Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà uống nước cầm hơi còn hơn ăn 4 loại bữa sáng này

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi ngày có hơn 4.500 người chết vì tiểu đường. Với bệnh nhân tiểu đường, thuốc chỉ là một phần. Chế độ ăn, đặc biệt là bữa sáng - bữa quan trọng nhất trong ngày, mới là yếu tố quyết định sự ổn định của đường huyết. Cùng là người mắc tiểu đường, có người sau bữa sáng tinh thần tỉnh táo, chỉ số đường ổn định cả ngày. Nhưng cũng có người vừa ăn xong đã xây xẩm, buồn nôn, tim đập nhanh, đường huyết vọt lên như tàu lượn. Điều khác biệt nằm ở đâu? Không phải thuốc men, mà ở chính những món xuất hiện trên bàn ăn lúc 7 giờ sáng.

Tôi từng gặp quá nhiều bệnh nhân vì “ăn sai từ bữa sáng” mà đường huyết mất kiểm soát, từ đó kéo theo biến chứng mắt, thận, thần kinh, tim mạch. Với bệnh tiểu đường, bữa sáng không chỉ là để no bụng; đó là “cuộc chiến mở màn” cho cả ngày kiểm soát đường máu. Vậy, đâu là ba nhóm thực phẩm mà bệnh nhân tiểu đường buổi sáng nên tránh, đến mức thà chỉ uống nước lọc còn hơn?

Nước ép hoa quả

Có bệnh nhân nữ kể rằng mình duy trì thói quen “lành mạnh” mỗi sáng một ly nước cam tươi để bổ sung vitamin C. Nhưng sau ba tháng, đường huyết của chị cứ thế leo thang dù ăn uống không quá bừa bãi và thuốc vẫn đều đặn.

Vấn đề nằm ở chỗ khi ép lấy nước, chất xơ đã gần như bị loại bỏ, lượng đường tự nhiên trong trái cây lại hấp thu cực nhanh vào máu như uống nước ngọt. Không có chất xơ để làm chậm quá trình này, đường máu tăng vọt và tuột nhanh, khiến cơ thể mệt mỏi, run tay, chóng mặt.

Nhiều nghiên cứu cho thấy uống nước ép hằng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Với người đã bị tiểu đường, nó chẳng khác gì “đi trên dây” với đường huyết.

Nếu muốn ăn trái cây hãy ăn nguyên quả, không xay, không ép, ăn sau ăn chính.

Ngũ cốc, bánh ngọt, thực phẩm chế biến sẵn

Một bệnh nhân nam làm văn phòng thường giải quyết bữa sáng bằng bánh quy, ngũ cốc ngọt, bánh bông lan. Nhanh, ngon, đỡ tốn thời gian. Nhưng sau đó, anh rơi vào cảnh giữa buổi đã gục vào bàn vì mệt, đến trưa đói cồn cào.

Đơn giản vì thực phẩm tinh chế chứa nhiều đường nhưng rất ít chất xơ, khiến đường máu tăng mạnh, cơ thể phản ứng bằng cách tiết insulin nhiều hơn, rồi lại tụt đường nhanh tạo cảm giác đói và mệt.

Với bệnh nhân tiểu đường, kiểu “lên nhanh, xuống nhanh” này là cơn ác mộng. Nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều thực phẩm tinh chế làm tăng kháng insulin, khiến cơ thể ngày càng khó kiểm soát đường huyết.

Đừng để sự tiện lợi buổi sáng trở thành cái giá phải trả về sau.

Đồ chiên rán và thực phẩm mặn

Rất nhiều người mê suất sáng với dầu mỡ: bánh rán, quẩy, khoai chiên. Ăn xong cảm giác no lâu, nhưng hậu quả là phản ứng viêm, tăng mỡ máu, tăng cân, giảm nhạy insulin.

Riêng thực phẩm mặn lại khiến cơ thể giữ nước, huyết áp tăng, lưu thông mạch máu kém, tác động xấu đến sức khỏe tim mạch và biến chứng thận, những “điểm yếu” vốn đã nghiêm trọng ở người tiểu đường.

Một bữa sáng “mặn, giòn, thơm” có thể ngon miệng, nhưng lại dễ khiến bạn phải đối mặt với nguy cơ phù nề, tăng huyết áp, suy thận và đường huyết dao động dữ dội.

Tóm lại, với bệnh tiểu đường, bữa sáng không chỉ là để nạp năng lượng mà là “bước cài đặt” cho cả ngày ổn định. Nước ép, thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán và thực phẩm mặn đều là những “mồi lửa” dễ châm ngòi rối loạn đường máu. Đôi khi, thà uống một cốc nước lọc, ăn đơn giản nhưng kiểm soát được, còn hơn thưởng thức một bữa sáng hấp dẫn để rồi cả ngày sống trong nỗi ám ảnh chỉ số đường huyết.

Nguồn và ảnh: Sohu