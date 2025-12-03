Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cơ thể thay đổi ra sao nếu bỏ bữa sáng?

03-12-2025 - 07:20 AM | Sống

Nhiều chuyên gia cho rằng cơ thể rơi vào trạng thái trống năng lượng sau đêm dài và rất dễ tổn thương nếu bạn bỏ bữa sáng hoặc ăn quá muộn.

Theo y học, thời điểm từ 7-9h là lúc dạ dày hoạt động mạnh, cần có thức ăn để co bóp và trung hòa dịch vị. Khi bỏ bữa, axit lưu lại quá lâu trong dạ dày có thể gây kích ứng, tăng nguy cơ viêm loét . Cơ thể cũng trải qua 12-15 giờ không được nạp năng lượng kể từ bữa tối hôm trước nên dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải.

TS Từ Ngữ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, cho rằng bữa sáng giữ vai trò then chốt, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên.

Một bữa ăn đủ chất có thể cung cấp phần lớn canxi, vitamin A, C, cùng các khoáng chất như kẽm và sắt – nhóm vi chất nền tảng cho tăng trưởng và phát triển nhận thức. Khi cơ thể đói, não thiếu đường để hoạt động, dễ xuất hiện tình trạng “quên tạm thời”, song trí nhớ sẽ hồi phục nhanh khi glucose được bổ sung đúng lúc.

Cơ thể thay đổi ra sao nếu bỏ bữa sáng?- Ảnh 1.

Bữa ăn sáng là bữa ăn trọng nhất trong ngày. (Ảnh minh hoạ)

Chuyên gia cũng lưu ý việc sử dụng glucose cần được kiểm soát vì lạm dụng có thể kích hoạt quá trình glycation và tạo gốc tự do gây hại tế bào. Tuy nhiên, thói quen ăn sáng vẫn quan trọng hơn cả, miễn là phù hợp đặc thù công việc và thể trạng mỗi người. Dù vậy, ông khuyến cáo không nên ăn sau 10h vì thời điểm này sát bữa trưa, khiến hệ tiêu hóa bị quá tải.

Ăn sáng “như vua” – câu truyền miệng lâu nay – theo chuyên gia không phải ngẫu nhiên. Sau đêm dài không tiếp nhận dinh dưỡng, cơ thể phải chuẩn bị cho cả ngày lao động phía trước, vì thế năng lượng nên được bổ sung nhiều nhất vào buổi sáng.

Lý tưởng nhất là bữa ăn tươm tất, có cơm, thức ăn và rau mới nấu để đảm bảo dưỡng chất và vệ sinh, thay vì dùng lại đồ thừa từ hôm trước.

Cuối cùng, việc ăn sáng vẫn là lựa chọn cá nhân, ăn gì, ăn bao nhiêu, phù hợp túi tiền và thói quen ra sao. Nhưng theo các chuyên gia, duy trì bữa sáng đều đặn và đúng giờ là cách đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.

4 bước từ bỏ bữa sáng đến UNG THƯ túi mật: Một khi bạn hình thành thói quen bỏ bữa sáng, những tổn hại cho sức khoẻ cơ thể đã rất cận kề

Theo Như Loan/VTCnews

VTCnews

