Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bỏ bữa sáng?

24-11-2025 - 08:40 AM | Sống

Bữa sáng là “điểm tựa” dinh dưỡng của cả ngày, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên, vậy điều gì xảy ra với cơ thể nếu bỏ bữa sáng?

Theo quan điểm dinh dưỡng, thời điểm 7-9h sáng là “khung giờ vàng” khi dạ dày hoạt động mạnh nhất. Sau một đêm không được nạp năng lượng, cơ quan này cần có thức ăn để co bóp, trung hòa axit và khởi động quá trình tiêu hóa. Nếu nhịn, dạ dày tiếp tục trống rỗng tới 15 giờ, lượng axit tích tụ có thể gây viêm loét, trào ngược và các bệnh lý đường tiêu hóa .

Các chuyên gia cũng cho rằng, việc ăn sáng qua loa khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu dưỡng chất, đặc biệt là não bộ - nơi tiêu tốn nhiều glucose để vận hành. Nhiều người vì đói dễ gặp cảm giác “quên tạm thời”, giảm tập trung, song khi được bổ sung năng lượng, trí nhớ trở lại bình thường. Tuy nhiên, kiểm soát lượng đường vẫn rất quan trọng để tránh các phản ứng glycation và stress oxy hóa có hại cho tế bào.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bỏ bữa sáng?- Ảnh 1.

Bữa sáng là “điểm tựa” dinh dưỡng của cả ngày. (Ảnh minh hoạ)

TS Từ Ngữ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, nhấn mạnh bữa sáng là “điểm tựa” dinh dưỡng của cả ngày, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên. Một bữa sáng đầy đủ có thể cung cấp phần lớn nhu cầu vitamin A, C, kẽm, sắt và canxi - những dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển và miễn dịch.

Theo ông, bữa sáng nên được chuẩn bị tươm tất, với cơm hoặc món nấu mới, đủ đạm – rau – tinh bột, thay vì tận dụng đồ ăn thừa từ hôm trước. Việc ăn đúng giờ cũng quan trọng không kém. Ăn muộn đến 10h khiến khoảng cách tới bữa trưa rút ngắn, gây quá tải tiêu hóa và đảo lộn nhịp năng lượng tự nhiên của cơ thể.

Dù vậy, ăn sáng là lựa chọn mang tính cá nhân, tùy điều kiện kinh tế và tính chất công việc. Điều quan trọng là hình thành thói quen lành mạnh, ăn trước 7h, đủ dinh dưỡng, đúng nhu cầu. Câu nói “sáng ăn như vua, trưa ăn như chúa, tối ăn như bần” không chỉ là lời truyền miệng, mà phản ánh nhu cầu thực tế của cơ thể sau nhiều giờ thiếu hụt năng lượng và chuẩn bị cho một ngày dài vận động.

Thực tế, chỉ cần duy trì bữa sáng đều đặn và hợp lý, cơ thể sẽ có nền tảng tốt hơn cho học tập, làm việc và phòng tránh nhiều bệnh lý đường tiêu hóa.

Người phụ nữ mắc tiểu đường ăn trứng hấp thường xuyên vào bữa sáng, cơ thể xuất hiện thay đổi bất ngờ

Theo Như Loan/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
bữa sáng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những người chăm đội mũ vào mùa lạnh cơ thể sẽ trải qua 3 thay đổi đáng kinh ngạc, nghe xong tôi "tiếc hùi hụi"

Những người chăm đội mũ vào mùa lạnh cơ thể sẽ trải qua 3 thay đổi đáng kinh ngạc, nghe xong tôi "tiếc hùi hụi" Nổi bật

Apple cảnh báo người dùng iPhone nhận cuộc gọi sau hãy cúp máy ngay lập tức

Apple cảnh báo người dùng iPhone nhận cuộc gọi sau hãy cúp máy ngay lập tức Nổi bật

Vô tình liếc nhìn điện thoại cụ bà ngồi cạnh, nam sinh tái mặt trước tin nhắn mình thấy, vội vàng báo nhân viên an ninh

Vô tình liếc nhìn điện thoại cụ bà ngồi cạnh, nam sinh tái mặt trước tin nhắn mình thấy, vội vàng báo nhân viên an ninh

08:30 , 24/11/2025
Loại giấy này có thể khiến cả gia đình mắc bệnh nặng, nhưng nhiều người vẫn sử dụng nó hàng ngày!

Loại giấy này có thể khiến cả gia đình mắc bệnh nặng, nhưng nhiều người vẫn sử dụng nó hàng ngày!

08:26 , 24/11/2025
Tài sản lớn nhất của Doraemon

Tài sản lớn nhất của Doraemon

07:59 , 24/11/2025
Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng

Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng

07:40 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên