày.